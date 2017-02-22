10 самых крутых камер в смартфонах
Если вам становится не по себе от современных «двуглазых» мобильников, не забывайте, что это только верхушка айсберга. За последние несколько лет смартфоны всячески «скрещивали» с фотокамерами, увеличивали количество мегапикселей до максимума, учили мобильники видеть в темноте, «ощупывать» объекты в кадре и измерять температуру на расстоянии. Вспоминаем самые смелые эксперименты с камерами в телефонах.
Amazon Fire Phone — шесть камер в одном смартфоне
Сегодня формулировкой «мы тут выпустили смартфон, но не для того чтобы заработать на продаже смартфона» никого не удивишь — мало ли кто из китайцев надумал зарабатывать на платных трансляциях видео или минимальной наценке с помощью онлайн-продаж. А вот в 2014 году идея крутого и более доступного в сравнении с флагманами, но «залоченного» на сервисы производителя мобильника будоражила умы жителей США. И Amazon (монструозный онлайн-гипермаркет, если кто не знал) воплощал такие смартфоны в жизнь — Fire Phone с флагманским по тем временам Snapdragon 800 при 32/64 ГБ на внутреннем накопителе, стереодинамиками и 2 ГБ оперативной памяти (не нужно улыбаться — у Galaxy S5 этого же года выпуска памяти было столько же) стоил всего $200 с контрактом оператора и $650 в свободной продаже. В докризисных реалиях, напомню, смартфон стоил 22 тысячи рублей. А ведь потом эта модель в «полном фарше» ещё и подешевела!
Но главное не это, а сразу шесть камер на корпусе 5-дюймового смартфона! Две обычных и четыре инфракрасных. Со стандартными смартфонными камерами всё понятно, а вот четыре инфракрасных сенсора на лицевой предназначены даже не для съёмки, а для того… чтобы владельцу было удобно разглядывать товары из магазина в псевдо-3D. То есть, четыре сенсора постоянно «оглядывались по сторонам», чтобы экран подал владельцу картинку с правильного ракурса. В примитивном варианте у конкурентов примерно этим же занимаются акселерометр с гироскопом, а тут целый взвод высокоточных сенсоров. Они, к слову, следили за тем, до какой строчки текста на экране дочитал владелец и любезно его перематывали, а ещё позволяли управлять смартфоном без нажатия на экран — простыми наклонами.
А главная идея Fire Phone заключалась в том, что он не был «смартфоном широкого профиля», а представлял собой электронную витрину и пультом для всяческого «дайте я вам покажу, что хочу купить». Камерой можно было «ловить» обложки книг, телепередачи, фильмы, сериалы, клипы, после чего смартфон распознавал, что происходит на фото/видеозаписи и предлагал купить соответствующие файлы/диски на Amazon. Эдакий «Shazam для всего, что продаётся».
И вроде бы неплохая задумка, особенно в свете современных покупных отзывов и русификации уровня Aliexpress во многих магазинах, но «Огонь-телефон» с треском провалился в продажах. Потому что Android 4.2 был устаревшим ещё в 2014 году, а с обновлениями на смартфоне Amazon всё было туго — слишком много изменений американцы внесли в систему. Вдобавок, никакого вам Google Play и плохая автономность из-за огромного количества постоянно работающих камер.
Поэтому оператор связи AT&T очень скоро «уронил» цену Fire Phone до 99 центов (то есть, в знак мольбы «купите уже эти чёртовы телефоны кто-нибудь!», а без привязки к оператору флагманский гаджет Amazon подешевел до $450 и после нескольких распродаж благополучно «помер» с точки зрения перспектив и последователей, а персонал, который создавал «смартфон-витрины», разогнали с тех пор Amazon больше не связывался с выпуском андроидофонов.
Характеристики Amazon Fire Phone
LG Optimus 3D — снимаем 3D-видео на мобильник
Это сегодня 3D-телевизоры никому не нужны, а в далёком 2011 году люди веровали, что всё становится лучше, если оно как-то связано с объёмным изображением. После бума 3D-кинотеатров и «теликов» очередь дошла и до смартфонов. Пионером трёхмерных технологий в смартфонах стал LG с дичайше дорогим (24 тысячи очень докризисных рублей) Optimus 3D. Дисплей с возможностью демонстрации 3D-изображения (специальная плёнка между матрицей и стеклом поспособствовала), две тыловые 5-мегапиксельные камеры для съёмки трёхмерного фото и видео (2D тоже можно, но с помощью других приложений), отдельный выход micro-HDMI, чтобы превратить телефон в «видак». Полный боевой комплект для фанатов трёхмерного изображения.
