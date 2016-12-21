Обзор Meizu M3E и M3 Max: бюджетник «под флагман» и лучший недорогой фаблет

Китайцы на некоторое время перестали «надувать» характеристики недорогих телефонов и взамен решили их сделать красивыми. В результате свет увидело дитя «рестайлинга» — Meizu M3E, а с ним — первый в истории компании 6-дюймовый «лопатофон», M3 Max. Хороши ли эти мобильники сами по себе, а не просто как «заплатки» в модельном ряду бренда?

С новинками Meizu происходит поистине «жигулёвская» история — это когда на базе одного Fiat ребята наплодили семь слабо отличающихся между собой легковушек и потом десятилетиями продавали одинаковые машины под разной обёрткой трудящимся.

Например, выпустили китайцы весной «для своих» Meizu M3, потом заменили пластиковый корпус на металлический, добавили сканер отпечатков и «создали» модель M3s. На этом горячие парни из Поднебесной не успокоились — сменили металлический корпус в смартфоне на стеклянный и «создали» смартфон Meizu U10. А чтобы покупатели вдруг не научились разбираться в модельной линейке, выпустили новейший Meizu M5 — снова пластиковый, с такой же начинкой, как и прежде, только экраном с диагональю 5,2 дюймов вместо 5 дюймов ровно. Четыре разных модели на почти одной и той же аппаратной базе!

Нечто подобное происходит и с Meizu M3 Note — ему примерили металлический корпус (Meizu U20), затем новый корпус без пластиковых вставок (Meizu M3E), а чуть позже ещё немного видоизменили внешность/аккумулятор, и опаньки — новая модель (Meizu M5 Note)! Даже Константин Меладзе не смог бы «выпустить» в народ столько одинаковых песен с разными припевами! И сегодня мы проверим в деле «рестайлинг» M3 Note — Meizu M3E с новым корпусом, уменьшенным в объёме аккумулятором и поддержкой быстрой зарядки mCharge в качестве компенсации. «Как бы» имиджевая модель по цене чуть выше, чем у бюджетника.



Meizu M3E (слева) и M3 Max

А вот Meizu M3 Max — новый смартфон, долгожданный недорогой фаблет с диагональю 6 дюймов, процессором, как у M3 Note и камерой на базе сенсора Sony IMX258 (как в Xiaomi Mi4c). Этого достаточно, чтобы быть вне конкуренции с тех пор, как 6-дюймовый ASUS ZenFone Laser отправился на пенсию, а Sony начали устанавливать смехотворные аккумуляторы ёмкостью 2700 мАч в 6-дюймовые модели.

Или Meizu тоже сэкономили на чём-то неочевидном? Сейчас проверим.

Характеристики

Meizu M3E (A680H) Meizu M3 Max (S685H) Операционная система Android 6.0 Marshmallow Android 6.0 Marshmallow Экран 5,5”, 1920x1080, IPS, 403 ppi 6”, 1920x1080, IPS, 367 ppi Процессор MediaTek Helio P10 MT6755, 8 ядер (4x Cortex-A53 1,8 ГГц + 4x Cortex-A53 1,0 ГГц) MediaTek Helio P10 MT6755, 8 ядер (4x Cortex-A53 1,8 ГГц + 4x Cortex-A53 1,0 ГГц) Графика Mali-T860 MP2 Mali-T860 MP2 Оперативная память 3 ГБ 3 ГБ Постоянная память 32 ГБ, слот microSD 64 ГБ, слот microSD Связь 4G , 3G, Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n), Bluetooth 4.1, GPS, ГЛОНАСС 4G , 3G, Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n), Bluetooth 4.1, GPS, ГЛОНАСС Камеры основная: 13 Мп, с автофокусом, съёмка видео 1920x1080, фронтальная: 5 Мп основная: 13 Мп, с автофокусом, съёмка видео 1920x1080, фронтальная: 5 Мп Аккумулятор 3100 мАч, несъемный 4100 мАч, несъемный Размеры 153,6x75,8x7,9 мм 163,4x81,6x7,9 мм Масса 172 г 189 г Цена на момент публикации 20 000 рублей 23 000 рублей Где купить Meizu M3E 2801 3 inline Meizu M3 Max28013inline

Дизайн и управление

Если раньше во внешности Meizu все углядывали банальный айфон, то теперь смартфоны походят на... айфон, разглаженный утюгом! Чётко очерченные грани, почти плоские передняя и задняя панели и никаких выступающих над корпусом камер и прочих придатков — красота.



