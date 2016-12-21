Обзор Meizu M3E и M3 Max: бюджетник «под флагман» и лучший недорогой фаблет
Китайцы на некоторое время перестали «надувать» характеристики недорогих телефонов и взамен решили их сделать красивыми. В результате свет увидело дитя «рестайлинга» — Meizu M3E, а с ним — первый в истории компании 6-дюймовый «лопатофон», M3 Max. Хороши ли эти мобильники сами по себе, а не просто как «заплатки» в модельном ряду бренда?
С новинками Meizu происходит поистине «жигулёвская» история — это когда на базе одного Fiat ребята наплодили семь слабо отличающихся между собой легковушек и потом десятилетиями продавали одинаковые машины под разной обёрткой трудящимся.
Например, выпустили китайцы весной «для своих» Meizu M3, потом заменили пластиковый корпус на металлический, добавили сканер отпечатков и «создали» модель M3s. На этом горячие парни из Поднебесной не успокоились — сменили металлический корпус в смартфоне на стеклянный и «создали» смартфон Meizu U10. А чтобы покупатели вдруг не научились разбираться в модельной линейке, выпустили новейший Meizu M5 — снова пластиковый, с такой же начинкой, как и прежде, только экраном с диагональю 5,2 дюймов вместо 5 дюймов ровно. Четыре разных модели на почти одной и той же аппаратной базе!
Нечто подобное происходит и с Meizu M3 Note — ему примерили металлический корпус (Meizu U20), затем новый корпус без пластиковых вставок (Meizu M3E), а чуть позже ещё немного видоизменили внешность/аккумулятор, и опаньки — новая модель (Meizu M5 Note)! Даже Константин Меладзе не смог бы «выпустить» в народ столько одинаковых песен с разными припевами! И сегодня мы проверим в деле «рестайлинг» M3 Note — Meizu M3E с новым корпусом, уменьшенным в объёме аккумулятором и поддержкой быстрой зарядки mCharge в качестве компенсации. «Как бы» имиджевая модель по цене чуть выше, чем у бюджетника.
А вот Meizu M3 Max — новый смартфон, долгожданный недорогой фаблет с диагональю 6 дюймов, процессором, как у M3 Note и камерой на базе сенсора Sony IMX258 (как в Xiaomi Mi4c). Этого достаточно, чтобы быть вне конкуренции с тех пор, как 6-дюймовый ASUS ZenFone Laser отправился на пенсию, а Sony начали устанавливать смехотворные аккумуляторы ёмкостью 2700 мАч в 6-дюймовые модели.
Или Meizu тоже сэкономили на чём-то неочевидном? Сейчас проверим.
Характеристики
|
Meizu M3E (A680H)
|
Meizu M3 Max (S685H)
|
Операционная система
|
Android 6.0 Marshmallow
|
Android 6.0 Marshmallow
|
Экран
|
5,5”, 1920x1080, IPS, 403 ppi
|
6”, 1920x1080, IPS, 367 ppi
|
Процессор
|
MediaTek Helio P10 MT6755, 8 ядер (4x Cortex-A53 1,8 ГГц + 4x Cortex-A53 1,0 ГГц)
|
MediaTek Helio P10 MT6755, 8 ядер (4x Cortex-A53 1,8 ГГц + 4x Cortex-A53 1,0 ГГц)
|
Графика
|
Mali-T860 MP2
|
Mali-T860 MP2
|
Оперативная память
|
3 ГБ
|
3 ГБ
|
Постоянная память
|
32 ГБ, слот microSD
|
64 ГБ, слот microSD
|
Связь
|
4G , 3G, Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n), Bluetooth 4.1, GPS, ГЛОНАСС
|
4G , 3G, Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n), Bluetooth 4.1, GPS, ГЛОНАСС
|
Камеры
|
основная: 13 Мп, с автофокусом, съёмка видео 1920x1080,
фронтальная: 5 Мп
|
основная: 13 Мп, с автофокусом, съёмка видео 1920x1080,
фронтальная: 5 Мп
|
Аккумулятор
|
3100 мАч, несъемный
|
4100 мАч, несъемный
|
Размеры
|
153,6x75,8x7,9 мм
|
163,4x81,6x7,9 мм
|
Масса
|
172 г
|
189 г
|
Цена на момент публикации
|
20 000 рублей
|
23 000 рублей
|
Где купить
|Meizu M3E28013inline
|
Meizu M3 Max28013inline
Дизайн и управление
Если раньше во внешности Meizu все углядывали банальный айфон, то теперь смартфоны походят на... айфон, разглаженный утюгом! Чётко очерченные грани, почти плоские передняя и задняя панели и никаких выступающих над корпусом камер и прочих придатков — красота.
