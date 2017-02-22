10 самых крутых камер в смартфонах

Если вам становится не по себе от современных «двуглазых» мобильников, не забывайте, что это только верхушка айсберга. За последние несколько лет смартфоны всячески «скрещивали» с фотокамерами, увеличивали количество мегапикселей до максимума, учили мобильники видеть в темноте, «ощупывать» объекты в кадре и измерять температуру на расстоянии. Вспоминаем самые смелые эксперименты с камерами в телефонах.

Amazon Fire Phone — шесть камер в одном смартфоне

Сегодня формулировкой «мы тут выпустили смартфон, но не для того чтобы заработать на продаже смартфона» никого не удивишь — мало ли кто из китайцев надумал зарабатывать на платных трансляциях видео или минимальной наценке с помощью онлайн-продаж. А вот в 2014 году идея крутого и более доступного в сравнении с флагманами, но «залоченного» на сервисы производителя мобильника будоражила умы жителей США. И Amazon (монструозный онлайн-гипермаркет, если кто не знал) воплощал такие смартфоны в жизнь — Fire Phone с флагманским по тем временам Snapdragon 800 при 32/64 ГБ на внутреннем накопителе, стереодинамиками и 2 ГБ оперативной памяти (не нужно улыбаться — у Galaxy S5 этого же года выпуска памяти было столько же) стоил всего $200 с контрактом оператора и $650 в свободной продаже. В докризисных реалиях, напомню, смартфон стоил 22 тысячи рублей. А ведь потом эта модель в «полном фарше» ещё и подешевела!

Но главное не это, а сразу шесть камер на корпусе 5-дюймового смартфона! Две обычных и четыре инфракрасных. Со стандартными смартфонными камерами всё понятно, а вот четыре инфракрасных сенсора на лицевой предназначены даже не для съёмки, а для того… чтобы владельцу было удобно разглядывать товары из магазина в псевдо-3D. То есть, четыре сенсора постоянно «оглядывались по сторонам», чтобы экран подал владельцу картинку с правильного ракурса. В примитивном варианте у конкурентов примерно этим же занимаются акселерометр с гироскопом, а тут целый взвод высокоточных сенсоров. Они, к слову, следили за тем, до какой строчки текста на экране дочитал владелец и любезно его перематывали, а ещё позволяли управлять смартфоном без нажатия на экран — простыми наклонами.



Amazon Fire Phone

А главная идея Fire Phone заключалась в том, что он не был «смартфоном широкого профиля», а представлял собой электронную витрину и пультом для всяческого «дайте я вам покажу, что хочу купить». Камерой можно было «ловить» обложки книг, телепередачи, фильмы, сериалы, клипы, после чего смартфон распознавал, что происходит на фото/видеозаписи и предлагал купить соответствующие файлы/диски на Amazon. Эдакий «Shazam для всего, что продаётся».

И вроде бы неплохая задумка, особенно в свете современных покупных отзывов и русификации уровня Aliexpress во многих магазинах, но «Огонь-телефон» с треском провалился в продажах. Потому что Android 4.2 был устаревшим ещё в 2014 году, а с обновлениями на смартфоне Amazon всё было туго — слишком много изменений американцы внесли в систему. Вдобавок, никакого вам Google Play и плохая автономность из-за огромного количества постоянно работающих камер.

Поэтому оператор связи AT&T очень скоро «уронил» цену Fire Phone до 99 центов (то есть, в знак мольбы «купите уже эти чёртовы телефоны кто-нибудь!», а без привязки к оператору флагманский гаджет Amazon подешевел до $450 и после нескольких распродаж благополучно «помер» с точки зрения перспектив и последователей, а персонал, который создавал «смартфон-витрины», разогнали с тех пор Amazon больше не связывался с выпуском андроидофонов.

