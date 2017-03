15 вещей, которых не стало из-за смартфонов

Ещё совсем недавно камера в мобильнике казалась верхом излишества и временным модным явлением, а сегодня нафаршированные датчиками и «сверхспособностями» смартфоны уже никого не удивляют. Вспоминаем огромное количество устройств и ритуалов, которые мы навсегда растеряли с приходом умных телефонов.

Пик популярности аудиоплееров на базе флеш-памяти (в народе — MP3-плееров) пришёлся на 2004–2008 гг., когда в мобильниках царил разброд с отдельными фирменными разъёмами для гарнитур у каждого бренда, а воспроизведение музыки было энерго- и ресурсоёмкой задачей (Motorola E398 умудрялся даже зависать при смене треков). Некоторые телефоны (не будем показывать пальцем на Siemens S65), попросту не поддерживали формат MP3, иные же, как Nokia 3230, были обделены поддержкой стереозвука. А ещё не забывайте, что возможность работы в качестве «флешки» была далеко не во всех телефонах — пламенный привет всем бывшим пользователям Nokia PC Suite.



MP3-плееры и сегодня вызывают умиление. Только покупать их не хочется

В таких условиях быстрый, выносливый, лёгкий MP3-плеер с простым подключением по USB к компьютеру казался единственно правильным «походным» устройством для воспроизведения музыки. Такой вид гаджетов, по большой сути, востребован и сегодня, но только у спортсменов, которым нужен лёгкий и миниатюрный источник звука для наушников. Да и то, иные умные часы с поддержкой Bluetooth лучше справляются с такой задачей.

Радиоприемники

Они доживают свой век в деревне у бабушки, а в городских и дачных условиях почти не востребованы. Старшее поколение предпочитает включать радио «на природе» прямиком из автомобиля, молодёжь расхаживает с Bluetooth-колонками, недолюбливает эфирные станции, и, либо подключает смартфоны к онлайн-радиостанциям, либо ограничивается собственной коллекции музыки в соцсетях/на внутреннем накопителе.

Привычка записывать «супер-песню» на кассету из эфира или городить на компьютере ТВ-тюнеры тоже отошла в прошлое — Shazam и потоковое вещание похоронили целый класс оборудования и традиций детей 90-х.



Мобильная музыка: вчера и сегодня

Охотники, рыболовы и экстремалы продолжают покупать навигаторы в виде отдельных устройств, все остальные пользователи вооружаются смартфонами и планшетами. «Простые трудящиеся» довольны точностью смартфонной навигации уже потому, что редко ею пользуются. Автомобилисты предпочитают навигацию в мобильниках потому, что в ней гораздо удобнее отслеживать пробки и обновлять карты до актуального состояния.



Когда-то «тупые» навигаторы казались очень продвинутой техникой в автомобиле

Тем более, что современные смартфоны и планшеты и по качеству дисплея, и по быстродействию далеко ушли от узкоспециализированных спутниковых путеводителей. Да и, в отличие от чистокровных старых навигаторов, воспринимают сигналы и GPS, и ГЛОНАСС.

Бумажные карты

Ещё до того, как смартфоны «убили» навигаторы, они окончательно вытеснили бумажные карты для непрофессионалов. Суровые путешественники, которых угораздило очутиться в плохих условиях приёма, лишь изредка прокладывают маршрут на бумажных картах и предпочитают защищенные электронные навигаторы, а уж в повседневном использовании пешие туристы и владельцы автомобилей уже давно привыкли отправляться в долгую дорогу, полагаясь только на навигационные приложения в смартфонах. Бумажные карты продолжают играть важную роль разве что у военнослужащих и учащихся на уроках географии.



Бумажные карты существуют и сегодня, но скорее «на всякий пожарный», чем для дела

Нельзя сказать, что смартфоны уничтожили фотокамеры: профессионалы всё так же верны зеркальным фотоаппаратам, да и «беззеркалки» не сбавляют в популярности. Когда за качество снимков «бьют по шапке» и/или снимок готовят в дальнейшему «фотошопу» в широких масштабах, без хорошей камеры с правильной оптикой не обойтись.

Но во всех остальных категориях смартфоны уже победили. Победили пресловутые «моментальные камеры» (помните

Polaroid?), затмили компактные камеры в «шпионской» съёмке, стали главным орудием в съёмке памятных событий или чрезвычайных происшествий.