Meizu M3 Max (слева) и M3E — пример того, как смартфоны с дисплейными рамками обычного размера могут выглядеть дорого
При этом на базе бюджетных Meizu можно открывать «школу смартфонного дизайна»: дизайнеры Lenovo будут приходить на курсы и учиться создавать цельнометаллическую заднюю панель без «консервантов», а ребята из Huawei и LeEco смогут постичь таинство, как проектировать лицевую часть телефона без омерзительных «колхозных» чёрных рамок вокруг экрана. Почему Meizu обходится без нелепостей в дизайне новых моделей, а более крупные бренды — нет, для меня загадка.
Meizu M3E в синем цвете смотрится круто и необычно, только в такой расцветке его мало где продают
Новые веяния в дизайне Meizu — тоньше корпус, меньше грани, никаких пластиковых вставок
Клавиши расположены удобно, сканер отпечатков быстрый, краска корпуса не маркая и не скользкая, «хром» на центральной клавише и камере смотрится классно, как и изогнутое стекло на лицевой панели. Очень красивые смартфоны, придраться толком не к чему. Но, раз уж вы требуете огласить недостатки, то: во-первых, бюджетные Meizu тяжеловаты как для своей диагонали (почти любой 5,5-дюймовый смартфон весит меньше, чем M3E, да и M3 Max тяжелее на 10 грамм, чем должен быть). И разъём micro-USB сегодня уже смущает — пора уже либо «крестик снять», либо USB-C надеть. Идиотский гибридный слот на «полторы сим-карты» уже считается нормой, ничего не поделаешь.
Разъём для наушников едва поместился на нижней грани, но спасибо, что он тут есть
Экран и звук
С трудом верится, что только ради модели M3E Мейзу раскошелились на абсолютно новую матрицу, но колориметр свидетельствует об обратном — мол, яркость повысилась с 430 до 450 кд/м2, а контрастность подпрыгнула с 730:1 до 1000:1. Да и «на глаз» заметно, что дисплей светится чуть ярче со времён M3 Note, только есть подозрение, что либо старую матрицу «выкрутили» на предельные значения с помощью программного алгоритма, либо поставщики завезли для Meizu IPS-дисплеи с чуть другими характеристиками, да только калибровать систему под них никто не стал. Потому что отклонение DeltaE, а с ним и количество паразитных оттенков уж больно высоки по смартфонным меркам.
|
Характеристики дисплея
|
Meizu M3E
|
Meizu M3 Max
|
Максимальный уровень яркости (макс./мин.)
|
450/1 кд/м2
|
520/1 кд/м2
|
Контрастность
|
1050:1
|
1000:1
|
Цветовой охват (sRGB)
|
94%
|
92%
|
DeltaE
|
8,1
|
2,6
|
Гамма
|
2,4
|
2,2
|
Цветовая температура
|
8200K
|
7500K
А вот дисплей в M3 Max хорош во всём — яркий, с правильной цветопередачей и крохотным (по современным меркам) отклонением баланса белого в холодные оттенки. С учётом, что M3 Max и стоит недорого, дисплей можно назвать отличным. Углы обзора, олеофобное покрытие и стойкость к царапинам в обоих смартфонах нареканий не вызывают.