Характеристики Amazon Fire Phone

LG Optimus 3D — снимаем 3D-видео на мобильник

Это сегодня 3D-телевизоры никому не нужны, а в далёком 2011 году люди веровали, что всё становится лучше, если оно как-то связано с объёмным изображением. После бума 3D-кинотеатров и «теликов» очередь дошла и до смартфонов. Пионером трёхмерных технологий в смартфонах стал LG с дичайше дорогим (24 тысячи очень докризисных рублей) Optimus 3D. Дисплей с возможностью демонстрации 3D-изображения (специальная плёнка между матрицей и стеклом поспособствовала), две тыловые 5-мегапиксельные камеры для съёмки трёхмерного фото и видео (2D тоже можно, но с помощью других приложений), отдельный выход micro-HDMI, чтобы превратить телефон в «видак». Полный боевой комплект для фанатов трёхмерного изображения.



LG Optimus 3D

И все, конечно, ходили вокруг да около смартфона да приговаривали «вот оно, будущее!». Но покупать почему-то никто не торопился. Отчасти потому, что пресловутое 3D нужно было разглядывать строго под прямым углом, отчасти из-за не такой уж широкой распространённости 3D-телевизоров в народе, да и 512 Мбайт оперативной памяти уже тогда было маловато для флагмана. «Трудящиеся» отдали предпочтение более быстрым и менее диковинным моделям.

Обзор LG Optimus 3D

Nokia 808 PureView — 41 мегапиксель, чтобы никому не показалось мало

Самые роскошные «похороны» программной платформы в истории смартфонов. Когда в 2012 году противостояние умных мобильников окончательно перешло в категории «iPhone против Android», а получится ли что-то толковое из Windows Phone, было до конца не понятно, смартфоны на базе системы Symbian медленно умирали. Такая судьба ожидала Nokia ещё с 2008 года, когда Nokia 5800 не смогла вырвать пальму первенства у Айфона. И мини-версия N97 тоже не смогла, а действительно классный Nokia N9 на базе системы MeeGo финны так и не довели до ума, зато поспешили пойти на поклон к Microsoft. Результат всем известен.

Только песня совсем не о том, как всё плохо у финнов с софтом. А об уникальном смартфоне с 41-мегапиксельной камерой Pureview на борту! Сегодня в ответ на такое разрешение в мобильнике даже новички в гаджетах покрутят пальцем у виска, но пять лет назад гонка мегапикселей продолжалась — производители преодолели 5-мегапиксельный барьер и стали массово выпускать смартфоны с 8 Мп на борту, а Sony задавали жару уже тогда и ставили 12-мегапиксельные сенсоры в свои флагманы. Nokia утерли нос сразу всем конкурентам.



Nokia 808 PureView

Сразу два типа вспышки (ксеноновая и импульсная), оптика Carl Zeiss, отдельный процессор для работы с камерой, отличная детализация при съёмке в хорошую погоду и троекратный зум без потери качества изображения — даже сегодня такие навороты вызывают уважение, а в 2012 году они смотрелись просто космически. Да и 512 Мбайт оперативной памяти для Symbian были примерно таким же запасом, как 64 ГБ оперативной памяти в современных компьютерах.

Но, чёрт подери, это был всё тот же тоскливый Symbian смартфон, только «тюнингованный», как Жигули-классика с аэродинамическим обвесом. Устаревшее разрешение дисплея (630x360 точек на 4 дюймах, зато емкостный и AMOLED), одноядерный процессор, который обрабатывал веб-страницы без особого энтузиазма, отсутствие полнофункциональных приложений для YouTube, Facebook и Twitter. Плохое качество снимков и видео при съёмке ночью, опять же.

Да и вообще, поздно уже было пить Боржоми в год, когда на свет появились радикально более крутые Samsung Galaxy S3, Nexus 4 и iPhone 5 — современные смартфоны с HD-разрешением дисплея, современными операционными системами (Android 4.4 KitKat до сих пор в цене, да и айфон дотянули до актуальной пока iOS 10), без какого-либо наследия «тяжёлого прошлого». Поэтому Nokia 808 Pureview осталась интересным экспериментом и пробной моделью, из которой Nokia затем соорудила классную Nokia 920 и полностью переметнулась на Windows.

