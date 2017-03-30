Как менялся Galaxy S: полная история флагманов Samsung за 6 лет

Сегодня ежегодный выбор между iPhone и Samsung Galaxy S никого не удивляет, но почти никто не помнит, что дебютировал корейский флагман во времена, когда слова «Самсунг» и «Андроид» ещё не были престижными. Разбираемся, как изменялся Galaxy S с тех пор, и за какие заслуги все считают его крутым.

Galaxy S — первый по-настоящему качественный Android-флагман

Дебютный Samsung Galaxy S появился на свет в середине 2010 года. Вот вам краткая картина мира мобильников, чтобы вы не сочли Galaxy S «выскочкой», которому случайно повезло выбиться в звёзды:

Nokia выпускала уже тогда устаревшие Symbian-смартфоны,

Apple выпустил долгожданный iPhone 4 с позорным уровнем приёма сети,

LG сидел в бюджетном классе (как сейчас Fly, например),

смартфоны Huawei и Xiaomi ещё не родились,

Meizu производил пародию на iPhone под управлением Windows Mobile.

Android ещё был мало кому нужен и выглядел недолговечным экспериментом наподобие полумёртвой Maemo/Meego. Потому что большинство андроидофонов были теми ещё доходягами — с плохой автономностью, глючной прошивкой или дефицитом памяти. Например, HTC в 2010 году выпустила Desire с 576 Мбайт (!) внутренней памяти, из которой было свободно ещё меньше. Sony Ericsson продавал флагман X10 с 384 Мбайт «оперативки», древним Android 1.6, неполной цветностью дисплея и неработающим мультитачем! Поэтому Galaxy S, как единственный доведенный до ума Android-флагман, провоцировал культурный шок — ничего настолько же качественного, со всеми работающими «прибамбасами», не считая iPhone, просто не было!



Samsung Galaxy S

Да, он расстраивал слабым уровнем приёма GPS (Самсунг только учился производить свои процессоры), флагманское железо с большим трудом тянуло фирменную оболочку TouchWiz, особенно была загажена оперативная память. Но по качеству дисплея, звука в наушниках, тыловой камеры и дизайну Galaxy S был лучшим, и единственным конкурентом iPhone. Успех был предсказуем.

Samsung Galaxy S (GT-I9000) Дата выхода июнь 2010 г. Поддержка Android (официальная) Android 2.1, 2.2, 2.3 Экран 4”, 800x480, AMOLED, 233 ppi Процессор Samsung Exynos 3110, 1 ядро (1x Cortex-A8 1,0 ГГц), 45 нм Графика PowerVR SGX540 Оперативная память 512 МБ Постоянная память 8/16 ГБ Связь 3G, Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n), Bluetooth 3.0, GPS Камеры основная: 5 Мп, с автофокусом, съёмка видео 1280x720, фронтальная: 0,3 Мп Аккумулятор 1500 мАч, съемный Размеры 122,4x64,2x9,9 мм Масса 119 г Цена в Европе на момент выхода 650 евро

Galaxy SII — когда запас мощности поборол все другие новшества

По мнению многих — лучший Galaxy S из когда-либо произведенных. В своё время был прохладно принят «обзорщиками», потому что казался скучным куском пластика с мощным железом, но практика показала, что простым трудящимся нужен был как раз обычный андроидофон с избыточной производительностью, хорошей камерой и без выпендрежа наподобие 3D-камеры/3D-дисплея (HTC Evo 3D) или закоса под игровую консоль (Sony Ericsson Xperia Play).

В широком смысле этого слова смартфон и вправду был создан по принципу «тех же щей, да побольше налей». При этом щи были уж очень дорогими, а процессор, хоть и был лучше «маломощной печки» NVIDIA Tegra 2 в первом двухъядернике, LG Optimus 2X, но тоже был очень горяч и прожорлив. Да и шутки с причитаниями насчёт автономности Android-флагманов тоже начались с Galaxy SII — под нагрузкой смартфоны работали «от розетки и до розетки» всего несколько часов.

