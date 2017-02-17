5 лучших смартфонов без переплаты за процессор

Не всегда стоит платить и переплачивать за мегагерцы и ядра процессора. В природе существуют мобильники, которые прекрасны даже без флагманского чипа Snapdragon, при этом они лучше и дешевле конкурентов.

Samsung Galaxy A3 2017 (Exynos 7870)

Наглядная демонстрация того, что с грамотно подобранной начинкой можно сконструировать не очень дешёвую, но уникальную в своём роде модель, которую всё равно будут покупать.

Все мы понимаем, что A-серия Samsung представляет собой переодетые из пластиковой «робы» в стеклянно-металлический «фрак» и слегка модернизированные мобильники J-серии, только уже с претензией на присутствие в среднем классе и среднем (20–30 тысяч рублей) ценовом сегменте. После вынужденного демпинга из-за валютных курсов в 2014-2015 гг. Samsung перестал играть в благотворительность и отныне просит даже за младший Galaxy A3 2017 модельного года 23 тысячи рублей. Дорого? Очень! А главное — за эти деньги в мобильник установили тоскливый Exynos 7870, то бишь восьмиядерник на базе Cortex-A53 и «младшего из новых» Mali-T830 MP2.



Samsung Galaxy A3 2017

Но в этом нет никакой трагедии, потому что новый Galaxy A3 предлагает то, что другим производителям не под силу — хорошие характеристики в небольшом (значительно меньше, чем у iPhone 7) корпусе с 4,7-дюймовым экраном. При такой диагонали Samsung убили сразу нескольких зайцев: с HD-разрешением AMOLED-матрицы изображение всё ещё остаётся чётким, а нагрузка на видеоускоритель и процессор снижается. Поэтому A3 умудряется быть и быстрым (почти как ваш Redmi 4 с Snapdragon 625), и экономичным (Cortex-A53 — старьё, но 800-е Mali и техпроцесс 14 нм хорошо сказываются на автономности). Компактный мобильник долго работает от своих 2350 мАч в батарейке и быстро ворочается в повседневных задачах.

А ещё он пыле- и влагозащищённый (класс защиты IP68) и внешне похож на гораздо более дорогой Galaxy S7. Для игр годится с натяжкой, фотографирует тоже не так уж круто для модели за 23 тысячи, но другой настолько же доступный и удачный по соотношению характеристик и размера дисплея смартфон вам не удастся найти среди новых моделей.

Предварительный обзор Samsung Galaxy A3 (2017)

ASUS ZenFone 3 Ultra ZU680KL (Snapdragon 652)

Если смартфону Samsung Galaxy A3 не найти соперника в классе «меньше 5 дюймов и чтоб недорого», то новый ZenFone 3 Ultra стал безальтернативным вариантом для тех, кому нужен смартфон размером с планшет, но не бюджетный, а как можно более близкий к флагманам.

Пути ASUS, конечно, неисповедимы: сложно понять, кому в самом деле понадобится дешёвый ZenFone Go с TV-тюнером или дорогостоящие «Асусы-Пегасусы» для китайского рынка. Но вот с ZenFone 3 Ultra привычка тайваньцев выпускать мобильники супротив моды сыграла на руку всем любителям «лопатофонов».

Производители мобильников всегда урезают потенциал крупногабаритых моделей. То ли потому, что нестандартная размерность и без того дорого обходится в производстве, то ли просто для того, чтобы вам жизнь мёдом не казалась. Вот и ZenFone 3 Ultra оказался беспощадно дорогим смартфоном — 45 тысяч рублей в официальной рознице! То есть, на какие-то 20 тысяч дороже, чем безрамочная 6-дюймовая Sony Xperia XA Ultra, к примеру. И даже апеллировать на то, что «зато мощнейший», не получится — в Ultra установлен Snapdragon 652, такой же, как в дешёвом LeEco Le 2.



ASUS ZenFone 3 Deluxe

Но прежде, чем «хоронить» гигантскую разновидность ZenFone 3, покажите другую модель с экраном диагональю от 6,5 до 7 дюймов, настолько же крутую по начинке. А нет её, потому что старый Lenovo Phab Plus — полностью бюджетный смартфон, Huawei P8 Max давно снят с производства и заметно отстаёт от ZenFone 3 Ultra по качеству камеры и быстродействию. Альтернативы мельче (6,3–6,4 дюйма) и предлагают либо менее качественный дисплей (а это заметно, когда его — дисплея — настолько много) и камеры, как Xiaomi Mi Max, либо перегревающийся Snapdragon и проблемы с русификацией, как LeEco One Max ; либо гибрид ежа с ужом и никому не нужную дополненную реальность, как в Lenovo Phab 2 Pro. А в ZenFone Ultra — и суперконтрастный дисплей, и стереодинамики, и качественная камера с оптической стабилизацией.

Тем более, что оболочка ZenUI теперь достаточно проворно работает даже с менее быстрыми Snapdragon 625 в «просто Зенфонах 3», а дизайнерский Xiaomi Mi Mix ещё более дорогой и менее практичный. Поэтому ZenFone 3 Ultra хорош даже вопреки явному несоответствию крутизны процессора и розничной цены.

Характеристики ASUS ZenFone 3 Ultra

Moto Z Play (Snapdragon 625)

Motorola Z Play с её вопиющим несоответствием цены и процессора в самом деле достойна 30 тысяч рублей, которые за неё просят в сотовых салонах. С Motorola такие ситуации происходят регулярно. Сидишь на презентации Z-серии, внимаешь намерениям Lenovo продавать мобильник на базе Snapdragon 625 за 35 тысяч рублей и думаешь: «Да вы, ребята, с ума сошли!». А потом берёшь смартфон на тест и обнаруживаешь, что с этим «крутибельным» высокочастотным восьмиядерником смартфон работает быстрее, чем флагманы LG и Huawei с гораздо более крутыми «камнями», а 4 гигабайт оперативной памяти хватает с головой, потому что Android в Lenovo идеально оптимизирован и не перегружен излишествами.

