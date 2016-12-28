Облачные АТС: колл-центр за один день

АТС — это, оказывается, совсем не страшно и не сложно. Мы уже переместили фото и важные документы в Интернет, так почему бы не появиться и облачным АТС? В 2016-м уже не нужно мучительно выбирать оборудование и долго ждать подключения. За один день можно не просто настроить многоканальный телефон в офисе, а сделать целый колл-центр. Но какое облако выбрать? Для бизнеса мы советуем Облачную АТС "Билайн" Бизнес. Это большая компания с историей, а значит сервис надежный. И тарифы у них такие гибкие, что всё можно настроить, как душе угодно.

Облачные АТС — что это?

Классическая АТС — это автоматическая телефонная станция, которая соединяет абонентов между собой с помощью системы устройств. А облачная АТС — это не аппаратное решение, которое находится в офисе, а сервис, который за абонентскую плату обеспечивает провайдер связи. То есть физически оборудование находится где-то в «облаке», и все входящие звонки поступают на него, а затем переадресуются клиенту.

Чем облачные АТС лучше обычных «земных»?

Классическая АТС — это автоматическая телефонная станция, которая соединяет абонентов между собой с помощью системы устройств. А облачная АТС — это не аппаратное решение, которое находится в офисе, а сервис, который за абонентскую плату обеспечивает провайдер связи. То есть физически оборудование находится где-то в «облаке», и все входящие звонки поступают на него, а затем переадресуются клиенту.

Что они умеют?

Облачная АТС может принимать звонки клиентов и перенаправлять их сотрудникам компании. Параллельно такая система может собирать статистику и даже записывать разговоры. Допустим, у Васи мастерская по ремонту техники, и он привязал к одному номеру облачную АТС. У клиента сломался айпад, и он звонит Васе и Ко: выбирает в голосовом меню нужный пункт, а система сразу переводит его на специалиста по планшетам. Звонок записывается, и в случае чего к разговору можно вернуться, чтобы уточнить детали. В конце месяца Вася может посмотреть на статистику и решить, кто из его спецов тратил больше времени на разговоры. Еще звонки можно перенаправлять на любой телефон, даже на смартфон или SIP-устройство.





А большую компанию потянет?

Облачную АТС можно масштабировать почти бесконечно. У вас может быть всего несколько сотрудников и внутренних номеров, но на базе «облака» легко построить даже колл-центр. Система поддерживает до 100 одновременных соединений на одном номере, загрузку собственных мелодий на время ожидания ответа, аудиоконференции для внутренних переговоров и разные варианты работы в дневное и ночное время.

Сколько стоит подключить облачную АТС?

Нисколько — подключение бесплатное. Облачная АТС обходится сильно дешевле классической, которая устанавливают в офисе. Возьмем компанию, которой нужен один внешний номер и три внутренних. Абонентская плата в "Билайн" Бизнес составит 450 рублей в месяц. А вот покупка и настройка «железной» мини-АТС стоит для такого случая в среднем 12 500 рублей, при этом каждый месяц придётся платить в сумме 2 800 рублей за пользование АТС и за фиксированную телефонию.

Из чего будет складываться ежемесячная стоимость?

Подключив облачную АТС "Билайн" Бизнес, вы каждый месяц будете платить абонентскую плату. В нее входит многоканальный номер, голосовая почта, АОН, статистика вызовов, облачное хранилище и аудиоконференции. Дальше все зависит только от потребностей вашей компании. Дополнительные услуги сверх стандартного пакета можно подключить в несколько кликов, но платить вы будете только за то, что используете — все опции гибко настраиваются. Скажем, каждый новый уровень в голосовом меню обойдется в 500 рублей в месяц.

Кому подойдёт такая АТС?

Стартапы, небольшие компании в сфере услуг, интернет-магазины, транспортные компании — все это легко перевести на базу облачной АТС. Получится быстро и недорого. То, что нужно для малого бизнеса.

У меня совсем маленький стартап. Куда мне целую облачную АТС?

Если вы только начали свой бизнес, и для него нужны только запись разговоров и аудиоконференции, у "Билайн" Бизнес есть, что предложить. В тариф «Персональный» включен только один многоканальный номер. В минимальной конфигурации вы будете платить за это 50 рублей. Каждый дополнительный внутренний номер будет стоить еще 50 рублей.

Как настраивается облачная АТС? Нужен какой-то специалист?

Специальные знания для обслуживания такой АТС не нужны. С настройкой параметров в веб-интерфейсе справится кто угодно. Там ничего не тормозит, не виснет, сразу видно, что и сколько стоит. А для управления можно использовать любой девайс, даже смартфон.

Как быстро можно подключить облачную АТС?

Подключение облачной АТС происходит буквально за один день, потому что не требует установки оборудования и прокладки проводов. А настроить все можно через интернет, не обладая особыми знаниями.

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