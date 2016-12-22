5 лучших смартфонов 2016 года

На вопрос в лоб, какой смартфон был самым классным в этом году, подобает мямлить и рассуждать «ну, зависит от ваших предпочтений…». Не зависит! За прошедшие 12 месяцев на свет появились модели, которые прекрасны во всём. И это заметно без всяких условностей и допущений. Объявляем абсолютных победителей среди мобильных телефонов 2016 года.

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5. Google Pixel/Pixel XL

«Все эти годы мы продавали Nexus по низкой цене, как дураки, ей-Богу. А ведь Apple-то деньги стрижёт — нужно и нам приобщиться к премиуму», — решили ребята из Google и выпустили смартфоны семейства Pixel. Чтобы новый «супер-престижный» гуглофон не путали с дешёвыми предшественниками, разработчики на всех презентациях настойчиво подчёркивали, что это «all-new» («абсолютно новый») смартфон, который разработан не дочерними брендами (LG/Samsung/Huawei/HTC/Motorola), а самим Google! Впрочем, ни для кого не секрет, что сборкой смартфонов всё равно занимается уважаемый Гуглом HTC.

Но политика и маркетинг нас интересуют в меньшей степени, давайте лучше поговорим о технической составляющей. В этом плане новый гуглофон радует отличной камерой (лучшей среди смартфонов вообще, как считают некоторые эксперты), хорошим AMOLED-дисплеем и очень мощным процессором Snapdragon 821 при идеальной оптимизации системы.

Кстати, о системе — теперь ей добавили эксклюзивности и наделили новейший «пустой» Android Nougat новым оформлением, а англоязычные пользователи уже сейчас могут разговаривать со смартфоном, как с человеком. То есть, больше никаких «огурцы маринованные москва недорого» — можно сразу обращаться фразой «Пиксель, а где поблизости можно купить хорошую закусочку?». Хорошие новшества? Отличные! Дизайн Pixel немного странный, зато смартфоны не спутаешь ни с чем.



Google Pixel

Другой вопрос, что в модели толщиной 8,5 мм (как Xiaomi Redmi 3S с 4100 мАч) ютится смехотворной ёмкости аккумулятор на 2770 мАч. Впрочем, за счёт идеально оптимизированной Android и AMOLED-матрицы день Pixel всё-таки протянет. Но практически любой флагманский смартфон компактнее новых гуглофонов, у которых даже оптическую стабилизацию в камеру не удосужились внедрить.

А главное, что такое удовольствие стоит от 50 до 65 тысяч рублей даже просто в пересчёте с европейских цен (россияне настолько богатые, что обычно в РФ смартфоны стоят дороже, чем в Европе). Не желаете ли отвалить тысячу долларов за «престижный» шильдик Google? Да все и так понимают, что не желаете, и поэтому в России Pixel не продаются. А за 65 тысяч в России умные ребята покупают iPhone 7 Plus с 128 ГБ памяти у серых поставщиков или всё ещё классный Samsung Galaxy S7 edge за 40 тысяч. И правильно делают.

Pixel — отличная модель сама по себе и лучшая альтернатива великому да ужасному айфону (по этой причине смартфон и попал в список). Но для рекордно крутых характеристик по высокой цене у нас уже наличествует Samsung, а «уникальный» софт Google можно и вовсе заставить работать на дешёвых смартфонах. То есть, что бы Google ни создавал — получается Nexus. Только на этот раз дорогой, не располагающий к перепрошивке немного странный Nexus, которому не удалось прыгнуть выше его стеклянной «головы».

4. Honor 8

В противовес Google, Huawei знает толк в «цветовой дифференциации» и уже пару лет успешно продаёт почти одинаковые смартфоны под разными шильдиками. Для падких на имиджевую составляющую граждан выходят мобильники под именем Huawei. А всем, кому нет дела до Скарлетт Йоханссон и шильдика брендов-партнёров, китайцы предлагают модели Honor.



Honor 8

Вот и в 2016 году инженеры «переобули» дорогостоящий Huawei P9 в стеклянный корпус, демонтировали логотип Leica и стали продавать такую модель на 40% дешевле флагмана. Даже по российским меркам Honor 8 стоимостью 28 тысяч рублей выглядит очень круто — из аналогичных по качеству моделей дешевле только «серые» варианты Xiaomi и Meizu.

