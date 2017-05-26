Vertu выпустила телефон Signature Cobra за 350 000 долларов

Люксовый производитель телефонов и смартфонов, компания Vertu представила новую лимитированную коллекцию Signature Cobra, над которой она работала вместе с французским брендом Boucheron.

Всего было произведено 8 устройств, инкрустированных драгоценными камнями. Вокруг корпуса гаджета стоимостью 350 000 долларов размещена змея с рубинами (всего их 439) и изумрудами вместо глаз.

Сборка осуществляется вручную в Англии. Любопытно, что доставка будет происходить на вертолете. Но заказать новинку можно только в Китае.

Напомним, что Vertu выпускает телефоны с 2002-го года. Известно о 450 000 проданных устройств к 2015-ому году.

Технически Signature Cobra ничем не примечателлен, с простым 2-дюймовым QVGA-дисплеем (разрешение всего 240 х 320 пикселей), защищенным сапфировым стеклом, 2 ГБ оперативной и 16 ГБ внутренней памяти.