Зато SII был «нафарширован» настолько, что даже сегодня, спустя 6 лет, его характеристики не выглядят посмешищем. Очень крутой, мощный «мейнстрим» — добротный телефон без экспериментов. Конкуренты либо запоздали и были слабее (HTC Sensation XE с его «недо-оперативкой» 768 Мбайт ОЗУ и 1 Гбайт внутренней памяти, одноядерный Sony Xperia Arc с 512 Мбайт оперативной памяти), либо продавались за океаном (Motorola RAZR XT910) и толком не конкурировали со «всемирным» Galaxy SII.



Samsung Galaxy S2

Короче говоря, запредельные характеристики железа при сходном с первым поколением дизайном себя оправдали — смартфон стал дико популярен у изначальных покупателей, а потом очень медленно сбавлял в цене на вторичном рынке. С тех пор главной претензией к Galaxy S в сравнении с iPhone стали материалы корпуса — неприлично дорогой и пластиковый Samsung как-то не очень радовал глаз в сравнении со стеклянно-металлическими айфонами.

В те годы Samsung ещё не считал энтузиастов вторым сортом покупателей и не вставлял им палки в колёса региональной блокировкой, сменой загрузчиков и KNOX, поэтому Galaxy SII популярен у гиков до сих пор — при желании, на него можно установить даже Android 7.0.

Обзор Samsung Galaxy SII

Samsung Galaxy S2 (GT-I9100) Дата выхода февраль 2011 г. Поддержка Android (официальная) Android 2.3, Android 4.0, Android 4.1 Экран 4,3”, 800x480, AMOLED, 217 ppi Процессор Samsung Exynos 4210, 2 ядра (2x Cortex-A9 1,2 ГГц), 45 нм Графика Mali-400 MP4 Оперативная память 1 ГБ Постоянная память 16/32 ГБ Связь 3G, Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n), Bluetooth 3.0, GPS Камеры основная: 8 Мп, с автофокусом, съёмка видео 1920x1080, фронтальная: 2 Мп Аккумулятор 1650 мАч, съемный Размеры 125,3x66,1x8,5 мм Масса 116 г Цена в Европе на момент выхода 715/828 евро

Galaxy SIII — «мыльница со свистелками»

Начиная с третьего Galaxy S Самсунг стал «причёсывать» свои флагманы под новый корпоративный дизайн — вместо внешности «айфон, но не айфон», из-за которой Apple подавала на корейцев в суд, флагманы получили, извините, зализанные корпуса из глянцевого пластика.

С такими новшествами многие любители Galaxy испытали острый дискомфорт, смартфон навсегда получил прозвище «обмылок». Но фанаты всегда выбирали Galaxy из-за превосходства в характеристиках, а эти самые характеристики со времён SII изменились очень значительно — ничего удивительного, что продажи устремились ввысь и S3 купили на 50% человек больше, чем S2.

Спустя пять лет Galaxy SIII совершенно не выглядит крутым — он не стал «живой классикой», как SII, и очень быстро «сдулся» в плане престижа/пригодности к современной работе, в отличие от таких сверстников, как LG Optimus G/Nexus 4 или iPhone 5. А ещё Galaxy SIII стал самым проблемным флагманом Samsung по части надёжности — немало смартфонов «умерли» из-за преждевременного износа внутренней памяти, а дисплей AMOLED, мало того, что стал более зернистым («спасибо» технологии Pentile), так ещё и заимел тенденцию быстро «выгорать». То есть, на экране увековечивались следы приложений или меню.



Samsung Galaxy S3

Процессор тоже не был выдающимся — просто «бутерброд» из ядер Galaxy S2 с устаревшей графикой. Для сравнения, Qualcomm уже тогда предлагал техпроцесс 28 нм (APQ8064 в LG Optimus G и Xiaomi Mi2) и в 2 (!) раза более крутой видеоускоритель для игр.

Зато, начиная с третьего поколения Galaxy S3 корейцы стали внедрять в свою топ-модель пачку «свистелок», которыми никто не пользовался (счастливым исключением была разве что автояркость дисплея):

Многооконность . Почти бесполезная на 4,7 дюймах и не всегда адекватно работающая.

. Почти бесполезная на 4,7 дюймах и не всегда адекватно работающая. S Voice . Глупый голосовой ассистент, прок от которого был разве что в англоязычных странах.