Недорогие фотоаппараты не выжили в состязании со смартфонами

Смартфоны были и остаются компромиссными по уровню исполнения камерами, но качество мобильных камер растёт с каждым годом, а подавляющее большинство не-фотографов планеты Земля довольны даже тем потенциалом, который уже сейчас есть во флагманских (и не очень) смартфонах.

Портативные «некстген»-консоли

А ведь в начале двухтысячных мечталось как-то иначе: когда в 2003 году настольные компьютеры примерили на себя Need for Speed: Underground и дебютную часть Call of Duty, а Sony выпустила PlayStation Portable (PSP), все верили, что не сегодня-завтра в карманные консоли «приедут» игры с современной графикой, захватывающим сюжетом и так называемой «реиграбельностью». О том, какими могли бы быть сетевые баталии, во времена, когда на смену GPRS едва пришёл EDGE, даже мечтать боялись.

Но радость была и недолгой, и своеобразной — PSP «раскачивалась» несколько лет, прежде чем для неё выпустили действительно «взрослые» игры, наподобие God of War, GTA или Resistance, причём платить $50-100 за игры никто не

спешил, поэтому идея суровых игр на мобильных платформах едва теплилась. Nintendo со своей DS была и осталась нишевой консолью с японскими-преяпонскими играми не для всех, а Sony решила попробовать второй раз и потерпела фиаско.



PS Vita могла бы стать носительницей крутых, полноценных игр. Но не судьба

Потому что на момент дебюта PS Vita в 2012 году пришёлся бум смартфонов в том виде, в котором мы их знаем сегодня. На смартфонах появились такие супер-игры, как NOVA, Max Payne, GTA Vice City, Modern Combat 4 и Need for Speed Most Wanted (перезапуск), поэтому хардкорная аудитория уже уверовала, что на мобильники прибудут ещё более крутые игры. А казуальным игрокам было просто наплевать на всё — они как стреляли птицами в свиней, так и продолжают это делать в новых декорациях. Очень крутые с технической точки зрения Killzone: Mercenary и Uncharted: Golden Abyss широкой аудитории «не зашли», а всемирно известные тайтлы оказались халтурой (Silent Hill: Book of Memories и Call of Duty: Black Ops Declassified, например). После этого Sony «закопала» ещё живую PS Vita, а «некстген»-консоли, то есть, специализированные сверхсовременные игровые приставки, официально умерли. Сегодня за доброе слово карманных консолей борется новейшая гибридная Nintendo Switch, но пока без особого успеха.

Диктофоны

Нельзя сказать, что диктофоны были сверхпопулярным классом устройств до того, как их сумели реализовать в мобильниках, но учащиеся нередко записывали лекции, творческие люди фиксировали результаты переговоров, а кому-то было просто важно фиксировать мысль, которая «ударила в голову», но слишком длинная, чтобы записывать её от руки.

Если аппаратным диктофонам неплохо жилось даже в кассетную эпоху, то мобильники поначалу располагали смехотворным объёмом в 5-15 Мбайт на внутреннем накопителе и предлагали выбор между ужасным качеством звука в файлах стандарта AMR и очень короткими аудиозаписями огромного объёма в формате Waveform (WAV). Да и встроенный в мобильники микрофон особым качеством и «дальнобойностью» не отличался.



Диктофон остался уделом журналистов и немногочисленных других «спецов»

В современных смартфонах ситуация обстоит иначе: они надёжнее диктофонов (сохраняют файл даже в «аварийных» ситуациях, если вы уроните мобильник или примете входящий звонок), автоматически регулируют чувствительность и записывают стереозвук на пару чувствительных микрофонов, никак не стеснены форматами файлов и свободной памятью, умеют пропускать фоновый шум в автоматическом режиме (если разговор в «эфире» прервался тишиной на пару минут).

За диктофонами остаётся направленная запись (вы услышите именно лектора, который далеко, а не сидящего впереди тунеядца-студента и его весёлые истории), автономность (свыше 10 часов записи для миниатюрного диктофона — не вопрос) и возможность подключать высококачественные внешние микрофоны в некоторых моделях. Но непрофессионалы в подавляющем большинстве случаев записывают голос на смартфоны. И правильно делают.

