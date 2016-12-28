Лучшие бюджетные смартфоны 2016 года

Когда у тебя много денег, но ты не разбираешься в смартфонах — iPhone тебя ждёт. Возбуждаешься при взгляде на таблицу характеристик — покупаешь флагманский Samsung Galaxy S edge. Если ты хипстер и борец с проприетарщиной — твой выбор Google Pixel, если ты китайский чиновник — бери Huawei Porsche Design, патриотом прослывёшь. А вот что покупать, если ты честный трудяга вне Москвы — непростой вопрос, на который мы ответим списком лучших бюджетных смартфонов.

Китай — не спасение, но отступать некуда

В комментариях к любой статье о выборе смартфона обязательно отметится секта душевнобольных, которые замеряют качество телефонов мощностью процессора, единственно правильной покупкой признают заказ в Китае, а умение устанавливать ставить на китайские мобильники прошивки с русским языком полагают обязательным к изучению — как таблицу умножения. Таких болванов мы, по мере возможности, гоним из обсуждения публикаций погаными вениками, но увидете их дежурную аргументацию «у меня восьмиядерный процессор, а вы все лохи!» — не вступите случайно обувью, иначе будет попахивать.

Поклонение мегапикселям и гигагерцам в смартфонах — глупость с толикой подросткового максимализма, но количество агрессивных любителей «серой» розницы растёт. И вот почему.

Худшие «бюджетники» года

Я не понимал и не понимаю, почему за конструктивно убогие мобильники с модным значком на корпусе хотят так много денег. Почему за толстый недосмартфон Samsung J1 mini, с блеклым экраном, кастрированной до 0,7 Гбайт оперативной памятью, жуткимжутким китайским процессором и мусорного качества камерами без автофокуса просят 4,5 тысячи рублей? Почему «народные» китайцы из Lenovo хотят за Vibe C (мобильник с TN-дисплеем с разрешением 800x480, плохими углами обзора, старой версией Android, копеечной рухлядью вместо процессора и ужасными камерами) всего-то 7 тысяч рублей. Сначала, кстати, хотели 10 тысяч, но не получилось. Если и это не наглость, то что?



Lenovo Vibe C и Samsung Galaxy J1 mini — самые переоцененные бюджетные смартфоны в 2016 году

И Вы ошибаетесь, если думаете, что любые малоизвестные бренды в сверхбюджетной категории выглядят лучше. Потому что альтернативы посредственным с технической точки зрения мобильникам тоже представлены «всадниками Апокалипсиса», но уже с другими приколами — с неплохой «на бумаге» начинкой, но непредсказуемым качеством сборки. Очень грустно это констатировать, но даже без оглядки на бренд дешевле 6 тысяч рублей в российских сотовых салонах можно купить только телефоны уровня «Господи, хоть бы не развалился сам по себе» или морально устаревший хлам. Поэтому, уж извините, понятие «бюджетный» сегодня для нас будет простираться по цене от 5,5 тысяч рублей в китайской рознице и от 8-9 тысяч у российских ритейлеров. Всё, что дешевле — варианты из разряда «так тебе и надо!», к нашему большому сожалению.

Сверхбюджетный класс — модели дешевле 6 тысяч рублей

Что вам милее — блюдо, приготовленное из протухших продуктов, но красиво оформленное в ресторане, или свежая шаурма/бургер, которые в палатке лепит нечистоплотный паренёк? Потому что именно между этим придётся выбирать, когда вы сравниваете конструктивно провальные «породистые» бюджетные модели и более крутые с технической точки зрения, но тяп-ляп сконструированные «китайфоны».

И мы, пожалуй, будем оптимистами — всегда есть шансы не отравиться свежей «шаурмой» в сомнительном киоске, а вот приём заведомо гнилой пищи уж точно ничего хорошего не несёт. Словом, вот вам немного китайщины, которая, есть шансы, будет неплохо работать за свои 4-6 тысяч рублей.

HomTom HT17

Вы, возможно, впервые видите такой бренд и недоумеваете, как «вот это вот» может попадать в списки лучших? Для тех, кто не в курсе, HomTom — это «старший помощник младшего дворника», то есть дочерний бренд производителя китайфонов Doogee. Камеры в этой модели очень печального качества, быстродействие среднее (всего 1 Гбайт оперативной памяти), динамик не очень громкий. Но за 4000-5000 рублей, которые просят за такой смартфон китайцы, в России вы купите только нечто жесточайше убогое со старым четырёхъядерным процессором и тусклым зернистым дисплеем. А вот HomTom HT17 — это бюджетный телефон, который при это не «дешёвка» с конструктивной точки зрения.