И все, конечно, ходили вокруг да около смартфона да приговаривали «вот оно, будущее!». Но покупать почему-то никто не торопился. Отчасти потому, что пресловутое 3D нужно было разглядывать строго под прямым углом, отчасти из-за не такой уж широкой распространённости 3D-телевизоров в народе, да и 512 Мбайт оперативной памяти уже тогда было маловато для флагмана. «Трудящиеся» отдали предпочтение более быстрым и менее диковинным моделям.
Nokia 808 PureView — 41 мегапиксель, чтобы никому не показалось мало
Самые роскошные «похороны» программной платформы в истории смартфонов. Когда в 2012 году противостояние умных мобильников окончательно перешло в категории «iPhone против Android», а получится ли что-то толковое из Windows Phone, было до конца не понятно, смартфоны на базе системы Symbian медленно умирали. Такая судьба ожидала Nokia ещё с 2008 года, когда Nokia 5800 не смогла вырвать пальму первенства у Айфона. И мини-версия N97 тоже не смогла, а действительно классный Nokia N9 на базе системы MeeGo финны так и не довели до ума, зато поспешили пойти на поклон к Microsoft. Результат всем известен.
Только песня совсем не о том, как всё плохо у финнов с софтом. А об уникальном смартфоне с 41-мегапиксельной камерой Pureview на борту! Сегодня в ответ на такое разрешение в мобильнике даже новички в гаджетах покрутят пальцем у виска, но пять лет назад гонка мегапикселей продолжалась — производители преодолели 5-мегапиксельный барьер и стали массово выпускать смартфоны с 8 Мп на борту, а Sony задавали жару уже тогда и ставили 12-мегапиксельные сенсоры в свои флагманы. Nokia утерли нос сразу всем конкурентам.
Сразу два типа вспышки (ксеноновая и импульсная), оптика Carl Zeiss, отдельный процессор для работы с камерой, отличная детализация при съёмке в хорошую погоду и троекратный зум без потери качества изображения — даже сегодня такие навороты вызывают уважение, а в 2012 году они смотрелись просто космически. Да и 512 Мбайт оперативной памяти для Symbian были примерно таким же запасом, как 64 ГБ оперативной памяти в современных компьютерах.
Но, чёрт подери, это был всё тот же тоскливый Symbian смартфон, только «тюнингованный», как Жигули-классика с аэродинамическим обвесом. Устаревшее разрешение дисплея (630x360 точек на 4 дюймах, зато емкостный и AMOLED), одноядерный процессор, который обрабатывал веб-страницы без особого энтузиазма, отсутствие полнофункциональных приложений для YouTube, Facebook и Twitter. Плохое качество снимков и видео при съёмке ночью, опять же.
Да и вообще, поздно уже было пить Боржоми в год, когда на свет появились радикально более крутые Samsung Galaxy S3, Nexus 4 и iPhone 5 — современные смартфоны с HD-разрешением дисплея, современными операционными системами (Android 4.4 KitKat до сих пор в цене, да и айфон дотянули до актуальной пока iOS 10), без какого-либо наследия «тяжёлого прошлого». Поэтому Nokia 808 Pureview осталась интересным экспериментом и пробной моделью, из которой Nokia затем соорудила классную Nokia 920 и полностью переметнулась на Windows.
Подробно о камере Nokia 808 PureView
Acer Liquid S2 — 4K-видео пришло в смартфоны
Не ожидали увидеть в топе камерафонов производителя ноутбуков и мониторов? Но факт остаётся фактом — задолго до того, как Acer ушёл с головой в производство бюджетных мобильников, тайваньцы наделали шуму с анонсом своего флагмана Liquid S2, который первым в мире продемонстрировал запись видео в разрешении 4K, тогда ещё не при 30, а всего лишь при 24 кадрах в секунду, и только 5 минут подряд.
Но в 2013 году это был прорыв — 4K-изображение тогда казалось «светлым будущим», каждая новость о котором приковывала внимание энтузиастов. Да и 6-дюймовый Full HD-дисплей тоже будоражил умы любителей гаджетов своими размерами.
Правда, вживую Liquid S2 впечатлял куда меньше. В Россию он приехал одновременно с куда более крутыми Samsung Galaxy Note III и Sony Xperia Z Ultra и при этом был дороже «наиболее вероятных противников».
А ещё флагманский Acer постоянно перегревался. По любому поводу: в играх, при съёмке видео, в браузере. И намертво «зависал» в такие моменты. Удивительно, как тайваньцы научили Snapdragon 800 перегреваться в 6-дюймовом корпусе, но факт остаётся фактом. Для полного счастья покупателей оставили без обновлений Android — смартфон пожизненно остался с Android 4.2, с которым и сошёл с конвейера.
Samsung Galaxy S4 Zoom — смартфон и камера на равных правах
В начале 2010-х Самсунг уже был большим, богатым и сильным, чтобы экспериментировать сразу на нескольких фронтах смартфоностроения: статус флагманов отстаивал Galaxy S4, за мощные «лопатофоны» отвечал Galaxy Note 3, а для экспериментов корейцы сооружали отдельные модели на базе с совсем уж экзотической начинкой.