. Глупый голосовой ассистент, прок от которого был разве что в англоязычных странах. Жесты и голосовые команды . Ну-ка, вспомните без поиска в интернете, по какой команде Galaxy S3 снимал фото? Как сделать скриншот, не касаясь экрана?

. Ну-ка, вспомните без поиска в интернете, по какой команде Galaxy S3 снимал фото? Как сделать скриншот, не касаясь экрана? S-Beam. Передача файлов по NFC. Много раз пользовались этой функцией или видели её применение на практике?

Покупали Galaxy S3 не за дизайн (который был ужасен в сравнении с Sony Xperia S/SL или тем же iPhone 5) и не за совершенство камеры, первенство в которой оставалось за Nokia Lumia 920. Третье поколение Galaxy раскупали отчасти по инерции, отчасти — потому, что, хоть смартфон и не был лидером в каждой из отдельных номинаций, однако все составляющие в нём были качественными и флагманскими. А ещё его покупали ради «взрослой» диагонали дисплея и всё тех же 4 ядер, хорошего звука в наушниках и регулярного выхода новых версий Android, в отличие от LG Optimux 4S, HTC One X или Sony Xperia S, например.

Обзор Samsung Galaxy SIII

Samsung Galaxy S3 (GT-I9300) Дата выхода май 2012 г. Поддержка Android (официальная) Android 4.0, Android 4.1, Android 4.3 Экран 4,8”, 1280x720, AMOLED, 306 ppi Процессор Samsung Exynos 4412, 4 ядра (4x Cortex-A9 1,4 ГГц), 32 нм Графика Mali-400 MP4 Оперативная память 1 ГБ Постоянная память 16/32/64 ГБ Связь 3G, Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n), Bluetooth 4.0, GPS, ГЛОНАСС Камеры основная: 8 Мп, с автофокусом, съёмка видео 1920x1080, фронтальная: 1,9 Мп Аккумулятор 2100 мАч, съемный Размеры 136,6x70,6x8,6 мм Масса 133 г Цена в Европе на момент выхода 600/650 евро

Galaxy S4 — недосягаемый «космолёт»

Четвёртое поколение «галактики» по своей концепции было ближе к Galaxy SII, чем к предшественнику. Потому что Samsung собрался с силами и соорудил действительно самый крутой смартфон 2013 года. Восьмиядерный процессор! Дисплей Full HD AMOLED с несколькими режимами цветопередачи (даже фотографам угодили)! Экран больше на 0,2 дюйма при более компактном корпусе!

Поэтому довольно странно выглядит тот факт, что S4 продался таким же тиражом, как S2, то есть, в количестве 40 млн. штук против 60 млн. в сравнении с Galaxy S3.

Проблема, наверное, состояла в том, что за прошедшие с анонса первого Galaxy S три года конкуренты тоже разродились сбалансированными флагманами, а от пластикового корпуса (чуть более изящного, но слишком похожего на S3), разжиревшей оболочки и надуманных программных нововведений пользователи Samsung уже устали. Например, LG G2 «давал прикурить» Самсунгу и по яркости дисплея, и по производительности, и по качеству съёмки видео, а соплатформенный Nexus 5 был ещё и дешевле. HTC One M7 при своей бестолковой камере и слабом аккумуляторе, всё-таки, намного дороже выглядел. Да и «вырезанная» поддержка LTE (4G) во многих странах тоже могла кого-то смутить. Программные новшества, наподобие паузы видео, если вы отвели глаза от экрана, чуть поумневший ассистент S-Voice и бестолковые фотографии со звуком/фотографии на две камеры одновременно, как не трудно догадаться, «не взлетели».



Samsung Galaxy S4

А ещё одеяло на себя перетягивал Galaxy Note 3, который из экспериментальной «лопаты» со стилусом для художников и бизнесменов превратился в популярный «большой Самсунг», когда фаблеты были на пике популярности.

В любом случае, Galaxy S4 стал одним из самых технически совершенных, любимых в народе и «нестареющих» флагманов, к которому «неровно дышали» даже сами инженеры Samsung — ситуация, когда не-Нексус обновляют до новой версии Android спустя пару лет после выхода, встречаются исчезающе редко. Это смартфон, которым можно пользоваться по сей день и не чувствовать себя обделённым ни в чём (кроме, разве что, связи LTE).

