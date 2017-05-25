Huawei nova 2 показался на видео перед анонсом

На просторах Weibo, китайского аналога Twitter, обнаружилось небольшое видео со смартфоном Huawei nova 2. Официальный дебют смартфона ожидается буквально завтра, на специальном мероприятии в Китае.


В десятисекундном ролике показан Huawei nova 2 со всех сторон. На иллюстрации показаны кадры с основных ракурсов. Ролик еще раз подтвердил дизайн смартфона, немного похожем на Nexus 6P.

Как ожидается, Huawei nova 2 получит 5,2-дюймовый дисплей с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей), сканер отпечатков пальцев на задней панели, 20-мегапиксельную фронтальную камеру и двойную основную камеру 12+8 Мп, а также аккумулятор на 3000 мАч.

Источник
Weibo
Теги
смартфон ANDROID Huawei Huawei nova 2

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