И ведь не скажешь, что Huawei в чём-то сэкономил на покупателях: хороший быстрый процессор (хоть и не такой крутой, как этот ваш Snapdragon 820), две классные тыловые камеры, с которыми можно «замыливать» фон на фотографиях, качественный дисплей. Honor 8 — это не флагман формата «лучше некуда» — он скорее является золотой серединой между дорогостоящими «топ-моделями» и смартфонами среднего класса. Такие смартфоны превратились в вымирающий вид — китайские бренды нынче высокомерны и норовят соперничать в цене с Самсунгом, поэтому не отметить «антикризисный» Honor в особом порядке было нельзя.

3. Apple iPhone 7 Plus

iPhone стал лучше. Лучше на N процентов, потому что не пристало благородным донам заострять внимание на характеристиках мобильников. Тунеядцы-дизайнеры, по всей видимости, всё ещё заходятся безудержным весельем с раскованными девицами и «стиральным порошком» (iPhone 6 с почти такой же внешностью появился в сентябре 2014 года). Но революция, товарищи, начинается с «низов», а покупателей Айфонов дизайн корпуса по-прежнему устраивает. Тем более, что дежурный «глянцевый чёрный» цвет любители новшеств всё же получили — важная деталь для тех, кто хочет, чтобы его новый Айфон сходу отличали от старого.

Вообще, улучшенные версии iPhone с прежним дизайном корпуса обычно получают добавочный индекс S, но название iPhone 6SS звучало бы вызывающе, да и технических новшеств, положа руку на сердце, накопилось достаточно для смены поколений.



Apple iPhone 7 Plus

Судите сами: новая сенсорная клавиша Home с имитацией нажатия, «идентичная натуральной». Водозащита, которая не очень пригождается в повседневном использовании, но снижает риск «убить» смартфон с помощью жидкости. Стереодинамики при очень компактном корпусе и процессор, который с двумя ядрами взял да и заткнул за пояс все Qualcomm и MediaTek любой степени крутизны. Двукратный оптический зум (мелочь, работает не всегда, но всё же пригождается). И это при том, что iPhone, как мы знаем, никогда не соревновался с соперниками напоказ по принципу «у кого длиннее»!

Недостатков у iPhone 7 Plus по-прежнему полно: смехотворная ремнотопригодность, нет поддержки быстрой зарядки, довольно унылое качество съёмки в сравнении с Android-флагманами, ампутированный «по приколу» или из жадности Apple разъём для наушников.

Но для того, чтобы критиковать, нужно что-то предлагать взамен. Google Pixel в России не продают, да и похвастать лозунгом «Android-смартфоны всегда круче за ту же цену» он более не может. Samsung Galaxy S7 edge достиг «пенсионного» возраста на конвейере, но по-прежнему слишком дорог, располагает скромнейшими 32 гигабайтами встроенной памяти (для игр и приложений доступно чуть больше 20 ГБ), безальтернативно маркий и хрупкий. Он, конечно, очень технологичен сам по себе, но слабо изменился со времён «прорывного» S6 edge. А уж качественных и более дешёвых флагманов на базе Android хватает и без того.

С такой преамбулой награда Айфону звучит как прославление лучшего из худших смартфона, но флагман Apple всё же «поднимает планку» с каждым новым поколением на достаточную величину, чтобы пользователи iPhone не мигрировали на андроидофоны и не исходили завистью в адрес пользователей Samsung Galaxy.

2. Xiaomi Redmi 4 Prime

Не ожидали? А я вот считаю, что бюджетный Xiaomi такие почести вполне заслужил. Потому что Redmi стал символом и самым желанным бюджетным смартфоном в кризисный период не только в России, но и в других постсоветских республиках. Говоря начистоту, за 2016 год Xiaomi совершила сразу две «революции» — сначала в январе на свет появился Redmi 3, который принёс невиданный 8-ядерный процессор (недешёвый, квалкомовского розлива!) и металлический корпус в бюджетные ряды. А в конце года, когда Huawei и Meizu выпустили ответные смартфоны, Xiaomi «добили» всех конкурентов с выходом Redmi 4 Prime.

