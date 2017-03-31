8 фишек нового смартфона Samsung Galaxy S8

Новый флагман всего Android-мира представлен официально. Многое из того, что обещали слухи, сбылось, и мы выбрали восемь самых интересных фич смартфона — восемь причин купить именно его.

Экран без рамок

Слоганом этой презентации была фраза «Unbox your phone», то есть дословно: «Достань свой телефон из коробки». На самом деле корейцы вложили более вдохновляющий смысл: они, дескать, «расковыряли» тесный корпус, который раньше сковывал смартфон и скрывал всю его прелесть. Ура, скорлупа разбита.

Экран теперь занимает почти всю переднюю панель. Рамок по краям нет — и это мы и раньше видели — но в Galaxy S8 экран вырос вверх и вниз, оставив у торцов лишь тонкие полоски — а вот такое прежде было только у недавно представленного LG G6 (вероятно, сделанного не без оглядки на утечки об S8).



Samsung Galaxy S8

У обычной версии Galaxy S8 экран дорос до 5,8 дюйма, у увеличенной Galaxy S8+ — до 6,2’’. Но из-за всё тех же узких рамок размеры всего аппарата остались в пределах нормы: S8+ даже чуть уже iPhone 7 Plus, хотя дисплей у корейца больше!

Разрешение у обеих моделей теперь 2960 х 1440 при соотношении сторон 18,5:9. Во-первых, это красиво. Во-вторых, на экране будет помещаться больше информации. «Меньше пролистываний» — это на презентации, конечно, громко сказали, но большинство приложений действительно используют вертикальную компоновку информации, которая часто представляет собой длинную ленту.

Кнопка «Домой» под экраном

Экран не оставил места для кнопок снизу, но инженеры всё же спрятали одну — главную, «Домой» — прямо под матрицу. Все ждали, что и со сканером отпечатков пальцев удастся проделать тот же фокус, но тому от кнопки пришлось отделиться и переехать вообще в другой конец корпуса (об этом ниже, совсем скоро).



Кнопка «Домой» — под экраном

А что в остатке? Просто небольшая область в нижней части экрана, которая реагирует на нажатие даже при выключенном дисплее и слегка вибрирует, но разблокировать телефон всё равно не даёт. Слегка бессмысленная магия, правда же?

Сканер отпечатка пальца — теперь сзади

Так вот, а палец теперь нужно прикладывать сзади, к площадке возле камеры: способ, проверенный LG, Huawei, Xiaomi, ZTE, ASUS — да вообще, кажется, всеми. Берешь смартфон в руку — и указательный палец ложится аккурат на сканер. Очень удобно.

Правда, если все делали ставку на симметрию, то в S8 сканер поставили не по центру, а сбоку от камеры. Правшам хорошо, а левши потерпят.



Сканер отпечатка пальца — сбоку от камеры

Сканер радужной оболочки глаза

В Samsung Galaxy S8 появился сканер радужной оболочки глаза. Вообще-то уже был один аппарат с таким датчиком, но у него что-то пошло не так — речь, конечно, о «зажигательном» Note 7. А раз его отозвали, то S8 — первый смартфон со сканером радужной оболочки глаза. Работает, работает быстро, но всё же не быстрее, чем приложить палец. Просто ещё один способ — в дополнение к цифровому и графическому паролям, лицу и отпечатку пальца.



Samsung S8 поддерживает пять способов авторизации

Bixby

Samsung устал смотреть на Siri, Google Assistant и Cortana, робко вертя в руках глупенький голосовой помощник S Voice, не способный ни на что осмысленное.

Bixby — так называется ассистент Samsung. Не пишу «голосовой ассистент», потому что это нечто большее, чем распознавалка голоса. С Бисксби можно и поговорить, и попереписываться. Она (мне кажется, это всё же «она») попытается распознать товар по фотографии и предложит магазины, где его можно купить; вечером предложит вызвать Uber; когда придете домой, напомнит полить цветы; а когда в Google Play появится новый альбом группы, музыку которой вы часто слушаете, предложит заценить и его.



Bixby

Очень мощный процессор

По традиции, будет две модификации смартфона с разными процессорами. В Америку, например, поедут аппараты со ставшим легендарным еще до выхода Qualcomm Snapdragon 835, а россиянам достанется версия на Exynos 8895 — чипе собственной разработки Samsung. Оба восьмиядерные, оба очень мощные, оба производят по 10-нанометровому техпроцессу. Exynos даже немного мощнее. На презентации нам пообещали прирост вычислительной скорости 10% и графики на 21%, по сравнению с Galaxy S7.

USB Type-C

Это мелочь, но ведь давно пора. Многие новые смартфоны — не только флагманы — получают разъём USB Type-C вместо micro-USB. Это плохо, потому что новый проводок — пока еще штука редкая, не на каждом углу валяется. Но это хорошо, потому что USB-C можно вставлять в разъём любой стороной, то есть с первой попытки, а не с третьей (и как так получается?). А еще за ним будущее, и незачем оттягивать неизбежное.

В общем, слава богу, ты пришел, USB Type-C!

DeX

Samsung придумала заменить домашние и офисные компьютеры класса «печатная машинка» смартфонов. Хорошо, не придумала, это уже было у Microsoft с её Lumia, например. Суть простая: на рабочем столе нет компьютера, а монитор, клавиатура и мышь подключены к док-станции. В неё вставляется смартфон Galaxy S8 — и на экране открывается Android, но с оконным интерфейсом.



Оптимизированные для DeX приложения

Для «Андроида» давно есть пакет Microsoft Office, клиенты соцсетей и браузеры, а Samsung добавил к этому, например, очень похожий на «Проводник» файловый менеджер. Если у вас нет специфического корпоративного софта, то для вас компьютер может стать ещё одной вещью, которую убил смартфон.



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