Пока Nokia внедряла 41 мегапиксель в мобильник, Самсунг пытался вместить Android в фотокамеру. И ведь сделал это! В 2012 году на свет вышла Galaxy Camera, с модифицированным TouchWiz и Android 4.1 внутри. Не для звонков (их камера совершать не умела), а для удобной галереи фото и возможности быстро передавать файлы по 3G/Wi-Fi и Bluetooth.
Годом спустя Samsung набрался храбрости и поступил наоборот — внедрил камеру в смартфон. За основу был взят Galaxy S4 mini, к которому самсунговцы прикрутили «кусочек фотоаппарата-мыльницы» с 10-кратным оптическим зумом, оптической стабилизацией и светосилой от F/3.1 до F/6.3.
В результате у Samsung получился примечательный гибрид ужа и ежа, с очень крутой камерой по меркам смартфонов, очень толстым корпусом и тоскливым (по флагманским меркам) железом. Даже с учётом того, что S4 Zoom был гораздо дешевле «просто» Galaxy S4, сенсационной популярности он не снискал — мало кому пришёлся по нраву гаджет, у которого было поровну камеры и телефона. Но в качестве гибрида для гурманов модель явно удалась, поэтому Samsung ещё с год похулиганил, когда выпустил Galaxy K Zoom, и на этом корейцы оставили попытки скрещивать фотокамеру со смартфоном.
HTC One M8 — «мылить» фон двойной камерой задолго до iPhone
Эксперименты HTC с сенсорами чаще вызывают скепсис, чем радость — «ультрапиксельные» камеры, разработанные для съёмки при недостаточном освещении, были практически непобедимы в ночной съёмке, но в большинстве случаев огорчали детализацией просто потому, что «мегапикселей не завезли» в достаточных количествах.
Но смелость города берёт, поэтому нужно признать, что в своих разработках HTC на пару лет опередила Apple и Huawei — флагманский One M8 появился на свет в 2014 году и уже тогда располагал двойной камерой для того, чтобы управлять фокусировкой уже после съёмки фото, то есть, замыливать задний план и создавать таким образом боке.
Кроме того, One M8 был редким случаем, когда смартфон с экспериментальной камерой оказался успешным и крутым не только по части фото- и видеосъёмки. Качественный дисплей, стереодинамики, очень красивый металлический корпус, да и производительность наравне с лучшими смартфонами 2014 года.
Но пользователи хотели от HTC не крутых ночных снимков, а универсальной камеры, поэтому уже в One M9 двойная камера ушла в прошлое, а современный HTC 10 стал одним из лучших камерафонов вообще (по версии DxOMark), при этом для победы ему хватило одиночной ультрапиксельной камеры при 12 Мп и размером пикселей 1.55 мкм.
Oppo N1 — одна поворотная камера вместо двух раздельных
После того, как сэлфи-мания захлестнула мир, и устанавливать низкокачественные фронтальные камеры стало моветоном, китайцы предложили остроумное решение проблемы и разместили одну-единственную камеру на поворотном механизме. Поэтому даже не понятно, называть ли её фронтальной или тыловой — это смотря как посмотреть повернуть. А ещё на корпусе смартфона был… тачпад. Не на базе сенсора отпечатков, как это нынче практикует Huawei, а просто отдельная и довольно крупная сенсорная зона. На ней можно было исполнять жесты влево-вправо-вверх-вниз, если вам по какой-то причине не хотелось прикасаться к дисплею.
На этом «приятности» смартфона заканчиваются, потому что он оказался:
- длинным («вертушка» близ верхней грани отнимала много места)
- широким (о, эти огромные рамки по бокам дисплея!»
- не флагманским по быстродействию (Snapdragon 600 в 2013 году был чем-то сродни новым 652-м «драконам». То есть, эконом-классом среди флагманов)
- не таким уж крутым камерафоном. Толку от поворотной камеры, если детализация снимков оставляет желать лучшего?
В Россию смартфон, кстати, так и не привезли — никто не стал бы платить за «китайца» 25 тысяч докризисных рублей, которые за него просили на исторической Родине. О продажах диковинного N1 в компании Oppo тоже предпочитают не распространяться, но больше ни одного смартфона с поворотной камерой китайцы с тех пор не произвели.
Caterpillar Cat S60 — тепловизор в мобильнике
После того, как в смартфоны встроили датчики сердечного ритма и атмосферного давления, следующий раунд имплантации нелепых новшеств не заставил себя долго ждать. В начале 2016 года американский производитель спецтехники (преимущественно, строительной) выпустил защищенный мобильник с тепловизором внутри.