Китайцы перемудрили с настройкой дисплея M3E. Зато по звуку в наушниках оба смартфона не по-медиатековски хороши
Что касается звука в наушниках, оба смартфона примерно равны (M3E почему-то играет чуть более звонко и при этом менее разборчиво) и хороши в этом равенстве — идеального звучания от встроенного в Helio P10 ЦАП ждать не приходится, и чёткость могла быть чуть выше, но Meizu правильно настроили звук «с завода», поэтому эти недостатки не бросаются в глаза уши.
Запас громкости средний: если вы надумаете послушать эстраду 1980-х в мониторных (60 Ом) наушниках — обязательно захотите сделать погромче, да только громче уже будет некуда. В остальных случаях громкости хватает, звук объёмный, уравновешенный (средних и высоких частот примерно поровну, низкие слегка «обрезаны»). Для корректировки музыки на свой вкус есть эквалайзер. Он запрятан в настройках стандартного аудиоплеера, влияет на звучание в этом самом аудиоплеере и, в меньшей степени, в браузере, почему-то не влияет на результат в Google Play Music.
Динамик в M3E огорчает — не очень громкий, звучит грязно и блекло, будто смартфон упал вводу и не до конца просох. То есть, рингтон из любимой песни вы возненавидите очень быстро. M3 Max лучше — громкость средняя, звук достаточно разборчивый, с претензией на воспроизведение средних частот и чуть глуховат. Как если бы вы прижали к динамику своего ноутбука носовой платок. Вполне неплохо — Huawei Mate 8 и Meizu Pro 5, к примеру, звучат хуже.
Железо
Героев нашего теста медлительными не назовёшь, но на процессоре Meizu явным образом экономили — не новый и не больно быстрый MediaTek Helio P10, да ещё в дефорсированном варианте, с 1,8 ГГц вместо 2 ГГц на производительном «кластере». В сравнении с типичными прошлогодними восьмиядерниками (Snapdragon 615 и производные, Kirin 620, MT6753) он неплох, в соседстве с новым Snapdragon 625 — унылый, потому что медленнее и потребляет больше энергии (техпроцесс 28 нм — позорище в эпоху 14 нм FinFET).
Производительность всей системы (тест Antutu Benchmark 6)
Зато дешёвый, поддерживает все нужные частоты LTE, чем радует любителей покупать смартфоны в Китае, умеет работать с Wi-Fi 802.11n 5 ГГц и достаточно проворный, чтобы покупатели не раскаивались в покупке. Чуть лучше того, что мы наблюдаем в бюджетных смартфонах, но слабее современного среднего класса (Snapdragon 625/650). Игры на Full HD-дисплее тянет впритык, в остальном работает неплохо.
Helio P10 морально устарел, но всё ещё достаточно быстр для недорогих смартфонов
Мощность процессора (тест Geekbench 3)
Игровая производительность (тест 3DMark Sling Shot OpenGL ES 3.1)
Софт
В программной оболочке нашей двойни нет ничего нового и интригующего — спасибо хоть, что Android более-менее современный, а не «протухший» 5.1 как в Meizu M3 Note. Впрочем, у китайцев понятие актуальности софта связано не с самим Android, а с версией фирменной оболочки — Flyme OS в данном случае. Поэтому не удивляйтесь, если «новая» прошивка для Meizu или Xiaomi выходит со старым Android Lollipop на борту, зато с перелопаченным фирменным интерфейсом.
Правда, M3E и M3 Max всё ещё довольствуются компромиссным вариантом: операционной системой Flyme OS 5.2 поверх Android Marshmallow. Вполне актуальная конфигурация — выглядит хорошо, работает быстро, все необходимые «фишки» на месте, при этом из сервисов Google предустановлен только Google Play — никакого неудаляемого «гербалайфа» наподобие Google+, как в других смартфонах. Новичков порадует необычное управление Андроидом с помощью единственной клавиши, опытные пользователи «китайфонов».
