Huawei представила nova 2 и nova 2 plus с двойной основной и селфи-камерой на 20 Мп

Компания Huawei представила свежее пополнение серии nova — смартфоны nova 2 и nova 2 plus, приходящие на смену прошлогодним nova и nova plus. Оба смартфона получили 20-мегапиксельную фронтальную камеру и двойную основную, состоящую из модулей на 12 Мп и 8 Мп.







Также они заключены в металлический корпус со сканером отпечатков пальцев, имеют толщину всего 6,9 мм и аудиочип AK4376A для 3D-звука. Модель Huawei nova 2 оснащается 5-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей) со стеклом 2.5D и аккумулятором на 2950 мАч, а nova 2 plus — 5,5-дюймовым дисплеем и аккумулятором на 3340 мАч.





Аппаратной основой смартфонов стал восьмиядерный фирменный процессор Kirin 659, 4 ГБ оперативной памяти, 64 ГБ встроенной флеш-памяти у младшей модели и 128 ГБ у старшей модели, есть возможность расширения карточками 128 ГБ.

Поддерживаются две SIM-карты, 4G LTE, Wi-Fi (802.11 b/g/n), Bluetooth 4.2, GPS и ГЛОНАСС, есть порт USB Type-C. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat.

Смартфоны поступают в продажу с 16 июня по цене 364 и 423 доллара США, соответственно.