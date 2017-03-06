5 лучших смартфонов для прекрасных дам

Случись вам приобретать мобильник для девушки — и вместо мегапикселей, разрешения экрана и объёма оперативной памяти вы услышите «хочу хороший смартфон». Мы отобрали «лучшие из хороших» модели, которые точно придутся прекрасным дамам по вкусу.

Не знаешь, что купить — покупай iPhone

Нет, мы не заелись и даже из своей «колольни» в Москве осознаём, что любой смартфон сам по себе — очень затратный подарок, а iPhone — тем более. Но девушки и женщины любят мобильники Apple, и никакие замеры производительности процессора или попытки кивнуть на сенсор тыловой камеры или яркость дисплея в китайских андроидофонах не помогут.

И женщин можно понять — вы ведь тоже не хотели бы получить в подарок китайский SSD, на который дама потратила бы с трудом заработанные деньги? То-то же.



Apple iPhone — любимый за свою простоту в использовании и стабильность смартфон

Какой именно айфон покупать? Любой с 32 гигабайтами памяти, начиная с iPhone 6. Потому что «пять-эс» и SE — очень «на любителя» модели, с низкокачественными фронтальными камерами, репутацией «так у тебя старый айфон? Из тех, что маленькие?», да и вообще не очень удобные для просмотра видео и набора текста в современных условиях.

iPhone Plus покупать вряд ли стоит — он огромный для своих 5,5 дюйма. Поэтому раскошеливайтесь на «просто Айфоны», если позволяют средства. А средств требуется примерно столько:

iPhone 7 32 ГБ — 53 тысячи рублей

iPhone 6S 32 ГБ — 44 тысячи рублей

iPhone 6 64 ГБ (без вариантов, потому что «пустопорожний» вариант с 16 ГБ устарел) — 37 тысяч рублей



Айфон — это модно, кто бы что ни говорил

Все прекрасно знают, что по цене айфонов можно взять гораздо более крутой по начинке телефон под управлением Android, но качество изготовления у Apple высокое, а характеристики — достаточные для всех, кроме максималистов. Запчасти на любом углу (мало ли что), постоянные обновления системы, быстрый дебют модных приложений (всяческие Prisma, «Покемоны» и так далее), почти всегда беспроблемная работа — можно брать.

Обзор Apple iPhone 6S

Самый красивый из недорогих — Meizu U10

Если при взгляде на цены iPhone дарить телефон любимой девушке полностью расхотелось, вот вам кандидат с противоположного ценового полюса — Meizu U10.

Тот случай, когда из «недорогой, мощный, красивый» не нужно вычёркивать ничего. Недорогой, потому что при заказе на Aliexpress и в других китайских магазинах можно уложиться в 6500–7100 рублей. Сходите в ближайший сотовый салон, взгляните на жалкий металлолом под видом смартфонов по такой же цене и почувствуйте разницу.

Мощный, потому что под новым стеклянным корпусом скрывается хорошо знакомый энтузиастам Meizu M3s mini. А это значит, что внутри — восьмиядерный процессор (по быстродействию практически как в Самсунгах стоимостью 20–22 тысячи рублей) плюс 2 или 3 гигабайта оперативной памяти на выбор покупателя и 16/32 ГБ на внутреннем накопителе. Для соцсетей, видео и повседневного использования быстродействия хватает за глаза, тем более, что перерисованный «под iPhone» Андроид в оболочке Flyme OS сам по себе открывает меню и приложения очень быстро.



Meizu U10 — недорогой способ получить красивый и качественный мобильник

Красивый, потому что стекло и металл в Meizu U10 на вид и на ощупь такие же, как у намного более дорогих моделей. Изогнутое 2,5D-стекло на лицевой панели, качественный экран, камера вровень с корпусом (а не «грыжа», как у iPhone и Samsung), граненые черты и при этом удобный в хвате корпус, никаких чёрных рамок вокруг экрана.

Есть в бюджетном классе и другие красивые стеклянно-металлические модели (Alcatel Shine Lite или OnePlus X), но Meizu из их числа самый выгодный, даже если предпочесть его по негуманной цене в 13 тысяч рублей в российских сотовых салонах.

Недостатки? Аккумулятора хватает строго на день, да и зарядка растягивается надолго (телефон не поддерживает технологии быстрой зарядки, как дорогие модели). Уровень громкости в динамике и наушниках средний — лучше сходите в сотовый салон и покрутите на смартфоне рингтоны, чтобы оценить, хватит ли миледи такой громкости для звонка.

Но классному чёрному стеклянному «китайфону» даже гики прощают очень многое, потому что красота — страшная сила. И, если ваша прекрасная дама не избалована супер-дорогими Айфонами и Самсунгами, то Meizu U10 ей понравится, а вам не придётся влезать в кредитную кабалу ради «звонилки».