HomTom HT17

Blackview A8 Max

Чуть улучшенный вариант телефона народной концепции «денег нет, но вы держитесь» — уже с 2 Гбайт оперативной памяти и 16 Гбайт на внутреннем накопителе. Экран ярче, скорость работы выше, камеры чуть более качественные, уровень приёма GPS всё такой же слабый, автономность — сносная, скорость зарядки — прискорбная, как это и бывает в смартфонах такого класса. Но ничего более толкового в начале 2017 года по цене от 4000 до 5200 рублей пока найти не удастся.



Blackview A8 Max

Смартфоны дешевле 10 тысяч рублей

Только при цене порядка 8-9 тысяч рублей (а это уже примерно $140, между прочим) в российской официальной рознице появляются модели, которые «не металлолом». Иногда среди них мелькают смартфоны-неудачники, которые «не зашли» по завышенной производителем цене на момент дебюта.

Honor 4C Pro

Например, за Honor 4C Pro ещё в апреле китайцы просили 13 тысяч рублей. Уже тогда это было не то, чтобы дёшево, как для модели с бюджетной камерой, дешёвым процессором MediaTek и скрипучим корпусом. А в конце 2016 цены выглядели бы и вовсе нескромно, поэтому Huawei при всей жажде заработать в уходящем году снизил ценовую планку на 4C Pro до 10 тысяч.



Honor 4C Pro

После падения цены на 30% мобильник заиграл новыми красками! Потому что теперь он выглядит круче большинства сопоставимых по цене «вёдер». Ёмкий аккумулятор присутствует, быстродействие неплохое, качество съёмки за такие деньги вполне приемлемое. Можно жить — не тужить, если, конечно, вы не любитель бенчмарков ради бенчмарков.

Обзор Honor 4C Pro

Xiaomi Redmi 4A

А для максималистов всегда остаётся вариант купить «неполноценную» версию бюджетного Xiaomi — всё такую же восьмиядерную и быструю, но в дешёвом с виду корпусе и при урезанной с 4000 до 3120 мАч ёмкости аккумулятора.



Китайский юмор: самый дешёвый бюджетный Xiaomi — одновременно самый гламурный и нелепый на вид

Впрочем, никакой трагедии в таком приобретении нет, потому что даже в такой модификации Redmi 4A остаётся самым дешёвым бюджетным смартфоном с хорошими характеристиками. Разве что вульгарные золотистые и розовые расцветки корпуса отпугнут покупателей, которые самих строгих правил.

Характеристики Xiaomi Redmi 4A

Meizu M3s mini

Лёгким движением руки Meizu стоимостью 6 тысяч рублей на Aliexpress превращается в смартфон за… 12 тысяч рублей в российских магазинах! По этой причине я некоторое время не решался, в какую ценовую категорию всё же стоит определить такую модель.



Meizu M3s mini

Если есть такая возможность — экономьте и заказывайте M3s за рубежом, но будьте готовы перепрошить его, если он приедет из Китая с криво русифицированной системой. Если возможности заказать смартфон из Поднебесной нет, а ваш населённый пункт усеян типичными сотовыми салонами без каких-либо «сяоми по дешёвке» — можете смело раскошеливаться на Meizu M3s mini по российской цене. И Охлобыстин будет доволен, и вы получите красивый восьмиядерный мобильник без особых недостатков.

Обзор Meizu M3s mini

Смартфоны от 10 до 15 тысяч рублей

Слава изогнутым экранам, виртуальной реальности и прочей ерунде во флагманах! Благодаря всему этому в дорогих моделях качественные и быстрые «бюджетники» с хорошими экранами сегодня стоят порядка $200. И даже в российской рознице, где с наценки на мобильники появляются чёрные джипы и икра на хлеб местным управленцам, выбрать хорошую модель дешевле 15 тысяч не составит труда.

Samsung Galaxy A3 (2016)

Если фанатики процессоров и мегапикселей надоели вам до чёртиков, а китайские телефоны навевают тоску по старым добрым временам — покупайте Samsung Galaxy A3 (2016). Это едва ли не самый доступный имиджевый мобильник с неплохой начинкой. Накануне анонса новой серии Galaxy A (2017) цены на предшественников снизились и A3 (2016) сегодня можно купить за 14-15 тысяч рублей. Красивый выносливый и быстрый телефон с ярким AMOLED-дисплеем, камерами, лучше чем у китайцев и хорошим звуком — почему бы и нет? В играх и с пачкой запущенных мессенджеров он, конечно, не впечатлит быстродействием, но для не-маньяков смартфонной эксплуатации вполне годится.