Видеоплееры

Немного смешных фактов из прошлого — ещё 10 лет назад карты памяти были очень дорогим удовольствием, а DVD-рипы объёмом 700 Мбайт считались качественными видеороликами. Под стать были и видеоплееры — «народным выбором» были аппаратные DVD-«вертушки» весом с килограмм и ненадёжным оптическим приводом, а особо богатые ребята покупали себе крохотные по сегодняшним меркам (до 4-5 дюймов, разрешение 480x272 пикселя или чуть больше/меньше) медиаплееры с жёстким диском и поддержкой видео в MPEG-4 — такое удовольствие обходилось покупателю в $600-800.

Смартфоны не сразу стали подходящим для воспроизведения видеозаписей оборудованием. Долгое время им банально недоставало силенок, чтобы воспроизводить видеоролики без конвертации (ох уж этот Smartmovie converter и тому подобные извращения!), а ещё чуть позже, когда Android уже расцвел и пахнул, проблема заключалась в диагонали дисплея и автономности.



Видеоплееры, как отдельный класс, вымерли

Сегодня количество форматов видео, де-факто, сжалось до двух вариантов (H.264, H.265 и их вариаций), новые процессоры умеют воспроизводить видеоролики в этих форматах с минимальным энергопотреблением, средняя диагональ дисплея в смартфонах выросла до уже вполне комфортных для просмотра 5,5 дюймов, а главное — бесплатное мобильное телевидение или YouTube «в чистом поле» стали реальностью в регионах с покрытием LTE!

Определённую нишу «прикроватного видео» всё ещё удерживают планшеты, но они стремительно теряют популярность, поэтому сегодня видео контент по большей части оказался «размазан» между смартфонами, компьютерами и телевизорами.

Наручные часы

Смартфоны примечательны тем, что они ничего не умеют в совершенстве (даже звонить в плохих условиях приёма), но справляются с каждой из отдельных задач достаточно хорошо, чтобы люди перешли от пафосных отдельных устройств и идеологии «на смартфоне ощущения не те» к более практичным соображениям.

Нужно взглянуть, который час — доставай смартфон. В новых мобильниках даже не нужно включать дисплей — современные Samsung, LG, Motorola и Nexus продемонстрируют дату, время и количество непрочитанных сообщений автоматически.



Даже умные часы резко перестали быть востребованными, не говоря уже о «глупых» моделях

По этой причине классические наручные часы вымирают, а смарт-часы «сдулись» ещё до того, как успели набрать популярность. Похоже, привычка поглядывать на экран мобильника вместо циферблата на руке взяла верх.

Телефонные справочные службы и междугородняя связь

«Алло, это справочная? Подскажите мне, как позвонить в горгаз!». Такие фразы сегодня можно услышать только из уст бабушек и дедушек, а молодые люди прекрасно знают, что с такими вопросами нужно обращаться в интернет-поисковик.

В том, что на территории городов «вымерли» телефонные будки, виноваты уже не смартфоны, а мобильники вообще. Как и в достижении человечества, при котором нам больше не нужно прибегать в узел связи и стоять в очереди, чтобы совершить международный звонок.



Примерно так «звонили на WhatsApp» в недалёком прошлом

Однако смартфоны закрепили свой успех именно с помощью мессенджеров: даже на копеечный смартфон за рубежом можно дозвониться посредством 3G в Skype, WhatsApp, Viber или другой мессенджер, и поболтать с родственниками бесплатно, в рамках трафика внутри тарифа! О голосовой связи в смартфонах принято вообще не распространяться, но даже на пике моды на текстовую переписку умные телефоны продолжают задавать моду на связь нового типа («интернет-рация», наподобие отправления голосовых сообщений в Telegram, онлайн-трансляции и т.д.).



До появления смартфонов и массового распространения интернетов номера телефонов узнавали в справочной

Будильники

Если громоздкие электронные/кварцевые часы сохранились у вас дома со старых добрых времён, они наверняка до сих пор остаются главным ориентиром в квартире по запросу «который час?». Но даже в этом случае вы давно прекратили заводить будильник в архаичных устройствах, а вместо этого несколькими касаниями задаёте время пробуждения в смартфоне и огорчаетесь информации, что «будильник зазвонит через 6 часов 50 минут», например.



