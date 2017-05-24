В сети появились изображения Moto G5S+

Вчера мы показывали вам утекшие в сеть изображения Moto G5S, а сегодня сайт MySmartPrice опубликовал картинки с Moto G5S+.

Кроме того, предположительно на кадрах изображены все доступные цветовые опции: золотой, золотой с белой передней панелью, серый и серебряный с белой передней панелью.

Также мы можем увидеть двойную основную камеру. Утверждается, что Moto G5S+ получит 5,5-дюймовый LCD дисплей с разрешением 1920 х 1080 пикселей. Аппаратной основной станет SoC с 8-ядерным процессором (это может быть Snapdragon 430) — такой же установят и в «простой» Moto G5S. Гаджет оснастят дактилоскопическим датчиком и 3,5-мм «джеком».


Источник
MySmartPrice
Теги
смартфоны Moto G5S

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