Meizu M3 Max (слева) и M3E — пример того, как смартфоны с дисплейными рамками обычного размера могут выглядеть дорого

При этом на базе бюджетных Meizu можно открывать «школу смартфонного дизайна»: дизайнеры Lenovo будут приходить на курсы и учиться создавать цельнометаллическую заднюю панель без «консервантов», а ребята из Huawei и LeEco смогут постичь таинство, как проектировать лицевую часть телефона без омерзительных «колхозных» чёрных рамок вокруг экрана. Почему Meizu обходится без нелепостей в дизайне новых моделей, а более крупные бренды — нет, для меня загадка.



Meizu M3E в синем цвете смотрится круто и необычно, только в такой расцветке его мало где продают

Новые веяния в дизайне Meizu — тоньше корпус, меньше грани, никаких пластиковых вставок

Клавиши расположены удобно, сканер отпечатков быстрый, краска корпуса не маркая и не скользкая, «хром» на центральной клавише и камере смотрится классно, как и изогнутое стекло на лицевой панели. Очень красивые смартфоны, придраться толком не к чему. Но, раз уж вы требуете огласить недостатки, то: во-первых, бюджетные Meizu тяжеловаты как для своей диагонали (почти любой 5,5-дюймовый смартфон весит меньше, чем M3E, да и M3 Max тяжелее на 10 грамм, чем должен быть). И разъём micro-USB сегодня уже смущает — пора уже либо «крестик снять», либо USB-C надеть. Идиотский гибридный слот на «полторы сим-карты» уже считается нормой, ничего не поделаешь.



Разъём для наушников едва поместился на нижней грани, но спасибо, что он тут есть

Экран и звук

С трудом верится, что только ради модели M3E Мейзу раскошелились на абсолютно новую матрицу, но колориметр свидетельствует об обратном — мол, яркость повысилась с 430 до 450 кд/м2, а контрастность подпрыгнула с 730:1 до 1000:1. Да и «на глаз» заметно, что дисплей светится чуть ярче со времён M3 Note, только есть подозрение, что либо старую матрицу «выкрутили» на предельные значения с помощью программного алгоритма, либо поставщики завезли для Meizu IPS-дисплеи с чуть другими характеристиками, да только калибровать систему под них никто не стал. Потому что отклонение DeltaE, а с ним и количество паразитных оттенков уж больно высоки по смартфонным меркам.

Характеристики дисплея Meizu M3E Meizu M3 Max Максимальный уровень яркости (макс./мин.) 450/1 кд/м2 520/1 кд/м2 Контрастность 1050:1 1000:1 Цветовой охват (sRGB) 94% 92% DeltaE 8,1 2,6 Гамма 2,4 2,2 Цветовая температура 8200K 7500K

А вот дисплей в M3 Max хорош во всём — яркий, с правильной цветопередачей и крохотным (по современным меркам) отклонением баланса белого в холодные оттенки. С учётом, что M3 Max и стоит недорого, дисплей можно назвать отличным. Углы обзора, олеофобное покрытие и стойкость к царапинам в обоих смартфонах нареканий не вызывают.

Китайцы перемудрили с настройкой дисплея M3E. Зато по звуку в наушниках оба смартфона не по-медиатековски хороши

Что касается звука в наушниках, оба смартфона примерно равны (M3E почему-то играет чуть более звонко и при этом менее разборчиво) и хороши в этом равенстве — идеального звучания от встроенного в Helio P10 ЦАП ждать не приходится, и чёткость могла быть чуть выше, но Meizu правильно настроили звук «с завода», поэтому эти недостатки не бросаются в глаза уши.

Запас громкости средний: если вы надумаете послушать эстраду 1980-х в мониторных (60 Ом) наушниках — обязательно захотите сделать погромче, да только громче уже будет некуда. В остальных случаях громкости хватает, звук объёмный, уравновешенный (средних и высоких частот примерно поровну, низкие слегка «обрезаны»). Для корректировки музыки на свой вкус есть эквалайзер. Он запрятан в настройках стандартного аудиоплеера, влияет на звучание в этом самом аудиоплеере и, в меньшей степени, в браузере, почему-то не влияет на результат в Google Play Music.

Динамик в M3E огорчает — не очень громкий, звучит грязно и блекло, будто смартфон упал вводу и не до конца просох. То есть, рингтон из любимой песни вы возненавидите очень быстро. M3 Max лучше — громкость средняя, звук достаточно разборчивый, с претензией на воспроизведение средних частот и чуть глуховат. Как если бы вы прижали к динамику своего ноутбука носовой платок. Вполне неплохо — Huawei Mate 8 и Meizu Pro 5, к примеру, звучат хуже.