Интерфейс Android 6.0 в Meizu M3E и Meizu M3 Max
Оболочка Flyme OS 6 прибывает с запозданием даже на новые «супермодели» Meizu. Впрочем, Flyme 5.1 и по сей день очень неплох
Пьянящего чувства, когда в смартфонах совсем не ощущается недорогой процессор «под капотом», нет — для этого извольте приобретать устройства на базе Cyanogen OS. Но в сравнении с оболочками LG, Lenovo, Huawei и даже Xiaomi интерфейс Meizu очень «живой» и уютный. В принципе, Meizu — это и есть тот самый «айфон на андроиде», о котором говорили большевики энтузиасты.
Камеры
Камеры в обеих вариациях Meizu M3 одинаковые — тыловая камера с сенсором Sony IMX258 (как в Xiaomi Mi4c/Sony Xperia XA) и безымянная 5-мегапиксельная «фронталка». В Meizu M3 Note, кстати, установлена Omnivision OV13853, а качество съёмки едва ли не выше, чем у новичков.
По меркам смартфонов стоимостью 20 тысяч рублей парочка из M3e и M3 Max делает не больно впечатляющие снимки. Honor 5X, Samsung Galaxy A5 (2016), ASUS ZenFone 2 ZE551ML справляются со съёмкой лучше. Даже известный своей убогой камерой Xiaomi Redmi Note 3 Pro, кажется, более удобен в управлении.
Пример фото, снятых на тыловую камеру Meizu M3 Max
Пасмурная погода — забудьте о качественных фото
Правило фотографирования на M3E и M3 Max предельно простое: больше света — выше качество съёмки. Запечатлеть текст в помещении при свете ламп — уже подвиг, сфотографировать что-то красиво в пасмурный зимний день — тоже достижение. Сделать качественное фото ночью — невыполнимая миссия. Автофокус медлительный, уровень резкости — так себе, цветопередача более-менее реалистичная, но динамический диапазон слишком узкий, поэтому в пасмурную погоду выбирайте между слишком тёмной и слишком светлой картинкой. При съёмке нет ни малейшего ощущения, что камера «вытягивает» снимок — всё очень бюджетно, все достижения в фотосъёмке ложатся на плечи владельца.
Видео смартфоны пишут со стабильной частотой кадров (даже ночью она не «проваливается», как в бюджетных Xiaomi), хотя резкость и детализация остаются на уровне моделей стоимостью 10-15 тысяч рублей в официальной рознице.
Фронтальные камеры тоже не флагманского уровня, но почти всегда выдают неплохую картинку.
Пример фото, снятых на фронтальную камеру Meizu M3 Max
Автономность
Не так страшны 6 дюймов дисплея при 4000 мАч в аккумуляторе, как малюет воображение: Meizu M3 Max без проблем держится сутки в повседневном режиме использования. Если повезёт — двое. В случае с Meizu M3E обрезанный до 3100 мАч аккумулятор на 5,5 дюймах справляется хуже, поэтому в играх смартфон выносливым не назовёшь, а запаса в аккумуляторе после того, как «гламурный» Meizu дотянет до вечера, уже не остаётся.
|
Режим использования (яркость 200 кд/м2)
|
Продолжительность работы, часов
|
|
Meizu M3E
|
Meizu M3 Max
|
Видео с карты памяти
|
11 часов
|
12 часов 30 минут
|
Игры
|
4 часа 10 минут
|
5 часов 15 минут
|
Чтение
|
13 часов
|
14 часов
Режимов энергосбережения в смартфонах три — «производительный», «сбалансированный», «экономия энергии». Первый, по всей видимости, чуть изменяет параметры работы процессора (governor, scheduler), второй — обычный режим работы для всех андроидофонов, третий — режим энергосбережения как он есть.
