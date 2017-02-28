Король «бюджетников». Обзор недорогого смартфона Xiaomi Redmi 4A

8 /10 Оценка по версии Ferra

Xiaomi Redmi 4A Плюсы качественный, правильно откалиброванный дисплей

отличная автономность

хороший звук в динамике и наушниках

доступная цена

много встроенной памяти Минусы периодические рывки в работе

невыразительный, дешёвый дизайн

низкая предельная яркость дисплея

нет сканера отпечатков пальцев

гибридный слот SIM и microSD

Китайские «бюджетники» по характеристикам равны моделям среднего класса в российской рознице. Минимум восемь ядер, металлический корпус и сканер отпечатков — вполне солидно. Xiaomi решились на эксперимент, и выпустили не только самую навороченную бюджетную модель с суффиксом Prime, но и более доступный вариант без излишеств — Redmi 4A. Какой получилась ухудшенная версия бюджетной модели и стоит ли её покупать?

Оглавление

Пока энтузиасты скандируют «ещё больше ядер! Ещё выше разрешение дисплея!», не искушённые в гаджетах люди покупают смартфоны по другим принципам — они не ставят перед собой цель «сейчас я выложу 10 тысяч рублей и куплю за эти деньги самый мощный смартфон!», их интересует, по какой цене можно приобрести минимально пригодный для использования, но качественный Android-бюджетник. С такими запросами покупатели расхватывают либо полностью ужасные по начинке бюджетные Samsung и Lenovo, либо покупают что-то совсем безнадёжное в китайских магазинах (Vkworld или Leagoo, не приведи господь). Потому что выбора нет — Xiaomi и Meizu нынче «летают высоко» и не продают бюджетные смартфоны дешевле 8 тысяч рублей. До недавних пор.

Xiaomi, как авторы самого навороченного бюджетника (Redmi 4 Prime), прекрасно осознают, что такие навороты нужны не всем, и создали специальный упрощённый Redmi 4A с минимальной для современных Mi-смартфонов ценой. Сегодня мы проверим, осталась ли такая модель качественной, как она выглядит в сравнении с конкурентами и стоит ли вообще приобретать удешевленную вариацию бюджетного смартфона?

Характеристики

Xiaomi Redmi 4A Операционная система Android 6.0 Marshmallow Экран 5”, 1280x720, IPS, 294 ppi Процессор Qualcomm Snapdragon 425 MSM8917, 4 ядра (4x Cortex-A53 1,4 ГГц) Графика Adreno 308 Оперативная память 2 ГБ Постоянная память 16 ГБ, слот microSD Связь 4G (LTE Cat. 4), 3G, Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n), Bluetooth 4.1, GPS, ГЛОНАСС Камеры основная: 13 Мп, с автофокусом, съёмка видео 1920x1080, фронтальная: 5 Мп Аккумулятор 3120 мАч, несъемный Размеры 139,5x70,4x8,5 мм Масса 131 г Цена на момент публикации 6 500 рублей (китайский рынок) / 10 000 рублей (российский рынок) Где купить Xiaomi Redmi 4A28013inline

Дизайн и управление

Когда три варианта Redmi 4 показали на публике в ноябре 2016-го года, младшая версия 4A сразу стала выглядеть среди них «белой вороной». Потому что, если к упрощённым характеристикам энтузиасты были готовы, то странноватый дизайн при пластиковом корпусе выглядел уже не экономно, а скупо. Никого не удивляет, что Samsung, LG или Lenovo не способны создать бюджетную модель в металле, но переход Xiaomi Redmi с «люминия» на пластик — это уже «экономия на спичках».



Если надеть на тыловую панель Redmi 4A чехол, смартфон будет непросто отличить от старших собратьев

А расцветки, вы видели эти расцветки? Золотой или розовый — для цыган и девочек-подростков, стало быть? Но разве девочек соблазнит «обмылок», которому нарисовали борозды на задней крышке (зачем имитировать полоски антенн в пластиковом корпусе?) и прервали одну из них тыловой камерой в углу? Чем дольше разглядываешь Redmi 4A на официальных фото — тем сильнее хочешь доплатить и взять гранённый «просто Redmi 4».

Но такие чувства одолевают только тех, кто повидал огромное количество китайфонов и с тех пор жаждет, чтобы мобильник за сто «баксов» (3500 докризисных рублей, кстати), выглядел, понимаете ли, элегантно. У менее избавлованной публики требования скромнее — был бы мобильник прочным и удобным, а остальное приложится. Уже с этой колокольни Redmi 4A выглядит достойно, тем более, что в мелочах наш герой всё же лучше большинства моделей класса «до 10 тысяч рублей» в российской рознице.