Яркий Full HD-дисплей в смартфоне за 8-9 тысяч рублей! Крутейший Snapdragon 625 — до этого он встречался в моделях как минимум в 3 раза дороже! И ёмкий аккумулятор, который тянет всю эту начинку в тонком корпусе продолжительное время.



Xiaomi Redmi 4 Prime

Почему не Xiaomi Mi Mix? Потому что сейчас он — очень дорогой и не очень практичный смартфон-прототип с флагманским процессором, но посредственной камерой. Почему не Redmi Note 3? Потому что в нём нет ничего прорывного — Note 3 стал «рестайлингом» Redmi Note 2, а Note 3 Pro всего лишь получил чуть более быстрый и толковый процессор. Xiaomi Mi5 по прошествии времени тоже выглядит «просто» ещё одним недорогим китайским флагманом, а вот «компактные» Redmi развиваются гораздо резче.

И я понимаю тех, кто считает, что такие порции похвалы в адрес бюджетного смартфона излишни. Всё-таки, доводить до ума и русифицировать его придётся собственноручно, камеры в Redmi 4 по-прежнему посредственные, быстрая зарядка снова не поддерживается из-за экономии на комплектующих.

Но ничего более крутого в бюджетном классе не было, нет и в обозримом будущем не будет — взамен за 8-10 тысяч вы можете «вкусить» мерзких по быстродействию и качеству четырёхъядерных моделей чуть более наглых вендоров или, в лучшем случае, купить пластиковый Мейзу на базе «дефорсированного» старого процессора MediaTek. Тем более, что если проблем в выборе хороших и дорогостоящих смартфонов никогда не было, то Redmi почти единолично защищает честь по-настоящему крутых бюджетных моделей, за что и получает «серебро» в нашем сегодняшнем рейтинге.

1. OnePlus 3T

Нельзя просто так взять и не принимать в расчёт стоимость смартфона в 2016 году. Пока рубль пробивает очередное дно по отношению к доллару, производители без малейшего стеснения просят в России 55-65 тысяч рублей за чёртовы мобильники. За звонилки, которые перестанут быть крутыми и превратятся в «тыкву» уже спустя полгода, на следующей же крупной выставке гаджетов! Samsung не снижает цены на смартфоны даже после того, как уронил престиж всемирным позорищем с Galaxy Note 7, мобильное подразделение LG не выходит из убытков, однако согласно принципу «...но не поддаться» просит за медленный G5 SE 40 тысяч рублей. HTC и ASUS вообще витают в облаках с ценами на свои флагманы, а Motorola при хорошей технической начинке смартфонов вопрошает бешенные деньги всего лишь в честь «славного RAZR и нашей богатой истории».



OnePlus 3T

Именно такая наглость ведущих брендов привела к тому, что китайцы занимают три из пяти мест в списке крупнейших в мире производителей смартфонов. И да, все мы прекрасно понимаем, что у ребят из Поднебесной далеко не всегда получаются всесторонне качественные модели, но OnePlus 3 — другое дело, потому что это самый классный китайский флагман в 2016 году.

С красивым корпусом и камерами на уровне лучших смартфонов в мире, качественным AMOLED-экраном (и подстройкой цветопередачи на любой вкус), хорошей автономностью, поддержкой быстрой зарядки и операционной системой без излишеств в духе Cyanogen. А ещё этот смартфон очень быстр и открыт для экспериментов любителям перепрошивок. За счёт хорошей оптимизации и «конского» объёма оперативной памяти (6 ГБ) он, кстати, будет актуален дольше, чем другие флагманы, ведь все мы уже не раз убеждались, насколько заевшимся брендом лень «вылизывать» новый Андроид под старые модели.



OnePlus 3T

При этом OnePlus доступен — за него просят больше, чем за топовые Xiaomi, но ведь и по многим параметрам «плюс» уже довели до ума, тогда как Mi раскрывают свой потенциал только в руках энтузиаста. И не забывайте, что по цене OnePlus 3T вы можете купить разве что старый, убогий iPhone 6 с 16 ГБ памяти или половинку Samsung Galaxy Note 7.

Такими и должны быть китайские флагманы. Минимум гламура, качественная начинка и разумная цена — то, что нужно в наше нелёгкое время. Поздравляем китайцев с победой над всеми мыслимыми и немыслимыми конкурентами и желаем всем покупателям покупать только классные смартфоны в 2017 году!