Продолжительность работы в смешанной нагрузке (тест PCMark Work 1.0, 200 кд/м2, минут)
Meizu M3E и M3 Max поддерживают быструю зарядку mCharge (12В, 2A), которая пополняет заряд смартфонов примерно на 40% за полчаса, а дальше «мусолит» процесс зарядки ещё минут 40-60. Неплохо, хотя, будем откровенны — кроме Qualcomm Quick Charge ни один стандарт быстрой зарядки не стал достаточно распространённым.
Конкурент для Meizu M3E
|
Meizu M3E
|
Honor 5X
|
Операционная система
|
Android 6.0 Marshmallow
|
Android 6.0 Marshmallow
|
Экран
|
5,5”, 1920x1080, IPS, 403 ppi
|
5,5”, 1920x1080, IPS, 403 ppi
|
Процессор
|
MediaTek Helio P10 MT6755, 8 ядер (4x Cortex-A53 1,8 ГГц + 4x Cortex-A53 1,0 ГГц)
|
Qualcomm Snapdragon 616 MSM8939v2, 8 ядер (4x Cortex-A53, 1.2 ГГц + 4x Cortex-A53 1,5 ГГц)
|
Графика
|
Mali-T860 MP2
|
Adreno 405
|
Оперативная память
|
3 ГБ
|
2 ГБ
|
Постоянная память
|
32 ГБ, слот microSD
|
16 ГБ, слот microSD
|
Связь
|
4G , 3G, Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n), Bluetooth 4.1, GPS, ГЛОНАСС
|
4G (LTE Cat.4), 3G, Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n), Bluetooth 4.1, GPS, ГЛОНАСС
|
Камеры
|
основная: 13 Мп, с автофокусом, съёмка видео 1920x1080,
фронтальная: 5 Мп
|
основная: 13 Мп, с автофокусом, съёмка видео 1920x1080,
фронтальная: 5 Мп
|
Аккумулятор
|
3100 мАч, несъемный
|
несъемный, 3000 мАч
|
Размеры
|
153,6x75,8x7,9 мм
|
151,3x76,3x8,2 мм
|
Масса
|
172 г
|
158 г
|
Цена на момент публикации
|
20 000 рублей
|
15 000 рублей
|
Где купить
|
Meizu M3E28013inline
|
Honor 5X28013inline
Honor 5X
Прикола ради можно было бы столкнуть Meizu M3E с новым ASUS ZenFone 3 Laser, но «старый конь борозды не испортит», тем более, что Honor 5X чуть дешевле даже в официальном магазине.
Так вот — у смартфона дочернего подразделения Huawei более качественная тыловая камера, чем у Meizu, более лёгкий корпус. Дисплей ярче и немного лучше откалиброван, есть раздельные (!) слоты для двух SIM и карты памяти.
Взамен Honor 5X толще, не поддерживает быструю зарядку, дешевле выглядит и медленнее в повседневных задачах. В общем, равноценный выбор — у каждого смартфона свои плюсы и минусы.