Обзор Nokia 808 PureView

Подробно о камере Nokia 808 PureView

Acer Liquid S2 — 4K-видео пришло в смартфоны

Не ожидали увидеть в топе камерафонов производителя ноутбуков и мониторов? Но факт остаётся фактом — задолго до того, как Acer ушёл с головой в производство бюджетных мобильников, тайваньцы наделали шуму с анонсом своего флагмана Liquid S2, который первым в мире продемонстрировал запись видео в разрешении 4K, тогда ещё не при 30, а всего лишь при 24 кадрах в секунду, и только 5 минут подряд.

Но в 2013 году это был прорыв — 4K-изображение тогда казалось «светлым будущим», каждая новость о котором приковывала внимание энтузиастов. Да и 6-дюймовый Full HD-дисплей тоже будоражил умы любителей гаджетов своими размерами.



Acer Liquid S2

Правда, вживую Liquid S2 впечатлял куда меньше. В Россию он приехал одновременно с куда более крутыми Samsung Galaxy Note III и Sony Xperia Z Ultra и при этом был дороже «наиболее вероятных противников».

А ещё флагманский Acer постоянно перегревался. По любому поводу: в играх, при съёмке видео, в браузере. И намертво «зависал» в такие моменты. Удивительно, как тайваньцы научили Snapdragon 800 перегреваться в 6-дюймовом корпусе, но факт остаётся фактом. Для полного счастья покупателей оставили без обновлений Android — смартфон пожизненно остался с Android 4.2, с которым и сошёл с конвейера.

Обзор Acer Liquid S2

Samsung Galaxy S4 Zoom — смартфон и камера на равных правах

В начале 2010-х Самсунг уже был большим, богатым и сильным, чтобы экспериментировать сразу на нескольких фронтах смартфоностроения: статус флагманов отстаивал Galaxy S4, за мощные «лопатофоны» отвечал Galaxy Note 3, а для экспериментов корейцы сооружали отдельные модели на базе с совсем уж экзотической начинкой.

Пока Nokia внедряла 41 мегапиксель в мобильник, Самсунг пытался вместить Android в фотокамеру. И ведь сделал это! В 2012 году на свет вышла Galaxy Camera, с модифицированным TouchWiz и Android 4.1 внутри. Не для звонков (их камера совершать не умела), а для удобной галереи фото и возможности быстро передавать файлы по 3G/Wi-Fi и Bluetooth.

Годом спустя Samsung набрался храбрости и поступил наоборот — внедрил камеру в смартфон. За основу был взят Galaxy S4 mini, к которому самсунговцы прикрутили «кусочек фотоаппарата-мыльницы» с 10-кратным оптическим зумом, оптической стабилизацией и светосилой от F/3.1 до F/6.3.



Samsung Galaxy S4 Zoom

В результате у Samsung получился примечательный гибрид ужа и ежа, с очень крутой камерой по меркам смартфонов, очень толстым корпусом и тоскливым (по флагманским меркам) железом. Даже с учётом того, что S4 Zoom был гораздо дешевле «просто» Galaxy S4, сенсационной популярности он не снискал — мало кому пришёлся по нраву гаджет, у которого было поровну камеры и телефона. Но в качестве гибрида для гурманов модель явно удалась, поэтому Samsung ещё с год похулиганил, когда выпустил Galaxy K Zoom, и на этом корейцы оставили попытки скрещивать фотокамеру со смартфоном.

Обзор Samsung Galaxy S4 Zoom

HTC One M8 — «мылить» фон двойной камерой задолго до iPhone

Эксперименты HTC с сенсорами чаще вызывают скепсис, чем радость — «ультрапиксельные» камеры, разработанные для съёмки при недостаточном освещении, были практически непобедимы в ночной съёмке, но в большинстве случаев огорчали детализацией просто потому, что «мегапикселей не завезли» в достаточных количествах.

Но смелость города берёт, поэтому нужно признать, что в своих разработках HTC на пару лет опередила Apple и Huawei — флагманский One M8 появился на свет в 2014 году и уже тогда располагал двойной камерой для того, чтобы управлять фокусировкой уже после съёмки фото, то есть, замыливать задний план и создавать таким образом боке.



