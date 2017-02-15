8 лучших б/у смартфонов, которые выгоднее новых

Покупать смартфон с рук сегодня, кажется, бессмысленным, покуда китайцы клепают всё более дешевые аппараты, но мы расскажем вам о действительно классных и выгодных моделях на вторичном рынке.

Honor 4C/4X (6–8 тысяч рублей)

Единственный адекватный на «вторичке» вариант для тех, кто не хочет покупать Xiaomi Redmi 4A/4 или Meizu M3/M5. Скромные внешне, с шершавым корпусом в стиле «робы», не очень выносливые и совсем не игровые, но всё ещё быстрые в приложениях и браузере, прочные, надёжные, с ярким качественным экраном и хорошей камерой — это парочка Honor 4C/4X, которая отличается диагональю (5 и 5,5 дюйма) и объёмом памяти (8/16 ГБ).



Honor 4C

Из противопоказаний к покупке можно обозначить разве что дефицит памяти под приложения в Honor 4C (особо не разгонишься) и люфт крышки корпуса, который со временем неминуемо даёт о себе знать. По всем остальным характеристикам эти б/у модели будут предпочтительнее даже новых сопоставимых по цене моделей Huawei — таких, как Honor 5A, к примеру.

Обзор Honor 4C

Обзор Honor 4X

ASUS ZenFone 2 ZE551ML 4/32 ГБ (8–10 тысяч рублей)

В 2015 году флагманский «Зенфон» казался очень навороченной моделью: рекордные 4 гигабайта оперативной памяти, достаточно быстрый процессор Intel Atom, навороченная камера. А главное — «антикризисная цена» на старте продаж.

Спустя годы ZenFone 2 уже не выглядит таким крутым, а длительная эксплуатация показала, что смартфон не очень прочный и у небрежных пользователей склонен «рассыпаться». Но если вы должным образом проверите состояние б/у экземпляра после покупки, то получите нехарактерно крутой для категории «дешевле 10 тысяч рублей» мобильник. Строго говоря, в некоторых магазинах за 10-11 тысяч можно приобрести даже новый ZE551ML, но это скорее исключения московской заевшейся действительности, чем правило.



ASUS ZenFone 2

В сравнении с любыми моделями на «белом» рынке за 8–10 тысяч ZenFone 2 сможет предложить более качественную камеру и более высокую производительность в приложениях (а вот с играми Atom не очень дружит). Дисплей в этой модели не очень яркий, а корпус огромный, но поставьте рядом с этой моделью новый мобильник этой же ценовой категории (Alcatel POP 4 Plus, например) — и вы ощутите разницу.

Обзор ASUS ZenFone 2

Sony Xperia Z3 (10–12 тысяч рублей)

Смартфоны Sony всегда были аномально доступными среди конкурентов на рынке б/у. Если за «одногодку» Samsung Galaxy S5 жадные ребята просят 14 тысяч, да ещё с оговорками «здесь трещина на дисплее, совершенно не мешает пользоваться» (дешевле предлагаются только варианты с облезшим корпусом), то в случае с Xperia Z3 всё гораздо более радужно. За 10-12 тысяч рублей можно приобрести полностью работоспособную стеклянную «зэтку», всю в защитных плёнках и чехлах да в хорошем состоянии.

Z3 можно критиковать за не лучшие, как для флагмана, фотографические таланты, хрупкий корпус (а вы его не роняйте!) или расшатанные заглушки, но десять тысяч рублей же! Главное правило при покупке, помимо обычных проверок — оценить целостность задней панели и дотошно искать следы «плавания». Потому что каждый покупатель флагманских Xperia чувствует себя блогером-подводником и норовит плавать с Z-смартфонами во всяких канавах даже при упомянутых выше расшатанных заглушках. В результате смартфон «захлёбывается», его с горем пополам откачивают, и полуживого продают по заманчивой цене. Будьте внимательны и дотошны, чтобы не купить «утопленника»!



Sony Xperia Z3

Кстати, все эти советы актуальны и при покупке не менее интересных на «вторичке» Xperia Z1 (6000-8000 рублей), или Xperia Z (5000-7000 рублей).

Обзор Sony Xperia Z3

Samsung Galaxy A3 2016 (10–14 тысяч рублей)

Один из немногочисленных качественных компактных (4,7 дюйма) смартфонов. Не супер-мощный, а скорее для звонков-переписки и, немного, интернета, но в красивом корпусе. На вторичном рынке встречается нечасто, а бывшие владельцы ему цены не сложат, но если найдёте адекватного владельца и разумную цену — можно брать, смартфон неприхотлив и надёжен даже вопреки пафосной внешности.



Samsung Galaxy A3 (2016)

Главное — не стесняйтесь торговаться, потому что у «серых» продавцов в Москве, к примеру, эту же модель можно приобрести за 13 тысяч рублей. И, кстати, не пробуйте сэкономить и купить «тоже стильный металлический» Galaxy Alpha — проклянете все, когда будете мучаться с его медлительным процессором и смехотворной автономностью.