Железо

Героев нашего теста медлительными не назовёшь, но на процессоре Meizu явным образом экономили — не новый и не больно быстрый MediaTek Helio P10, да ещё в дефорсированном варианте, с 1,8 ГГц вместо 2 ГГц на производительном «кластере». В сравнении с типичными прошлогодними восьмиядерниками (Snapdragon 615 и производные, Kirin 620, MT6753) он неплох, в соседстве с новым Snapdragon 625 — унылый, потому что медленнее и потребляет больше энергии (техпроцесс 28 нм — позорище в эпоху 14 нм FinFET).



Производительность всей системы (тест Antutu Benchmark 6)

Зато дешёвый, поддерживает все нужные частоты LTE, чем радует любителей покупать смартфоны в Китае, умеет работать с Wi-Fi 802.11n 5 ГГц и достаточно проворный, чтобы покупатели не раскаивались в покупке. Чуть лучше того, что мы наблюдаем в бюджетных смартфонах, но слабее современного среднего класса (Snapdragon 625/650). Игры на Full HD-дисплее тянет впритык, в остальном работает неплохо.

Helio P10 морально устарел, но всё ещё достаточно быстр для недорогих смартфонов



Мощность процессора (тест Geekbench 3)



Игровая производительность (тест 3DMark Sling Shot OpenGL ES 3.1)

Софт

В программной оболочке нашей двойни нет ничего нового и интригующего — спасибо хоть, что Android более-менее современный, а не «протухший» 5.1 как в Meizu M3 Note. Впрочем, у китайцев понятие актуальности софта связано не с самим Android, а с версией фирменной оболочки — Flyme OS в данном случае. Поэтому не удивляйтесь, если «новая» прошивка для Meizu или Xiaomi выходит со старым Android Lollipop на борту, зато с перелопаченным фирменным интерфейсом.

Правда, M3E и M3 Max всё ещё довольствуются компромиссным вариантом: операционной системой Flyme OS 5.2 поверх Android Marshmallow. Вполне актуальная конфигурация — выглядит хорошо, работает быстро, все необходимые «фишки» на месте, при этом из сервисов Google предустановлен только Google Play — никакого неудаляемого «гербалайфа» наподобие Google+, как в других смартфонах. Новичков порадует необычное управление Андроидом с помощью единственной клавиши, опытные пользователи «китайфонов».

Интерфейс Android 6.0 в Meizu M3E и Meizu M3 Max

Оболочка Flyme OS 6 прибывает с запозданием даже на новые «супермодели» Meizu. Впрочем, Flyme 5.1 и по сей день очень неплох

Пьянящего чувства, когда в смартфонах совсем не ощущается недорогой процессор «под капотом», нет — для этого извольте приобретать устройства на базе Cyanogen OS. Но в сравнении с оболочками LG, Lenovo, Huawei и даже Xiaomi интерфейс Meizu очень «живой» и уютный. В принципе, Meizu — это и есть тот самый «айфон на андроиде», о котором говорили большевики энтузиасты.

Камеры

Камеры в обеих вариациях Meizu M3 одинаковые — тыловая камера с сенсором Sony IMX258 (как в Xiaomi Mi4c/Sony Xperia XA) и безымянная 5-мегапиксельная «фронталка». В Meizu M3 Note, кстати, установлена Omnivision OV13853, а качество съёмки едва ли не выше, чем у новичков.

По меркам смартфонов стоимостью 20 тысяч рублей парочка из M3e и M3 Max делает не больно впечатляющие снимки. Honor 5X, Samsung Galaxy A5 (2016), ASUS ZenFone 2 ZE551ML справляются со съёмкой лучше. Даже известный своей убогой камерой Xiaomi Redmi Note 3 Pro, кажется, более удобен в управлении.

Пример фото, снятых на тыловую камеру Meizu M3 Max

Пасмурная погода — забудьте о качественных фото

Правило фотографирования на M3E и M3 Max предельно простое: больше света — выше качество съёмки. Запечатлеть текст в помещении при свете ламп — уже подвиг, сфотографировать что-то красиво в пасмурный зимний день — тоже достижение. Сделать качественное фото ночью — невыполнимая миссия. Автофокус медлительный, уровень резкости — так себе, цветопередача более-менее реалистичная, но динамический диапазон слишком узкий, поэтому в пасмурную погоду выбирайте между слишком тёмной и слишком светлой картинкой. При съёмке нет ни малейшего ощущения, что камера «вытягивает» снимок — всё очень бюджетно, все достижения в фотосъёмке ложатся на плечи владельца.