HTC One M8

Кроме того, One M8 был редким случаем, когда смартфон с экспериментальной камерой оказался успешным и крутым не только по части фото- и видеосъёмки. Качественный дисплей, стереодинамики, очень красивый металлический корпус, да и производительность наравне с лучшими смартфонами 2014 года.

Но пользователи хотели от HTC не крутых ночных снимков, а универсальной камеры, поэтому уже в One M9 двойная камера ушла в прошлое, а современный HTC 10 стал одним из лучших камерафонов вообще (по версии DxOMark), при этом для победы ему хватило одиночной ультрапиксельной камеры при 12 Мп и размером пикселей 1.55 мкм.

Обзор HTC One M8

Oppo N1 — одна поворотная камера вместо двух раздельных

После того, как сэлфи-мания захлестнула мир, и устанавливать низкокачественные фронтальные камеры стало моветоном, китайцы предложили остроумное решение проблемы и разместили одну-единственную камеру на поворотном механизме. Поэтому даже не понятно, называть ли её фронтальной или тыловой — это смотря как посмотреть повернуть. А ещё на корпусе смартфона был… тачпад. Не на базе сенсора отпечатков, как это нынче практикует Huawei, а просто отдельная и довольно крупная сенсорная зона. На ней можно было исполнять жесты влево-вправо-вверх-вниз, если вам по какой-то причине не хотелось прикасаться к дисплею.



Oppo N1

На этом «приятности» смартфона заканчиваются, потому что он оказался:

длинным («вертушка» близ верхней грани отнимала много места)

(«вертушка» близ верхней грани отнимала много места) широким (о, эти огромные рамки по бокам дисплея!»

(о, эти огромные рамки по бокам дисплея!» не флагманским по быстродействию (Snapdragon 600 в 2013 году был чем-то сродни новым 652-м «драконам». То есть, эконом-классом среди флагманов)

(Snapdragon 600 в 2013 году был чем-то сродни новым 652-м «драконам». То есть, эконом-классом среди флагманов) не таким уж крутым камерафоном. Толку от поворотной камеры, если детализация снимков оставляет желать лучшего?

В Россию смартфон, кстати, так и не привезли — никто не стал бы платить за «китайца» 25 тысяч докризисных рублей, которые за него просили на исторической Родине. О продажах диковинного N1 в компании Oppo тоже предпочитают не распространяться, но больше ни одного смартфона с поворотной камерой китайцы с тех пор не произвели.



Oppo N1

Характеристики Oppo N1

Caterpillar Cat S60 — тепловизор в мобильнике

После того, как в смартфоны встроили датчики сердечного ритма и атмосферного давления, следующий раунд имплантации нелепых новшеств не заставил себя долго ждать. В начале 2016 года американский производитель спецтехники (преимущественно, строительной) выпустил защищенный мобильник с тепловизором внутри.

Тепловизор — это такая «камера специального назначения», которая позволяет получает изображение в инфракрасном диапазоне и распределение температуры на всех участках кадра. То есть, на сине-оранжевом фото вас с чашечкой кофе в руках вы можете измерить температуру чашечки, вашего горячего от температуры и гриппа лба, а также температуру в комнате.

Прикольно? Вполне, можно прямо-таки начинать писать обзоры техники, авторитетно подкрепляя её фотки под нагрузкой с комментарием «греется/не греется».



Caterpillar Cat S60

Проблема, впрочем, состоит в том, что функциональность профессиональных тепловизоров настолько же круче «импланта» внутри смартфона, насколько драка в подворотне отличается от мирового турнира по единоборствам. То есть, чувствительность тепловизора слишком низкая для того, чтобы считать его достоверным прибором в промышленном применении, поэтому Cat S60 гораздо более интересен в качестве амплуа защищенного качественного смартфона, чем тепловизора.