Samsung Galaxy A3 (2016)

Обзор Samsung Galaxy A3 (2016)

Xiaomi Redmi 4 Prime (Redmi 4 Pro)

Фанаты «лопат» махнут рукой и скажут, что в их Redmi Note характеристики всё равно круче, но компактный Xiaomi любят как раз за комплект «всё и сразу в 5-дюймовой диагонали». За 9-10 тысяч вы получаете Full HD-дисплей, мощный аккумулятор (4100 мАч) и хорошее быстродействие (Snapdragon 625 и 3 Гбайт ОЗУ как в смартфонах за 25-30 тысяч рублей). Только камера всё ещё намекает на бюджетный класс, но при столь низкой цене (в случае заказа из Китая) с этим можно легко смириться. При покупке важно убедиться, что смартфон укомплектован русским языком, иначе новичков ждёт неприятная необходимость перепрошивать его на дому.



Xiaomi Redmi 4 Prime

Характеристики Xiaomi Redmi 4 Prime

Honor 5C

Очередной бюджетный Huawei Honor сбавил в цене на рубеже 2016-2017 гг. Красивый корпус, быстрый процессор, хорошая камера и всего 13 тысяч рублей в российской рознице — вполне по-божески. Жаль, что по маркетинговым соображениям «оперативку» европейской версии обрезали до безальтернативных 2 Гбайт.



Honor 5C

Обзор Honor 5C

LeEco Le 2

Очень неуютно рекомендовать к покупке смартфоны, цена на которые пляшет на $80 в разные стороны. И тем не менее — LeEco регулярно делает скидки в размере 5 тысяч рублей на свои модели, а за 10 тысяч бюджетный Le 2 свою покупку вполне оправдывает. Быстрый, с двухлетней гарантией и хорошим экраном — что ещё нужно от китайского смартфона для трудящихся? Наверное, качественная камера, с чем у Le 2, будем откровенны, проблемы. И всё же, по по соотношению производительности и цены на «белом» рынке у этого смартфона почти нет конкурентов.



LeEco Le 2

Характеристики LeEco Le 2

Meizu MX6

В России за мультимедийный лопатофон Meizu просят аж 24 тысячи рублей, в Китае — всего лишь 13 тысяч. И вот за 13 тысяч модель очень хороша — хорошо фотографирует, быстро работает и неплохо звучит в наушниках. Да и цельнометаллический корпус выглядит замечательно.



Meizu MX6

«Побочные эффекты» покупки Meizu в Китае остались такими же, как и прежде — хлопоты доставляют имплантированные через «труднодоступные места» сервисы Google и неполная русификация. Но даже в таком виде смартфон круче любой модели из тех, что можно приобрести на прилавках сотовых салонов до 15к, а уж энтузиасты доведут его до ума за один вечер.

Обзор Meizu MX6

Xiaomi Redmi Note 3 Pro/Redmi Note 4

«Хороший Xiaomi — квалкомовский Xiaomi», — считают фанаты быстрых и дешёвых смартфонов, и они, в общем-то, недалеки от истины. Недорогие мобильники с калифорнийскими процессорами Qualcomm проще поддаются перепрошивке и доработке в домашних условиях, первыми получают обновление Android, лучше ловят сеть и GPS/ГЛОНАСС, лучше звучат в наушниках, меньше нагреваются, чем их аналоги на базе MediaTek. Зато, если мы говорим о выборе между Redmi Note 4 и Note 3 Pro, новая модель с Helio X20 лучше выглядит и предлагает больше «попугаев» в бенчмарках на потраченный рубль.



Xiaomi Redmi Note 3 Pro

Если вы гик — вы уже сами определились с кандидатом на покупку (а то и вовсе ожидаете Redmi Note 4X), если же вы новичок — из этих двух смартфонов выбирайте тот, что дешевле. Разочарованы не будете.

Характеристики Xiaomi Redmi Note 3 Pro

Характеристики Xiaomi Redmi Note 4

Как определить, стоит ли покупать смартфон, которого нет в списке наших рекомендаций

Стопроцентно работающего метода нет, однако советуем прочитать наше руководство по выбору недорогих мобильников. Если во флагманах разница зачастую кроется в нюансах, то бюджетники часто приходится выбирать с оглядкой на таблицу характеристик и «чтобы не совсем металлолом был». Не бойтесь китайских брендов, не обращайте внимания на рекламу и слова в ней (телевизионные клоуны всего лишь отрабатывают рекламный контракт). Выбирайте смартфон, который вам больше по душе и верьте в лучшее — технический прогресс всё равно победит, даже если рубль опозорится по отношению к доллару пуще прежнего.