Читайте также: Недорогой смартфон для максималистов. Обзор Honor 5X
Конкурент для Meizu M3 Max
|
Meizu M3 Max
|
Sony Xperia C5 Ultra Dual
|
Операционная система
|
Android 6.0 Marshmallow
|
Android 6.0 Marshmallow
|
Экран
|
6”, 1920x1080, IPS, 367 ppi
|
6”, 1920x1080, IPS, 367 ppi
|
Процессор
|
MediaTek Helio P10 (MT6755), 8 ядер (4x Cortex-A53 1,8 ГГц + 4x Cortex-A53 1,0 ГГц)
|
MediaTek MT6752, 8 ядер (8x Cortex-A53 1,7 ГГц)
|
Графика
|
Mali-T860 MP2
|
Mali-T760 MP2
|
Оперативная память
|
3 ГБ
|
2 ГБ
|
Постоянная память
|
64 ГБ, слот microSD
|
16 ГБ, слот microSD
|
Связь
|
4G , 3G, Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n), Bluetooth 4.1, GPS, ГЛОНАСС
|
4G (LTE Cat.4), 3G, Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n), Bluetooth 4.0, GPS, ГЛОНАСС
|
Камеры
|
основная: 13 Мп, с автофокусом, съёмка видео 1920x1080,
фронтальная: 5 Мп
|
основная: 13 Мп, с автофокусом, съёмка видео 1920x1080,
фронтальная: 13 Мп
|
Аккумулятор
|
4100 мАч, несъемный
|
несъемный, 2930 мАч
|
Размеры
|
163,4x81,6x7,9 мм
|
164,2x79,6x8,2 мм
|
Масса
|
189 г
|
187 г
|
Цена на момент публикации
|
23 000 рублей
|
23 000 рублей
|
Где купить
|
Meizu M3 Max28013inline
|
Sony Xperia C5 Ultra Dual28013inline
Sony Xperia C5 Ultra Dual
Это прекрасно, что вы заказываете Huawei Mate 8 на Алиэкспресс за 22 тысячи или караулите скидки на LeEco Le Max 2, чтобы ухватить его за 25 тысяч в российской рознице. Но повседневные цены на фаблеты выглядят немного иначе — 45 тысяч за Huawei и 30 тысяч за LeEco. Аналогичная по начинке, но тонкая и безрамочная Xperia XA Ultra влетит в 28 тысяч. Xiaomi Mi5s Plus в «белой» рознице тоже не продают — остаётся морально устаревшая пластиковая Sony Xperia за всё те же 23 тысячи.
Впрочем, устаревшая — это ещё как посмотреть. Пластиковый корпус, конечно, и выглядит, и ощущается дешёвым, но дисплей без боковых рамок и более качественные камеры этот недостаток компенсируют. А вот автономность у C5 Ultra заметно хуже, чем у нашего героя, потому что MT6752 быстр, но прожорлив, а внедрить сообразно ёмкий аккумулятор в 6-дюймовый смартфон японцы не удосужились.
Читайте также: Самолюбование без рамок. Обзор Sony Xperia C5 Ultra Dual
Выводы
Meizu M3E — смартфон непонятный. Всё-таки недостаточно он дёшев, чтобы оправдывать его недостатки словами «зато корпус красивый!». И я, конечно, понимаю, что Meizu M3 Note у официалов дешевле всего на тысячу, да только Huawei и ASUS предлагают почти то же самое за 15-17 тысяч взамен двадцати. Поэтому, M3E — исключительно имиджевая модель и годится для тех, кому нужен «обычный» по начинке смартфон с красивым на вид и на ощупь корпусом.
|
Meizu M3E
|
Преимущества:
|
Недостатки:
|
|
M3 Max гораздо интереснее — да, тыловая камера в нём заимствована из вдвое более дешёвых моделей, а процессор хуже, чем в Redmi Note 4 или всяческих LeEco. Но смартфон тонкий, выносливый, очень красивый, с хорошим экраном и звуком в наушниках. Что вам ещё нужно? По цене, которую за него просят в Китае, это вообще лучший бюджетный фаблет (Mi Max-лопаты — это уже перебор и вариант на любителя, господа энтузиасты). В российской рознице смартфон тоже недёшев, но в категории «5,7 — 6 дюймов» конкурирует либо с LeEco «по акции», либо с более крутыми, но тотально устаревшими мобильниками (Huawei Mate 7, Samsung Galaxy Note 4). Если в вашем регионе ни тех, ни других на горизонте не наблюдается — M3 Max будет удачной покупкой даже с учётом официальной российской цены.
|
Meizu M3 Max
|
Преимущества:
|
Недостатки:
|
|