С этой точки зрения смартфон неплох — противоударный (гарантированно выдерживает падения с 1,8 метра) и водостойкий (переживет погружения до 5 м глубиной), с небольшим дисплеем (4,7”, 1280x720) и очень ёмким аккумулятором (3800 мАч). И даже железо не подкачало, потому что внутри установлен Snapdragon 617 при 3 ГБ памяти. В США на старте продаж за него просили $650 (~37 тысяч рублей). Дорого, но это один из самых крутых защищенных смартфонов вообще.



Caterpillar Cat S60

Характеристики CAT S60

Lenovo Phab 2 Pro — дополненная реальность «на лету» и без шлема

Лопатофон Phab 2 Pro — совместное дите Google и Lenovo, первый серийный смартфон с поддержкой технологии Google Tango. Tango — это такая сложная система, которая состоит огромного количества датчиков и нескольких камер. Например, на тыльной стороне Phab 2 Pro установлены сразу три камеры — одна «простая», 16-мегапиксельная, вторая камера-датчик для отслеживания глубины изображения (грубо говоря, расстояния и рельефа объектов кадре) и третья для отслеживания движения.

Что весь этот винегрет делает? Строит карту местности методом машинного обучения (а не готовыми картами и с GPS-координатами), фиксирует объекты в памяти в их объёмном виде. То есть, вы можете пройтись по квартире, дать камере поглядеть на мебель, а потом открыть программу и движениями на сенсорном экране передвигать мебель или примерять новые элемента декора в вашу квартиру накануне ремонта. Примерно таким же образом, как девочки переодевают Барби в современных играх на ПК и планшетах.



Lenovo Phab 2 Pro

Ну и крутые интерактивные игры в объёмном пространстве тоже возможны. В теории. Потому что на практике Tango — полуфабрикат, который Google довёл до серийного выпуска и сказал «а вы там как-нибудь сами разберитесь, что с ним делать». Поэтому новую технологию может постигнуть как судьба Android (который усилиями программистов «взлетел»), так и Google+ (мертворожденной социальной сети, которой не помогло даже навязывание учётной записи с помощью YouTube и Google Play).

Будет досадно, если Tango потеряет смысл существования, как это было со стереокамерами в Optimus 3D, но даже если и так — Phab 2 Pro останется вполне толковым фаблетом для покупки. Потому что 6,4-дюймовых мобильников с Quad HD-разрешением дисплея при 4000 мАч в аккумуляторе и всё ещё бодром Snapdragon 652 не так уж много.



Lenovo Phab 2 Pro

Характеристики Lenovo Phab 2 Pro

Lumigon T3 — смартфон с камерой ночного видения

Иногда неожиданные «навороты» в камере настигают даже премиальные мобильники, в которых, по старому поверью, никому нет дела до характеристик вообще.

Однако ж молодой производитель из Датского королевства под названием Lumigon рискнул оснастить свой люкс-флагман «изюминкой» — камерой ночного видения. Не просто камерой, которая может как-нибудь сфотографировать объект в ночи при наличии источника освещения, а именно снимать в полной темноте без вспышек. Точнее, вспышки в смартфоне есть, только они инфракрасные и неразличимые для человеческого глаза. Не то, чтобы в таком режиме смартфон выдавал шедевральные снимки, но снять интересным образом жену в постели кота на кухне — вероятно, состоятельных ребят.



Lumigon T3

Потому что не состоятельные ребята не смогут приобрести смартфон, цена на который простирается от 70 до 120 тысяч рублей. Характеристики Lumigon с учётом стоимости выглядят не феноменально — дешёвый старый чипсет MediaTek Helio X10 и всего лишь 2280 мАч в аккумуляторе, при этом камера не дотягивает даже до многих моделей стоимостью 25-30 тысяч рублей. Зато компактный 4,8-дюймовый AMOLED-дисплей, пыле- и влагозащита, опциональная отделка корпуса золотом и бриллиантами. Дорогая игрушка с забавной функциональностью камеры — любопытная, но вряд ли реально востребованная среди состоятельной аудитории.



Lumigon T3

Характеристики Lumigon T3