Видео смартфоны пишут со стабильной частотой кадров (даже ночью она не «проваливается», как в бюджетных Xiaomi), хотя резкость и детализация остаются на уровне моделей стоимостью 10-15 тысяч рублей в официальной рознице.

Фронтальные камеры тоже не флагманского уровня, но почти всегда выдают неплохую картинку.

Пример фото, снятых на фронтальную камеру Meizu M3 Max

Автономность

Не так страшны 6 дюймов дисплея при 4000 мАч в аккумуляторе, как малюет воображение: Meizu M3 Max без проблем держится сутки в повседневном режиме использования. Если повезёт — двое. В случае с Meizu M3E обрезанный до 3100 мАч аккумулятор на 5,5 дюймах справляется хуже, поэтому в играх смартфон выносливым не назовёшь, а запаса в аккумуляторе после того, как «гламурный» Meizu дотянет до вечера, уже не остаётся.

Режим использования (яркость 200 кд/м2) Продолжительность работы, часов Meizu M3E Meizu M3 Max Видео с карты памяти 11 часов 12 часов 30 минут Игры 4 часа 10 минут 5 часов 15 минут Чтение 13 часов 14 часов

Режимов энергосбережения в смартфонах три — «производительный», «сбалансированный», «экономия энергии». Первый, по всей видимости, чуть изменяет параметры работы процессора (governor, scheduler), второй — обычный режим работы для всех андроидофонов, третий — режим энергосбережения как он есть.



Продолжительность работы в смешанной нагрузке (тест PCMark Work 1.0, 200 кд/м2, минут)

Meizu M3E и M3 Max поддерживают быструю зарядку mCharge (12В, 2A), которая пополняет заряд смартфонов примерно на 40% за полчаса, а дальше «мусолит» процесс зарядки ещё минут 40-60. Неплохо, хотя, будем откровенны — кроме Qualcomm Quick Charge ни один стандарт быстрой зарядки не стал достаточно распространённым.

Конкурент для Meizu M3E

Meizu M3E Honor 5X Операционная система Android 6.0 Marshmallow Android 6.0 Marshmallow Экран 5,5”, 1920x1080, IPS, 403 ppi 5,5”, 1920x1080, IPS, 403 ppi Процессор MediaTek Helio P10 MT6755, 8 ядер (4x Cortex-A53 1,8 ГГц + 4x Cortex-A53 1,0 ГГц) Qualcomm Snapdragon 616 MSM8939v2, 8 ядер (4x Cortex-A53, 1.2 ГГц + 4x Cortex-A53 1,5 ГГц) Графика Mali-T860 MP2 Adreno 405 Оперативная память 3 ГБ 2 ГБ Постоянная память 32 ГБ, слот microSD 16 ГБ, слот microSD Связь 4G , 3G, Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n), Bluetooth 4.1, GPS, ГЛОНАСС 4G (LTE Cat.4), 3G, Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n), Bluetooth 4.1, GPS, ГЛОНАСС Камеры основная: 13 Мп, с автофокусом, съёмка видео 1920x1080, фронтальная: 5 Мп основная: 13 Мп, с автофокусом, съёмка видео 1920x1080, фронтальная: 5 Мп Аккумулятор 3100 мАч, несъемный несъемный, 3000 мАч Размеры 153,6x75,8x7,9 мм 151,3x76,3x8,2 мм Масса 172 г 158 г Цена на момент публикации 20 000 рублей 15 000 рублей Где купить Meizu M3E28013inline Honor 5X28013inline

Honor 5X

Прикола ради можно было бы столкнуть Meizu M3E с новым ASUS ZenFone 3 Laser, но «старый конь борозды не испортит», тем более, что Honor 5X чуть дешевле даже в официальном магазине.

Так вот — у смартфона дочернего подразделения Huawei более качественная тыловая камера, чем у Meizu, более лёгкий корпус. Дисплей ярче и немного лучше откалиброван, есть раздельные (!) слоты для двух SIM и карты памяти.

Взамен Honor 5X толще, не поддерживает быструю зарядку, дешевле выглядит и медленнее в повседневных задачах. В общем, равноценный выбор — у каждого смартфона свои плюсы и минусы.