Обзор Samsung Galaxy S4 ч.1

Обзор Samsung Galaxy S4 ч.2

Samsung Galaxy S4 (GT-I9500) Дата выхода март 2013 г. Поддержка Android (официальная) Android 4.2, Android 4.3, Android 4.4, Android 5.0 Экран 5,0”, 1920x1080, AMOLED, 306 ppi Процессор Samsung Exynos 5410, 8 ядер (4x Cortex-A7 1,2 ГГц + 4x Cortex-A15 1,6 ГГц), 32 нм Графика PowerVR SGX544 MP3 Оперативная память 2 ГБ Постоянная память 16/32/64 ГБ Связь 3G, Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n/ac), Bluetooth 4.0, GPS, ГЛОНАСС, IrDA Камеры основная: 13 Мп, с автофокусом, съёмка видео 1920x1080, фронтальная: 2 Мп Аккумулятор 2600 мАч, съемный Размеры 136,6x69,8x7,9 мм Масса 130 г Цена в Европе на момент выхода 690 евро

Galaxy S5 — ни хороший, ни плохой. Никакой

То ли Samsung опостылело выпускать Galaxy S и корейцы готовились заменить его другими моделями, то ли выхватывать пачку рекордов производительности и роскоши несколько из «закромов» инженерного отдела стало тяжело, но в пятом поколении смартфончик получился… пресным.

Во-первых, Самсунг «схалтурил» со святая святых — дисплеем и процессором. Да, Full HD AMOLED, как это было и в Galaxy S4, разве что чуть более яркий, чем у предшественника. И всё? А где отборный самсунговский процессор, с которым Galaxy клал на лопатки конкурентов в 2011 и 2013 годах? Почему покупателю «самой навороченной альтернативы айфону» предлагают ширпотребный Snapdragon 801, который есть даже в китайщине безымянной (OnePlus One)? И почему новшествами не обделили Galaxy Note 4, который всегда был на вторых ролях? А о тошнотных сортах «кожи молодого пластика» в стиле потолка Жигулей и облезающей рамки «под металл» не шутил только ленивый. Особенно грустно Galaxy S5 смотрелся в сравнении с iPhone 6 того же года выпуска.

Но смартфон стал популярен не благодаря характеристикам «на бумаге», а, как и в случае с первым Galaxy S, качеству исполнения того, что было в него заложено.



Samsung Galaxy S5

Просто потому, что «наиболее вероятный» противник с точки зрения наворотов, LG G3, был медлительным, перегревался и мало работал от аккумулятора (процессор тянул Quad HD-дисплей с большим трудом), да и камера в нём хуже. HTC One M8 прочно обосновался в классе «зато у нас классный корпус и стереодинамики!», но больше ничем не блистал, виндофоны почти умерли, Motorola Nexus 6 провалилась в продажах, потому что Google не понимал (и не понимает по сей день, судя по ситуации с Pixel), что дорогие гуглофоны никому не нужны. А в борьбе с Sony Xperia Z2 у Samsung был аргумент «так я же Самсунг» и аналогичная по классу водозащита. Ах да, ещё новшеством модели стал сканер отпечатков пальцев — омерзительный по качеству работы, но вы ведь понимаете, насколько простым трудящимся были индифферентны такие нюансы?

Короче говоря, у Samsung получился качественный, супер-надёжный, но очень скучный флагман. И дальше так продолжать было нельзя, потому что продажи смартфона «не пошли», а руководству компании стало понятно, что с таким подходом, не сегодня-завтра великий Galaxy S даже мощные «китайцы растопчут».