Обзор Samsung Galaxy A3 (2016)

Apple iPhone 5C/5S 32/64 ГБ (11–15 тысяч рублей)

Новые бюджетные «ведроиды» превратятся в старые бюджетные «ведроиды», а вот обзавестись Айфоном по минимальной цене — идея заманчивая. Среди новых смартфонов такую возможность предоставляет iPhone 5S с бестолковыми 16 ГБ памяти аж за 20 тысяч рублей. Поэтому есть смысл взглянуть на «вторичку» с более разумными ценами.

Ухоженный б/у iPhone 5S окажется не очень-то дешевле нового, зато в нём будет накопитель адекватного 2017 году объёма — за 5S в варианте с 64 ГБ сегодня просят 13-15 тысяч рублей, с 32 ГБ — 11-13 тысяч.



Apple iPhone 5S

И это просто замечательно, что в ваших китайских магазинах за эти деньги можно урвать новый Xiaomi Mi5 или ZUK Z2, но вот в сравнении с тем, что можно купить в российской новой рознице, подержанный «пять-эс» с ёмким накопителем выглядит разумной покупкой. Главное — проверяйте работоспособность Touch ID, потому что это важный признак того, что смартфон не «ковыряли» после повреждения в какой-нибудь полуподвальной мастерской. И дежурную проверку дисплея-динамика-камеры тоже никто не отменял.

Обзор Apple iPhone 5S

Samsung Galaxy Note 4 (15–17 тысяч рублей)

«Суперфлагман» конца 2014 года. Большой яркий Quad HD-дисплей, процессор с современным количеством и типом ядер, качественный звук в наушниках, прочный и практичный корпус. Да и камера вполне ничего, если не сравнивать её с Mi5 из Алиэкспресса.

Остатки новых Galaxy Note 4 стоимостью 30 тысяч своих денег не стоят абсолютно (за такую сумму логичнее купить нового «китайца»), а вот ухоженные б/у экземпляры по вдвое более низкой цене уже выглядят привлекательно. При покупке убедитесь, что стекло тыловой камеры не запотело изнутри, а на панели под снятым аккумулятором нет розовой метки — иначе перед вами восстановленный после «купания» экземпляр, а в случае с Note 4 это почти всегда означает скорую смерть телефона. Да и убедиться, что AMOLED-экран не «выгорел», тоже не помешает — старая матрица очень любит запечатлевать навеки след от полосы шторки уведомлений, этот сегмент сразу бросается в глаза, если вы смотрите видео в альбомной ориентации.



Samsung Galaxy Note 4

Аккумулятор при покупке б/у Note 4 тоже лучше сразу же включить в «расходники» — на этой модели АКБ теряют ёмкость и выходят из строя неприлично быстро. В остальном смартфон надёжен и хлопот не доставляет.

LG G4 (9–15 тысяч рублей)

Лучший бюджетный камерафон на вторичном рынке, модель с красивым корпусом, предфлагманским процессором уровня Snapdragon 650 из Xiaomi Redmi Note 3 Pro, чётким Quad HD-дисплеем, громким качественным динамиком. Да-да, много дешевле 20 тысяч рублей. В чём подвох? А их несколько.

Во-первых, посредственная автономность — будете постоянно искать розетку, если не купите к смартфону PowerBank. Во-вторых, и это главное, — значительный процент брака материнской платы. Дефект проявляется не сразу, а спустя некоторое время — однажды смартфон может просто не включиться, а в сервисном центре вы узнаете, что микросхема «умерла» и на её замену нужно потратить 7–8 тысяч рублей.



LG G4

Подлость ситуации заключается в том, что по гарантии замену микросхемы производят, а вот покупатели, у которых срок гарантийного обслуживания подошёл к концу, живут в неведении и даже не знают, затрагивает ли проблема смартфоны определённых партий, либо «под ударом» находятся все. Отсюда и приписки «материнскую плату уже заменяли» в объявлениях и привлекательные цены у продавцов на «вторичке».

Если вы отчаянный человек и хотите смартфон с крутой камерой по минимальной цене — это шанс. Если же на покупку мобильника вы выкладываете последние деньги — лучше остерегаться настолько «экспериментальной» в плане долговечности модели.

Обзор LG G4

Samsung Galaxy S6 (17–20 тысяч рублей)

Самый престижный среди б/у мобильников дешевле 20 тысяч рублей — с учётом того, что Galaxy S7 не предложил серьёзных новшеств, кроме водозащиты и нового процессора, в глазах прохожих вы будете выглядеть даже более солидным человеком, чем вон тот студент с Xiaomi стоимостью 20 тысяч в руках.

Но дело не в престиже — его как раз угробили торговцы поддельными S6 (застанете такого вживую — бейте прямо в его наглую физиономию), дело в качестве комплектующих. Например, процессор в Galaxy S6 — единственный всё ещё крутой процессор среди всех аналогов в телефонах 2015 года выпуска. Камера тоже одна из лучших в классе «до 25 тысяч». А ещё очень качественный экран и дорогой с виду и на ощупь корпус.



Samsung Galaxy S6

Огорчает разве что скромный объём памяти (карты памяти не поддерживаются) и кривые руки предыдущих владельцев, в результате чего смартфоны выглядят так, будто совершили турне в загул, на войну и фабрику по производству мутантов. Поэтому тщательно проверяйте экран, микрофоны, динамики и камеры на степень изношенности и даже не надейтесь, что «уставший» аккумулятор позволит вам забыть о розетке до конца дня.