Обзор Meizu M3s mini

Маленький, недорогой, но качественный Samsung — Galaxy A3 (2016)

По цене дважды протухшего iPhone 5S четырёхлетней выдержки, чуть дороже бюджетных китайских смартфонов можно купить красивый и милый женскому сердцу Samsung — мини-гэлакси сегодня оценивают в 18 тысяч рублей. Серия Galaxy A 2016-го модельного года стала редким случаем, когда Самсунгу хватило благоразумия не ломить космические цены на телефоны из своего нарциссизма — Galaxy A3 и A5 (2016) своих денег вполне стоили и сейчас стоят. Уже вышло новое и более крутое поколение смартфонов, но уже без адекватных цен, а вот «старички» чуть подешевели.



Samsung Galaxy A3 (2016) — один из самых качественных компактных смартфонов

И среди них самым привлекательным остаётся «Трёшка» — стеклянно-металлический смартфон с дизайном флагмана, супер-маленькими габаритами (меньше, чем у 4,7-дюймового iPhone), качественным ярким экраном и хорошим звуком.

Это не значит, что корейцы полностью излечились от жадности: ребята-инженеры долгое время ходили вокруг смартфона и делали ему «обрезание» мощности до тех пор, пока её не осталось аккурат на музыку-фильмы-интернет-переписку с символическим запасом.



Серия Galaxy A 2016 ещё не скоро выйдет из моды

То есть в телефоне нет резерва производительности для «светлого будущего», но здесь и сейчас его можно нагрузить связкой из Whatsapp + Viber + ВКонтакте + Facebook + Google Chrome, и он сдюжит. Камеры неплохие (в помещении по-всякому, на улице — хороши), автономности хватит на день-полтора использования. Очень даже хороший вариант, если шильдик «Meizu» сделает собеседнице неловко.

Обзор Samsung Galaxy A3 (2016)

Самый женственный китайский флагман — Honor 8

А вот вы сначала предложите что-то встречное, прежде чем улыбаться. Навороченные Sony, Samsung и HTC стоят неоправданно дорого, Xiaomi Mi5S и OnePlus 3 созданы для «бокса по бенчмаркам», а Mi5S Plus огорчает «кривой» камерой. И быть здесь противоударному да тонкому Moto Z Force, но Lenovo не хватило смелости привезти новую модель с небьющимся экраном в Россию.



Honor 8 — китайский флагман с разумной ценой и эффектной внешностью

Поэтому — Honor 8 или «Huawei P9 минус пафос». Стеклянный смартфон с качественной сдвоенной тыловой камерой — хорошо справляется со съёмкой в различных условиях и умеет красиво замыливать фон, как на «зеркалках». Для пущей загадочности можно снимать фото на монохромную камеру.



Honor 8

А помимо камер в китайфоне есть яркий дисплей и хороший процессор, с которым быстродействие совсем перестанет смущать девушку. Недавно среди расцветок корпуса появилась розовая (она называется чуть более романтично, но кому какое дело?), а цена на исходе конвейерной жизни у Honor 8 снизилась до 25 тысяч рублей. Вполне разумная сделка, потому что более дорогой ASUS ZenFone 3 ZE552KL хуже, да и куда более слабая Huawei nova стоит почти столько же.

Красивый смартфон с хорошими камерами и флагманским быстродействием — что вам ещё нужно?

Обзор Honor 8

Большой экран в маленьком корпусе — Sony Xperia XA Ultra

Sony Xperia XA Ultra стоит 26 тысяч рублей. Я согласен с вами, ребята, что Sony на базе процессоров MediaTek — в чём-то «суррогат», а 2700 мАч в аккумуляторе на 6 дюймов IPS-матрицы — позорище несусветное, даже при всех оптимизациях энергопотребления.



Sony Xperia XA Ultra — компактный (насколько это возможно) японский 6-дюймовый фаблет

Но XA Ultra классно выглядит и много чего умеет — яркий и очень качественный экран, роскошная фронтальная камера с оптической стабилизацией (!) и вспышкой, корпус золотистого цвета с оттенком не как у всех, очень маленькие боковые рамки, но без экстрима. В версии XA Ultra Dual у вас есть два полноценных разъёма для SIM-карт и отдельный разъём для карты памяти — редкая конфигурация в 2017 году, кстати говоря.



Sony Xperia XA Ultra

Аккумулятора с горем пополам хватает на день использования (иногда — меньше), да и тыловая камера снимает хуже, чем стоило бы ожидать от настолько недешёвой модели. Но всё же это неприхотливый смартфон с японскими корнями, продуманным софтом, внушительным количеством аксессуаров и уровнем престижа (в народе, а не среди вас, прошиватели бутлоадеров), до которого фаблеты Meizu и Xiaomi в обозримом будущем не дорастут. Покупать строго вместе с мобильным аккумулятором, иначе впечатление будет неполным.

Обзор Sony Xperia XA Ultra