Обзор Samsung Galaxy S5

Разбираем Samsung Galaxy S5 (видео)

Samsung Galaxy S5 (SM-G900F) Дата выхода февраль 2014 г. Поддержка Android (официальная) Android 4.4, Android 5.0, Android 6.0 Экран 5,1”, 1920x1080, AMOLED, 432 ppi Процессор Qualcomm Snapdragon 801 MSM8974AC, 4 ядра (4x Krait 400, 2,5 ГГц), 28 нм Графика Adreno 330 Оперативная память 2 ГБ Постоянная память 16/32 ГБ Связь 4G (LTE Cat. 4), 3G, Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n/ac), Bluetooth 4.0, GPS, ГЛОНАСС Камеры основная: 16 Мп, с автофокусом, съёмка видео 3840x2160, фронтальная: 2 Мп Аккумулятор 2800 мАч, съемный Размеры 142x72,5x8,1 мм Масса 145 г Цена в Европе на момент выхода 650 евро

Galaxy S6/S6 edge — революционный флагман Samsung с заурядным уровнем продаж и «детскими болезнями»

Ни один топовый смартфон 2015 года не был совершенным, но Galaxy S6 подобрался к этой планке ближе всех. Абсолютно новый, роскошный дизайн из стекла и металла (первый не уродливый флагман Самсунг со времён Galaxy S2!), яркий и идеально откалиброванный Quad HD-дисплей при диагонали 5,1 дюйма, самый производительный и беспроблемный процессор в андроидофонах 2015 года (спасибо грандиозному фиаско Qualcomm Snapdragon 810), супер-быстрая в случайных операциях внутренняя память, очень качественная тыловая камера, тонкий корпус. А в модели Galaxy S6 edge — ещё и футуристичный дизайн, пусть и в ущерб удобству использования.

Иначе говоря, в 2015 году на свет появился самый красивый, самый быстрый и технически совершенный флагман Samsung в двух разновидностях — плоской и изогнутой. Даже спустя два года в нём можно отметить только два недостатка: плоховатую (по флагманским меркам) автономность и отсутствие слота для карт памяти.



Samsung Galaxy S6 edge

Правда, бракованные экземпляры S6-го встречались чаще, чем у модели прошлого поколения. Розовые дисплеи, выход из строя фокусировки тыловой камеры, фиолетовые пятна в снимках на фронтальную камеру — такого количества проблем пользователи флагманов Samsung не встречали со времён SIII.



Samsung Galaxy S6

Шестое поколение Galaxy можно без всякого преувеличения назвать лучшими смартфонами 2015 года, поэтому очень досадно, что они не смогли повторить успеха S5. Настолько не смогли, что главу мобильного подразделения Samsung попросили. Проблема заключалась в том, что руководство Samsung наваливало на прилавки S6 и S6 edge в равных количествах, а очереди выстраивались преимущественно за изогнутой версией. Да и цена смартфона была астрономически высока.

Обзор Samsung Galaxy S6 edge

Samsung Galaxy S6 (SM-G920/ SM-G925F) Дата выхода март 2015 г. Поддержка Android (официальная) Android 5.0, Android 5.1, Android 6.0, Android 7.0 Экран 5,1”, 2560x1440, AMOLED, 577 ppi Процессор Exynos 7420, 8 ядер (4x Cortex-A53, 1,5 ГГц + 4x Cortex-A57 2,1 ГГц), 14 нм FinFET Графика Mali-T760 MP8 Оперативная память 3 ГБ Постоянная память 32/64/128 ГБ Связь 4G (LTE Cat. 6), 3G, Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n/ac), Bluetooth 4.1, GPS, ГЛОНАСС Камеры основная: 16 Мп, с автофокусом, съёмка видео 3840x2160, фронтальная: 5 Мп Аккумулятор 2550 мАч, несъемный Размеры 143,4x70,5x6,8 мм Масса 138 г Цена в Европе на момент выхода 700/850 евро

Galaxy S7/S7 edge — клиент всегда прав

После выхода S6 корейцы уже смекнули, что товарищи они идут верной дорогой, но из-за того, что S6 продавался хуже, чем им хотелось бы, составили список претензий к старому флагману и провели работу над ошибками. Например:

Вернули слот для карт памяти . Разумеется, встроенная память всё равно быстрее, чем любой тип microSD, но практичность победила жадность и манеру производителя продавать гигабайты за дорого — это ли не чудо?

. Разумеется, встроенная память всё равно быстрее, чем любой тип microSD, но практичность победила жадность и манеру производителя продавать гигабайты за дорого — это ли не чудо? Вернули водозащиту . Которая была в Galaxy S5 и, как оказалось, очень востребована. Мелочь, а по флагманам Sony бьёт и позволяет переманить их покупателей.

