6-дюймовый Sony Xperia XA1 Ultra вышел в продажу в России

Компания Sony Mobile Communications сообщила о начале продаж огромного смартфона Xperia XA1 Ultra в России. Смартфон стал доступен в розничной сети «Связной», а также фирменных магазинах Sony по рекомендованной розничной цене 27 990 рублей. Он предлагается в четырех цветовых исполнениях: белом, черном, розовом и золотистом.





До конца мая покупателям предлагают подарки — при покупке интернет-магазине Svyaznoy.ru к смартфону прилагаются бесплатные наушники Sony STH30, а в магазинах Sony Center и интернет-магазине Store.Sony.Ru – чехол-подставка SCSG40.





Смартфон Sony Xperia XA1 Ultra оснащается 6-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей) и стеклом 2.5D со скругленными кромками, 23-мегапиксельной основной камерой как у Xperia Z5 и 16-мегапиксельной фронтальной камерой с оптической стабилизацией и вспышкой. Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор MediaTek Helio P20 MTK6757, 4 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения microSD. Аккумулятор обладает емкостью 2700 мАч. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat.