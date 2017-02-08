5 устаревших смартфонов, которые лучше новых

Чем больше цифра в названии — тем новее и круче мобильник. То есть, iPhone 12 априори должен быть более совершенным, чем iPhone 10. Но иногда случаются исключения, когда старые модели оказываются лучше, чем следующее поколение смартфонов. Разбираемся в казусах смартфонной эволюции на примере популярных моделей.

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Xiaomi Redmi 3 — Redmi 4

В выборе между более новым и дорогим Redmi 4 и более доступным годовалым Redmi 3 «на вторичке» выясняются деликатные нюансы. Вопреки тому, что между 3 и 4 поколениями смартфона на свет появились Redmi 3 Pro и Redmi 3S, «старичок» достоин покупки в той же мере, что и новые «просто Redmi».

Потому что производительность начинки почти не изменилась (Snapdragon 615 получил «вторую жизнь» с чуть иным видеоускорителем в 400-й серии), камеры тоже топчутся на одном месте, автономность если и улучшилась, то на смехотворную величину, и даже поддержку 20-го диапазона LTE (его нередко используют российские операторы) новый Redmi так и не «завезли». Дизайн? Вопрос вкуса, положи перед не разбирающимся в смартфонах человеком два поколения Redmi — и он не сможет сказать с виду, где старый мобильник, а где обновленный.



Xiaomi Redmi 3 и Xiaomi Redmi 4

Сказать, что отличий совсем нет, было бы лукавством — Redmi 4, прежде всего, щеголяет сканером отпечатков пальцев, да и Android в нём предустановлен в версии 6.0, то есть, более-менее актуальный. На поддержку Redmi 3 производитель смартфона наплевал с высокой башни, поэтому владельцы устройства довольствуются Android 5.1 Lollipop или… прошивают свежайшую кастомную прошивку, которых для смартфонов Xiaomi традиционно навалом.

Никто и не спорит, что нести новейшие технологии в средний класс мобильников призван кардинально новый Redmi 4 Prime, а «просто Redmi 4» — всего лишь его уценённая версия. Но в сравнении двух поколений смартфонов без суффиксов Pro выясняется, что в отношении младших версий Xiaomi сваляли дурака и ничего нового не предлагают, а это плохой путь, даже когда смартфон выходит в нескольких версиях — опозорившийся iPhone 5C не даст соврать.

Сравнительный тест при участии Xiaomi Redmi 3

Характеристики Xiaomi Redmi 4

Sony Xperia Z5 Compact — Xperia X Compact

Покупатели компактных смартфонов, очевидно, люди несостоявшиеся, неплатежеспособные и наивные. Иначе как объяснить маниакальное стремление производителей как можно сильнее ухудшить смартфоны с умеренной диагональю дисплея?

Винить Sony во всех грехах рука не поднимается, потому что кроме неё и Apple никто не выпускает качественные компактные смартфоны, но раз уж назвался производителем «для эстетов» — неси флаг характеристик мини-флагмана с достоинством. Sony, к сожалению, в итоге сдались.



Sony Xperia Z5 Compact не выглядит устаревшей даже спустя два года после выхода

Некоторых характеристик от мини-флагмана априори не ждут. Например, Full HD-разрешения дисплея — со времён 4,7-дюймового HTC One тайная методика размещения 1080p на крохотных матрицах ускользнула от мастеров телефоностроения. Да и автономность у мини-смартфонов тоже обычно не выдающаяся — условные 4000 мАч при 5,5 дюймах дисплея дадут мобильнику большую выносливость, чем 2500 мАч при 4,5 дюймах.

Так вот — Z5 Compact, при всех своих минусах был настоящим флагманом. Моделью с самым-самым процессором, крохотным корпусом с 4,6 дюйма дисплея, крутой по тем временам камерой (то, что она не выдавала снимки на пределе возможностей — другой вопрос). За такое удовольствие японцы просили аж 40 тысяч рублей, но желающие заплатить внушительную сумму за уникальный смартфон всё равно были.



Sony Xperia Z5 Compact и Sony Xperia X Compact

После того, как Sony отправили Z-серию на пенсию, перешли на X-наименования и встретили конкуренцию со стороны iPhone SE, было логично ожидать, что новый компакт с «холодным» и быстрым Snapdragon 820 будет гораздо круче предшественника. Но вместо этого Sony понизила свой компактный флагман до среднего класса и выпустила полностью пластиковый (и более толстый в сравнении с предшественником) смартфон с шестиядерным «обрубком» Snapdragon 650 и добавила в конфигурации гигабайт ОЗУ, камера стала снимать чуть более качественное фото, но лишилась поддержки съёмки 4K-видео. А самое забавное, что смартфон с ухудшенными процессором и материалами корпуса оказался дороже своего более крутого предшественника, а по толщине приблизился к моделям-долгожителям с 5000 мАч в аккумуляторе. Грустно, девушки, как говаривал великий комбинатор. Фанаты качественных компактных смартфонов остаются с Z5 Compact, а многие — так и вовсе с Z3 Compact, а великое японское начинание с компакт-флагманами, похоже, подошло к концу. Будем рады ошибаться.

Обзор Sony Xperia Z5 Compact

Обзор Sony Xperia X Compact

Highscreen Power Five — Power Five Evo

Чудны деяния твои, эволюция! Благодаря ей Highscreen, который всегда мастерил мобильники по рецепту «мне бы чтобы дёшево и не разваливалось» заимел в портфолио один из лучших смартфонов-долгожителей 2015 года. Для этого не понадобились «космические технологии» — китайский бюджетный процессор, неведомо откуда взявшийся AMOLED-дисплей, 5000 мАч в аккумуляторе, плотно обтянутые задней крышкой, и полупустой Android Lollipop, который Highscreen хватило благоразумия не испортить собственными разработками. Вся эта радость в сборе работала очуметь как долго от одного заряда аккумулятора, без «глюков» и вполне надёжно.

С тех пор толковых и недорогих «долгожителей-тяжеловесов» почти не прибавилось — ASUS ZenFone Max всегда был дороже и не настолько выносливым, а бюджетные Oukitel и Blackview, кроме нерационального расхода своих 5000 мач «радовали» ещё и непредсказуемым качеством сборки. Старый Power Five пережил крохотную модернизацию (точнее, вместо неполноценных 1,5 Гбайт ОЗУ получил 2 Гбайт), но продержался на конвейере недолго, а преемника Highscreen выкатывать не спешил.



Highscreen Power Five и Highscreen Power Five Evo

Но удачная модель всё же получила последователя под громким именем Power Five Evo — мол, глядите-ка, наш знаменитый смартфон эволюционировал и стал ещё лучше! Если смотреть на быстродействие процессора — да, оно увеличилось разительно. Но на этом всё — дешёвый IPS-дисплей не балует ни качеством картинки, ни экономичностью, процессор стал любителем «покушать». Всё такая же пустая операционная система, которая к тому разучилась рационально расходовать энергию, настолько же ужасные камеры и полностью пластиковый корпус. А главное — смехотворная автономность уровня конкурентов с 4000 мАч. Вот и эволюционировали.

Разгадка, в действительности, кроется в том, что ни первый, ни второй смартфон не были произведены Highscreen — российский бренд сначала купил лицензию на выпуск Gionee Marathon M4 с переклеенным шильдиком, а затем, когда понадобилось найти преемника для Power Five, раздобыли лицензию на брендирование Ramos M7. То, что первый смартфон оказался качественным долгожителем, а второй — не очень, просто воля случая. Сегодня Highscreen выпустили выносливый, но уже не дешёвый Power Five Max, который снова крут «на бумаге» и может составить конкуренцию лучшим долгожителям 2016 года. Не разочарует ли он, как «эволюция павер файва» — проверим в деле.

Обзор Highscreen Power Five

Обзор Highscreen Power Five Evo

Meizu M3s — Meizu M5

По умению выпускать одни и те же смартфоны годы подряд Meizu может поспорить с самим «АВТОВАЗом»! Китайцы умудрились выпустить Meizu M2 Note, который был… хуже, чем предшествующий M1 Note. Ну, понимаете ли, MediaTek решили выпускать менее быстрый процессор MT6753, потому что успех MT6752 мешал продавать старшие модели, с кем не бывает.

А вот как быть с тем фактом, что взамен металлического, быстрого и одного из самых выгодных бюджетников на российском рынке, Meizu M3s mini, китайцы предлагают «никакущий» пластмассовый M5, который не отличается от старой модели ничем, если не считать прибавку в 0,2 дюйма диагонали экрана? При этом никакой скидки на упрощённый корпус или старые комплектующие Meizu не делает — старая модель на российском рынке дороже на символические 1000 рублей в каждой из имеющихся комплектаций.



Meizu M3s и Meizu M5

И я уже вижу, как энтузиасты начинают читать лекцию, что-де смартфоны M-серии — это модели для китайского рынка с исконно пластиковым корпусом и упрощённой начинкой. А вот индекс Ms — отличительная особенность «люкс»-исполнения бюджетных Meizu. Но даже у грядущего M5s почти все характеристики совпадают со старым металлическим предшественником, а значит, похоже, нас ждёт продолжение «Санта-Барбары» с одними и теми же действующими лицами без подвижек даже в цене. Очень жаль — конкурирующий Redmi 4 Prime ушёл далеко вперёд.

Обзор Meizu M3s

Характеристики Meizu M5

HTC One M8 — M9

«Плавная» модернизация модели в прежнем корпусе — обычная для производителей смартфонов практика. В конце концов, Apple регулярно перетряхивает начинку старых айфонов, добавляет к ним индекс S, и продаёт модели с прежним дизайном новым покупателя. В начале 2015 года HTC One был супер-модным смартфоном, поэтому нет ничего удивительного, что тайваньцы решили обойтись без революции в облике флагмана со сменой поколений.

Чуть другое расположение клавиш, более ёмкий аккумулятор, новая тыловая камера, новый процессор — вот и все главные отличия поколения M9 от M8. Но конструкция «эм-девятого» настолько гениальна, что только камера и может служить единственным аргументом в выборе между старым и новым флагманом HTC.

А подвела разработчиков смартфона компания Qualcomm и её печально известный процессор Snapdragon 810 — в 2015 году это был самый нестабильный, перегревающийся и прожорливый чип из всех, которые можно было встретить в смартфонах. Это уже потом мобильники на базе провальной серии Snapdragon стали обзаводиться термопастой или охлаждением с помощью термотрубок внутри корпуса, а вот HTC были «первопроходцами» и установили самый мощный процессор в свой смартфон одними из первых.



HTC One M8 и HTC One M9

Бестолковый процессор нагревал «плотно сбитый» One M9 настолько, что производительность нового смартфона под нагрузкой падала в два раза, после чего он оказывался медленнее (и намного горячее) своего предшественника. Сначала HTC кивали на то, что в смартфоне не оптимизирована прошивка, затем стали винить Qualcomm, которая отнекивалась, мол, «наши процессоры прекрасны, а кто не согласен — сам дурак». Чуть позже Qualcomm косвенно признала свою вину и рассказала о мистической новой ревизии Snapdragon 810, которая уже не перегревается. Эта информация тоже оказалась ложной, потому что новые партии HTC One M9 и настолько же пострадавшей Sony Xperia Z3+ продолжали работать нестабильно или даже самовольно выключаться при высокой нагрузке на процессор. В итоге HTC выпустила обновление прошивки, которое… снижает производительность смартфона до такой, при которой его температура остаётся в рамках нормы.

Весь этот цирк сопровождался совершенно дикими изменениями в цене новой модели. Поначалу HTC просили за новинку от 40 тысяч рублей, но спрос, мягко говоря, не соответствовал ожиданиям продавцов, поэтому очень скоро M9 «рухнул» до 30 тысяч, а у неофициальных поставщиков смартфон можно было купить за 25 тысяч.

Но даже такой аттракцион неслыханной щедрости смотрится не так привлекательно, если учесть, что HTC One M8 в 2016 году можно было легко найти за 15-17 тысяч (вариант с 16 Гбайт памяти). Это обстоятельство не добавляло его бестолковой тыловой камере шарма, но качественные стереодинамики, хороший дисплей и супер-эффектный дизайн сохранились за One M8 даже на склоне его конвейерной жизни. Таким образом старый HTC «похоронил» своего последователя, а в 2016 году тайваньцы решились на выпуск кардинально нового HTC 10, но это уже совсем другая история.

Обзор HTC One M8

Обзор HTC One M9