Тепловизор — это такая «камера специального назначения», которая позволяет получает изображение в инфракрасном диапазоне и распределение температуры на всех участках кадра. То есть, на сине-оранжевом фото вас с чашечкой кофе в руках вы можете измерить температуру чашечки, вашего горячего от температуры и гриппа лба, а также температуру в комнате.
Прикольно? Вполне, можно прямо-таки начинать писать обзоры техники, авторитетно подкрепляя её фотки под нагрузкой с комментарием «греется/не греется».
Проблема, впрочем, состоит в том, что функциональность профессиональных тепловизоров настолько же круче «импланта» внутри смартфона, насколько драка в подворотне отличается от мирового турнира по единоборствам. То есть, чувствительность тепловизора слишком низкая для того, чтобы считать его достоверным прибором в промышленном применении, поэтому Cat S60 гораздо более интересен в качестве амплуа защищенного качественного смартфона, чем тепловизора.
С этой точки зрения смартфон неплох — противоударный (гарантированно выдерживает падения с 1,8 метра) и водостойкий (переживет погружения до 5 м глубиной), с небольшим дисплеем (4,7”, 1280x720) и очень ёмким аккумулятором (3800 мАч). И даже железо не подкачало, потому что внутри установлен Snapdragon 617 при 3 ГБ памяти. В США на старте продаж за него просили $650 (~37 тысяч рублей). Дорого, но это один из самых крутых защищенных смартфонов вообще.
Lenovo Phab 2 Pro — дополненная реальность «на лету» и без шлема
Лопатофон Phab 2 Pro — совместное дите Google и Lenovo, первый серийный смартфон с поддержкой технологии Google Tango. Tango — это такая сложная система, которая состоит огромного количества датчиков и нескольких камер. Например, на тыльной стороне Phab 2 Pro установлены сразу три камеры — одна «простая», 16-мегапиксельная, вторая камера-датчик для отслеживания глубины изображения (грубо говоря, расстояния и рельефа объектов кадре) и третья для отслеживания движения.
Что весь этот винегрет делает? Строит карту местности методом машинного обучения (а не готовыми картами и с GPS-координатами), фиксирует объекты в памяти в их объёмном виде. То есть, вы можете пройтись по квартире, дать камере поглядеть на мебель, а потом открыть программу и движениями на сенсорном экране передвигать мебель или примерять новые элемента декора в вашу квартиру накануне ремонта. Примерно таким же образом, как девочки переодевают Барби в современных играх на ПК и планшетах.
Ну и крутые интерактивные игры в объёмном пространстве тоже возможны. В теории. Потому что на практике Tango — полуфабрикат, который Google довёл до серийного выпуска и сказал «а вы там как-нибудь сами разберитесь, что с ним делать». Поэтому новую технологию может постигнуть как судьба Android (который усилиями программистов «взлетел»), так и Google+ (мертворожденной социальной сети, которой не помогло даже навязывание учётной записи с помощью YouTube и Google Play).
Будет досадно, если Tango потеряет смысл существования, как это было со стереокамерами в Optimus 3D, но даже если и так — Phab 2 Pro останется вполне толковым фаблетом для покупки. Потому что 6,4-дюймовых мобильников с Quad HD-разрешением дисплея при 4000 мАч в аккумуляторе и всё ещё бодром Snapdragon 652 не так уж много.
Характеристики Lenovo Phab 2 Pro
Lumigon T3 — смартфон с камерой ночного видения
Иногда неожиданные «навороты» в камере настигают даже премиальные мобильники, в которых, по старому поверью, никому нет дела до характеристик вообще.
Однако ж молодой производитель из Датского королевства под названием Lumigon рискнул оснастить свой люкс-флагман «изюминкой» — камерой ночного видения. Не просто камерой, которая может как-нибудь сфотографировать объект в ночи при наличии источника освещения, а именно снимать в полной темноте без вспышек. Точнее, вспышки в смартфоне есть, только они инфракрасные и неразличимые для человеческого глаза. Не то, чтобы в таком режиме смартфон выдавал шедевральные снимки, но снять интересным образом жену в постели кота на кухне — вероятно, состоятельных ребят.
Потому что не состоятельные ребята не смогут приобрести смартфон, цена на который простирается от 70 до 120 тысяч рублей. Характеристики Lumigon с учётом стоимости выглядят не феноменально — дешёвый старый чипсет MediaTek Helio X10 и всего лишь 2280 мАч в аккумуляторе, при этом камера не дотягивает даже до многих моделей стоимостью 25-30 тысяч рублей. Зато компактный 4,8-дюймовый AMOLED-дисплей, пыле- и влагозащита, опциональная отделка корпуса золотом и бриллиантами. Дорогая игрушка с забавной функциональностью камеры — любопытная, но вряд ли реально востребованная среди состоятельной аудитории.