Будильник мутировал из отдельного устройства в приложение на вашем смартфоне

Отдельная «песня» на смартфонах — так называемые «умные будильники», которые не только будят вас поутру, но и следят за тем, как вы ворочаетесь по ночам, вычисляют оптимальное время пробуждения, ведут статистику недосыпа и

даже записывают храп (если таковой есть). Кто-то считает приложения такого рода «плацебо», кто-то верит в их пользу, но обе категории спорщиков согласны с тем, что в 2017 году будильник нужно устанавливать в смартфоне, а не вон в тех часиках, которые обычно стоят у вас на кухне.

Калькуляторы

Мало кто помнит, но в советское время крутыми считались калькуляторы, которые работали от 220В и потребляли 8 Вт — сегодня даже крупные планшеты расходуют энергию более экономично. Затем модными стали калькуляторы, которые работали от батареек, а чуть позже — от солнечных батарей. Школьники 1990-х годов мечтали заиметь часы-калькулятор, а сегодня математические расчёты любой суровости можно проводить в банальном мобильнике.



Сегодня даже самый крутой калькулятор можно заполучить на сенсорном экране

Сегодня существуют даже отдельные приложения под расплывчатые формулировки в стиле «а сколько процентов составляет число 16546 от 9876323687?», ипотечные, инженерные, строительные, научные и другие калькуляторы на любой вкус. Классические кнопочные модели остались только у продавцов, которые боятся испачкать смартфон и используют клавишный калькулятор после того, как завернули вам огромную копченую рыбину в газету.

Телефонные книги и словари

Любители запоминать телефонные номера наизусть критиковали сторонников хранить номера в книге, а последних в итоге победили владельцы смартфонов, которые вносят номер один раз и никогда его не запоминают. Да что там запоминают — даже не делают резервных копий вручную, потому что все контакты складируются на серверы Google, на всякий случай.



Теперь ваша телефонная книга хранится не на столе, а на серверах Google или Apple

Толковые словари и словари иностранных языков сегодня тоже стали малополезны — мало того, что приложения научились переводить «живой язык», а не отдельные слова, так они теперь умеют даже переводить надиктованные в микрофон фразы или надписи на фотографиях с камеры смартфона! По этой причине классические бумажные словари нужны только на случай «краха интернетов и электроники», не более того.



Словари стали простыми собирателями пыли

Карманные фонарики

А ведь долгое время для использования смартфонной вспышки в качестве фонаря нужно было скачивать специальные приложения, находить их в списке, запускать и запускать клавишу в приложении! Энтузиасты спорили, насколько такая подсветка снизит ресурс вспышки, но «научных исследований» не случилось. Потому что одноядерный процессор в ранних андроидофонах «протух» и стал морально устаревшим до того, как любители использовать смартфон вместо фонарика исчерпали ресурс вспышки.



Слабый, но всё же фонарик теперь всегда у вас в кармане

Конкурировать с пачкой светодиодов в современных фонарях смартфоны не могут, но никто не ходит «боеготовным» с фонариком в рюкзаке, поэтому источник света в тёмном подъезде сегодня обязательно работает под управлением Android или iOS.

Мобильные роутеры

Вы ведь заметили, насколько ничтожна доля ноутбуков с 3G/4G-модемом внутри? Всё потому, что смартфоны сегодня превратились в беспроблемные и эффективные точки доступа к интернету в дороге.

Так было всегда, менялись только способы подключения — традиционно надёжной считалась связь по кабелю, некоторое время «блистали» способы выхода в интернет с помощью ИК-порта или Bluetooth, а нынче смартфоны раздают Wi-Fi в скоростном стандарте IEEE 802.11ac, поэтому провода и другие «костыли» телефонам уже не нужны.



В переходный между Bluetooth и раздачей Wi-Fi в смартфонах период существовали отдельные 3G- и 4G-роутеры. Недолго существовали

Мобильные роутеры (Mi-Fi) были распространены в эпоху, когда 4G-модемы в крупногабаритных устройствах уже помещались, а в смартфонах — не очень. Пластиковая коробочка с ёмким аккумулятором, слотом для SIM-карты и возможностью подключить внешнюю антенну раздавала интернет на несколько устройств в течение несколько часов. И хотя некоторые модели умели работать в стандарте связи CDMA (покойся с миром, «Скайлинк»), раздача интернета посредством смартфонов всё же взяла верх.