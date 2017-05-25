Oppo назавала дату анонса R11 и R11 Plus с двойной камерой

Компания Oppo рассекретила дату анонса смартфонов Oppo R11 и R11 Plus. Их дебют состоится на мероприятии в Шеньчжене 10 июня 2017 года.


На прошлой неделе Qualcomm через пост в социальной сети Weibo, китайском аналоге Twitter, подтвердила, что смартфон Oppo R11 будет основан на чипе Snapdragon 660. А документация на сайте китайского центра по сертификации телекоммуникационного оборудования TENAA подтверждает двойную основную камеру, состоящую из модулей на 20 Мп и 16 Мп. Таким образом, R11 впервые для Oppo получит основную двойную камеру.


Как ожидается, Oppo R11 получит дисплей диагональю 5,5-дюйма, а Oppo R11 Plus — диагональю 6 дюймов, разрешение в обоих случаях составит Full HD (1920 х 1080 пикселей). Аппаратной основой станет восьмиядерный Qualcomm Snapdragon 660, 4 ГБ (у R11) или 6 ГБ (у R11 Plus) оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками microSD. Аккумулятор обладает емкостью 2900 и 3880 мАч, соответственно.

Также можно отметить 20-мегапиксельную фронтальную камеру, сканер отпечатков пальцев, поддержку 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 ac), Bluetooth 4.2, GPS и ГЛОНАСС.

Источник
Weibo
Теги
смартфон ANDROID OPPO Oppo R11

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