. Которая была в Galaxy S5 и, как оказалось, очень востребована. Мелочь, а по флагманам Sony бьёт и позволяет переманить их покупателей. Улучшили качество съёмки в ночное время . За счёт увеличенного размера пикселей в камере, как это было сделано в Nexus 5X/6P.

. За счёт увеличенного размера пикселей в камере, как это было сделано в Nexus 5X/6P. Выпустили edge в среднеразмерном формате . Потому что S6 edge+, вопреки ожиданиям Samsung, не заменил фанатам Note 5 и был великоват, а младший по размеру edge слишком уж впивался в ладонь тощими гранями.

. Потому что S6 edge+, вопреки ожиданиям Samsung, не заменил фанатам Note 5 и был великоват, а младший по размеру edge слишком уж впивался в ладонь тощими гранями. Улучшили автономность. 3000 мАч на 5,1 дюймах AMOLED при экономичном процессоре — уже хорошее сочетание.



Samsung Galaxy S7 и S7 edge

Процессорного прорыва не случилось и на этот раз — просто потому, что Snapdragon 820 сам по себе был очень хорош, а альтернативный Exynos 8890 лишь немного отличался от него в худшую сторону по графическому потенциалу (ну не умеет Самсунг конструировать видеоускорители самостоятельно). Глянцевый обтекаемый корпус со струящимися линиями — всё та же азиатская «струйня», от которой Samsung, казалось бы, только-только избавился. Зато — постоянное отображение даты, времени и уведомлений, инструменты для любителей игр (можно снизить качество для большей автономности, записывать видео в игре) и похорошевшая оболочка TouchWiz. Функции граней и «виртуальная реальность» тоже есть, потому что бестолковые развлечения должны быть, их не может не быть!

Продажи седьмой серии превзошли все ожидания, но мы-то знаем, что так произошло не от хорошей жизни, а в силу стыдобищи всемирного масштаба с возгоранием Galaxy Note 7. Напомню, что после выхода нового поколения лопатофона со стилусом Samsung экстренно отозвал его, изъял из продажи, а всем бывшим владельцам неудачной модели выдавал Galaxy S7 edge.



Samsung Galaxy S7 и S7 edge

Galaxy S7 — самая «вялая» смена поколений за всю историю флагмана Samsung (давайте не будем учитывать всякие «недоверсии» наподобие S mini, Plus, Neo и т.д.), но это и самый удачный, быстрый и всесторонне качественный смартфон среди всех поколений S, и крутейшая модель в 2016 году. Однозначно достоин покупки, особенно в случае заказа из-за рубежа.

Обзор Samsung Galaxy S7

Камера Samsung Galaxy S7 edge против Apple iPhone 6S

Samsung Galaxy S7 (SM-G930F/ SM-G935F) Дата выхода февраль 2016 г. Поддержка Android (официальная) Android 6.0, Android 7.0 Экран 5,1”, 2560x1440, AMOLED, 577 ppi 5,5", 2560x1440, AMOLED, 534 ppi Процессор Exynos 8890, 8 ядер (4x Cortex-A53, 1,6 ГГц + 4x Mongoose 2,3 ГГц), 14 нм FinFET Графика Mali-T880 MP12 Оперативная память 4 ГБ Постоянная память 32/64/128 ГБ Связь 4G (LTE Cat. 9), 3G, Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n/ac), Bluetooth 4.2, GPS, ГЛОНАСС Камеры основная: 12 Мп, с автофокусом, съёмка видео 3840x2160, фронтальная: 5 Мп Аккумулятор 3000/3600 (edge) мАч, несъемный Размеры 142,4x69,6x7,9 мм 150,9x72,6x7,7 мм — edge Масса 152 г 157 г — edge Цена в Европе на момент выхода 700 евро 8000 евро — edge

А в марте 2017 года на свет появилась двойня из Galaxy S8 и Galaxy S8 edge Plus — с ней Samsung, как говорил Владимир Вольфович, «отомстил за брата» (за провал Galaxy Note 7), стал супер-безрамочным и самым крутым мобильником не только по меркам первого полугодия 2017-го, но и с хорошим запасом на будущее. Читайте все подробности о новой новинке в наших статьях, обзорах и новостях.



Samsung Galaxy S8