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Конкурент для Meizu M3 Max

Meizu M3 Max Sony Xperia C5 Ultra Dual Операционная система Android 6.0 Marshmallow Android 6.0 Marshmallow Экран 6”, 1920x1080, IPS, 367 ppi 6”, 1920x1080, IPS, 367 ppi Процессор MediaTek Helio P10 (MT6755), 8 ядер (4x Cortex-A53 1,8 ГГц + 4x Cortex-A53 1,0 ГГц) MediaTek MT6752, 8 ядер (8x Cortex-A53 1,7 ГГц) Графика Mali-T860 MP2 Mali-T760 MP2 Оперативная память 3 ГБ 2 ГБ Постоянная память 64 ГБ, слот microSD 16 ГБ, слот microSD Связь 4G , 3G, Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n), Bluetooth 4.1, GPS, ГЛОНАСС 4G (LTE Cat.4), 3G, Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n), Bluetooth 4.0, GPS, ГЛОНАСС Камеры основная: 13 Мп, с автофокусом, съёмка видео 1920x1080, фронтальная: 5 Мп основная: 13 Мп, с автофокусом, съёмка видео 1920x1080, фронтальная: 13 Мп Аккумулятор 4100 мАч, несъемный несъемный, 2930 мАч Размеры 163,4x81,6x7,9 мм 164,2x79,6x8,2 мм Масса 189 г 187 г Цена на момент публикации 23 000 рублей 23 000 рублей Где купить Meizu M3 Max28013inline Sony Xperia C5 Ultra Dual28013inline

Sony Xperia C5 Ultra Dual

Это прекрасно, что вы заказываете Huawei Mate 8 на Алиэкспресс за 22 тысячи или караулите скидки на LeEco Le Max 2, чтобы ухватить его за 25 тысяч в российской рознице. Но повседневные цены на фаблеты выглядят немного иначе — 45 тысяч за Huawei и 30 тысяч за LeEco. Аналогичная по начинке, но тонкая и безрамочная Xperia XA Ultra влетит в 28 тысяч. Xiaomi Mi5s Plus в «белой» рознице тоже не продают — остаётся морально устаревшая пластиковая Sony Xperia за всё те же 23 тысячи.

Впрочем, устаревшая — это ещё как посмотреть. Пластиковый корпус, конечно, и выглядит, и ощущается дешёвым, но дисплей без боковых рамок и более качественные камеры этот недостаток компенсируют. А вот автономность у C5 Ultra заметно хуже, чем у нашего героя, потому что MT6752 быстр, но прожорлив, а внедрить сообразно ёмкий аккумулятор в 6-дюймовый смартфон японцы не удосужились.

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Выводы

Meizu M3E — смартфон непонятный. Всё-таки недостаточно он дёшев, чтобы оправдывать его недостатки словами «зато корпус красивый!». И я, конечно, понимаю, что Meizu M3 Note у официалов дешевле всего на тысячу, да только Huawei и ASUS предлагают почти то же самое за 15-17 тысяч взамен двадцати. Поэтому, M3E — исключительно имиджевая модель и годится для тех, кому нужен «обычный» по начинке смартфон с красивым на вид и на ощупь корпусом.

Meizu M3E Преимущества: Недостатки: яркий качественный дисплей

хороший звук в наушниках

тонкий корпус, «дорогой» дизайн комбинированный слот SIM и microSD

низкокачественная тыловая камера

плохая автономность в играх

высокая цена

M3 Max гораздо интереснее — да, тыловая камера в нём заимствована из вдвое более дешёвых моделей, а процессор хуже, чем в Redmi Note 4 или всяческих LeEco. Но смартфон тонкий, выносливый, очень красивый, с хорошим экраном и звуком в наушниках. Что вам ещё нужно? По цене, которую за него просят в Китае, это вообще лучший бюджетный фаблет (Mi Max-лопаты — это уже перебор и вариант на любителя, господа энтузиасты). В российской рознице смартфон тоже недёшев, но в категории «5,7 — 6 дюймов» конкурирует либо с LeEco «по акции», либо с более крутыми, но тотально устаревшими мобильниками (Huawei Mate 7, Samsung Galaxy Note 4). Если в вашем регионе ни тех, ни других на горизонте не наблюдается — M3 Max будет удачной покупкой даже с учётом официальной российской цены.

Meizu M3 Max Преимущества: Недостатки: большой качественный дисплей

хороший динамик и звук в наушниках

хорошая автономность

тонкий корпус, компактность комбинированный слот SIM и microSD

низкокачественная тыловая камера

высокая цена