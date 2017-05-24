Samsung уже работает над Galaxy S9 под кодовым названием Star

Компания Samsung начала разработку своего следующего флагманского смартфона на три или четыре месяца раньше изначального расписания. Для Galaxy S9 производитель выбрал кодовое название Star, а для более крупной версии — Star 2. Об этом рассказало корейское издание The Bell.



Концепт Samsung Galaxy S9

Пока информации о наследнике Galaxy S8 крайне мало. По предварительным данным, он получит улучшенный дисплей Infinity Display. Предположительно, Samsung и Qualcomm начали разработку нового мобильного процессора для Galaxy S9 в апреле.

Учитывая, что в флагмане текущего поколения используется чипсет Snapdragon 835, логично предположить, что в Galaxy S9 будет использоваться процессор Snapdragon 845.

В Snapdragon 835 используется 10-нм техпроцесс Samsung. В апреле Samsung объявила, что второе поколение 10-нм техпроцесса FinFET готово к производству. Техпроцесс 10LPP (Low Power Plus) с улучшенной структурой 3D FinFET позволяет на 10% повысить производительность и на 15% снизить энергопотребление устройств по сравнению с первым поколением 10LPE (Low-Power Early).