Обнаруживаешь, что сочетание полупустой системы и 14-нм процессора с дорогим, ярким и правильно откалиброванным AMOLED дисплеем превращает тонкий (7 мм, как у iPhone 7) Z Play в один из самых крутых смартфонов-долгожителей. И это при стандартном аккумуляторе на 3500 мАч, а ведь ещё можно «приколотить» дополнительный модуль-батарейку, и автономность будет ещё лучше!



Moto Z Play

Больше всего от покупки Moto Z Play «простых трудящихся» отпугивают модули. И не напрасно: они, по большей части, бесполезны, да ещё и стали причиной острых граней и дистрофичных клавиш корпуса, из-за чего смартфон стало неудобно удерживать без модульных «набалдашников». Но дисплей прекрасный и, что главное, академически правильно настроен; скорость работы много выше, чем даже у моделей с Snapdragon 652; выносливость — образцовая; звук в наушниках и динамик не раздражают. А камера явно не тянет на 35 тысяч, но она однозначно лучше, чем в ASUS ZenFone 3 или Huawei nova. В общем, если к чему и хочется придраться, то явно не к процессору, который в этой модели работает с прошивкой настолько слаженно, что спустя пару недель перестаёшь понимать всех, кого беспокоят цифры в бенчмарках у свежекупленного мобильника.

Предварительный обзор Moto Z Play

Wileyfox Swift 2 Plus (Snapdragon 430)

Кто-то считает его своеобразным «Nexus для бедных», другие — не очень удачной попыткой Fly конкурировать с Xiaomi. Но своё лицо и отличительные признаки у Wileyfox сформировались уже железобетонно: легковесная навороченная система (раньше Cyanogen OS, теперь — посмотрим), качественный экран, своевременное обновление Android, чёрно-рыжая окраска смартфонов и конкурентоспособная цена. То есть, не крышесносящая, как у китайских смартфонов с заказом из Aliexpress, но гораздо более привлекательная, чем у сопоставимых по уровню Samsung, LG, HTC или Sony.

И вроде бы всё хорошо в характеристиках Swift 2 Plus, но... почему процессор настолько тоскливый? Допустим, гораздо более крутой чип Snapdragon в Redmi 4 Prime, который стоит тех же денег, можно списать на «серый рынок» и всяческую неуплату китайцами нашим росчемунибудьнадзорам. Но почему тогда сертифицированный Honor 5C тоже «качает» в бенчмарках стремительнее, чем Wileyfox? Вот и получается, что «на бумаге» малоизвестная «дочка Fly» конкурирует только с настолько же отсталыми в процессорном плане бюджетниками Meizu и «заевшимися» раскрученными брендами.



Wileyfox Swift 2 Plus

Но знаете, что? На деле Swift 2 Plus работает настолько быстро, что никакой тоски по более крутым процессорам не испытываешь. Критиковать в Wileyfox можно громкость динамика или материалы корпуса, но к быстродействию 430-го «дракона» в паре с Cyanogen не придерёшься: с HD-разрешением дисплея смартфон в играх не позорится, а легковесная система экономит оперативную память и ресурсы процессора.

Поэтому не важно, что вам говорит «Шнур» или фанаты китайфонов: в действительности, Wileyfox Swift 2 Plus не сногсшибательный, но вполне соответствующий своей цене мобильник. И это ещё один пример, когда бенчмарки ничего не говорят о реальном быстродействии смартфона.

Обзор Wileyfox Swift 2 Plus

BlackBerry Priv (Snapdragon 808)

Печально известный чипсет Snapdragon 810 превратил почти все флагманы 2015 года во «второсортные» модели, а 808-й Snapdragon, как известно — шестиядерный «обрубок» на базе старшей модели модели. То есть, ухудшенный вариант и без того неудачного процессора.

Даже идеально работающий Snapdragon 810 по процессорной производительности сегодня соревнуется разве что с Snapdragon 652 — такой же, как в ширпотребных LeEco Le 2 и Xiaomi Mi Max стоимостью менее 20 тысяч рублей.

А ведь за канадский флагман хотели не 20 и не 30, а 60 тысяч рублей на старте продаж! И это в то же самое время, когда на свет появился беспроблемный с процессорной точки зрения и гораздо более быстрый Samsung Galaxy S6 edge. Да и сегодня за 35 тысяч рублей, которые Priv стоит в «серой» рознице, можно купить парочку всё ещё крутых Xiaomi Mi5, каждый из которых окажется на 80% мощнее при намного более крутой камере.



BlackBerry Priv

Но всё это не имеет никакого значения, потому что Priv — единственный современный смартфон с механической клавиатурой и флагманской начинкой. Нет, вы не поймёте тех, кто со времён Motorola Droid 3/HTC Desire Z/Sony Ericsson Xperia Pro ждёт смартфоны, на которых будет удобно набирать текст в больших количествах. А если поймёте, то заметите разницу с конструктивно сомнительными поделками, которые выпускали вместо полноценных и качественных моделей с аппаратной клавиатурой.

Вопреки тому, что BlackBerry потеряли независимость и смартфоны для тех теперь производит TCL (китайские владельцы Alcatel), история QWERTY-мобильников на базе Android на этом не заканчивается — скоро на свет появится BlackBerry Mercury. Но даже в таком случае Priv окажется более выигрышной моделью для тех, кто хотел бы прятать клавиатуру внутри раздвижной конструкции слайдера вместо того, чтобы носить в кармане громоздкий «калькулятор».

Характеристики BlackBerry Priv