Росчерки близ тыловой камеры — дешёвая имитация алюминиевой крышки и её вставок с антеннами

Пластиковый, нарочно скучный, но качественный корпус

Пластик очень хорош — не глянцевый и не матовый, а что-то среднее. Не скользкий и не собирает следы отпечатков пальцев. Хорошая сборка, при которой панели корпуса не «разговаривают» при малейшем контакте, как у недорогих Honor и Huawei. И супер-компактная компоновка! Xiaomi меньше почти любого 5-дюймового «бюджетника» и при толщине 8,5 мм предлагает аж 3120 мАч в аккумуляторе против 2200 мАч в Honor 5A или 2600 мАч в Samsung Galaxy J3 (2016).



Пластиковый, но всё-таки очень качественный мобильник

Гибридный слот (Micro-SIM + nano-SIM или Micro-SIM + microSD), конечно, срамота, но больше критиковать нечего: светодиодный индикатор есть, боковые клавиши расположены удобно, а свободное место под дисплеем отдано на откуп троице сенсорных клавиш. Не куску пустого пластика, как в Sony Xperia E5, и не логотипу производителя, как в LG K10 или Honor 5A, за что Xiaomi отдельное спасибо.

Не скажу за розовый вариант, но золотистый цвет в случае с Redmi 4A совсем не такой горчично-тоскливый, каким кажется на фотографиях — вживую краска куда более бледная, поэтому в солнечную погоду смартфон походит цветом на сливочные вафли. То есть, не выглядит вызывающе или нелепо даже в руках у бородатого амбала.



Динамик громкий и качественный, но почти всегда перекрыт столом, кроватью или карманом куртки

Экран и звук

Если с тоскливым дизайном Redmi 4A владельцы смартфона либо будут мириться, либо украсят неказистый смартфон чехлом, то в случае с дисплеем самого дешёвого Xiaomi ожидаешь одного, а получаешь… даже не другое, а третье.

У меня нет ни малейшей версии, почему так произошло, но дисплей Redmi 4A откалиброван под максимально достоверную передачу цвета, то бишь, чуть ли не под вкусы фотографов. Никаких перенасыщенных оттенков, никакой «синевы» вместо эталонного белого цвета, минимальные отклонения DeltaE, правильное отображение полутонов — даже флагманский Xiaomi Mi5S отображает оттенки куда более вольготным образом!

Характеристики дисплея Xiaomi Redmi 4A (цветовой тон: натуральный, контрастность: автоматическая) Максимальный уровень яркости (макс./мин.) 380/6 кд/м2 Контрастность 860:1 Цветовой охват (sRGB) 97% DeltaE 1,6 Гамма 2,3 Цветовая температура 6600K

Следы экономии на дисплее нашего героя замечаешь там, где заканчивается чудо с почти эталонно правильным отображением цвета. Углы обзора в «крохе»-Redmi неплохие по меркам бюджетников, олеофобное покрытие не роскошное, но оно хотя бы есть — и на том спасибо. Но вот по уровню предельной яркости и контрастности смартфон середнячек, не более того. «Ширпотребные» модели Alcatel, Prestigio и даже Highscreen, хоть и откалиброваны тяп-ляп, но заметно превосходят по яркости нашего героя. То бишь, если в помещении экран Redmi 4A повода для жалоб не даёт, то в солнечный день вам придётся время от времени заслонять ладонью лучи солнца, чтобы углядеть, чего происходит на дисплее. Не смертельно, но у сопоставимых по цене Honor 5A или Meizu M3s mini дисплеи ярче, а Samsung Galaxy J3 (2016) со своим AMOLED и 468 кд/м2 в режиме авто-яркости на улице просто «уничтожает» бюджетный Xiaomi по качеству изображения.

Дисплей откалиброван почти эталонным образом, но яркости ему всё же недостаёт

Зато по качеству звука дешёвый Xiaomi чудо как хорош! Нет, это совсем не аудиофильский мобильник, но китайцы заполучили в своё распоряжение неплохой аудиочип в бюджетном Snapdragon и настроили его почти безупречно. Чёткость звука подтянули аккурат к границе, где 425-й «дракон» играет максимально разборчиво, но ещё не «бьёт по ушам» металлическим отзвуком в перкуссии, запаса громкости хватает чтобы «раскачивать» 60-Омные мониторные наушники, объём звука отличный, частоты сбалансированы хорошо, хотя НЧ (басы) чуть выше, в соответствии с пожеланиями трудящихся, судя по всему. Если хочется более плоского звучания — добро пожаловать в системный 8-полосный эквалайзер и несколько предустановок под наушники Xiaomi.

Короче говоря, наш герой звучит лучше, чем любые модели Meizu, ASUS, Huawei/Honor и Alcatel стоимостью до 10 тысяч рублей. Из Lenovo «дать прикурить» базовому Redmi сможет сопоставимый по цене A6010. Правда, не надолго, в силу разницы в ёмкости аккумуляторов.

Динамик в Redmi 4A тоже неплохой — стоило бюджетному Xiaomi избавиться от металла в корпусе, и звук в громкоговорителе наконец стал вменяемым. Громкий, способный не «перевирать» даже сложную в воспроизведении музыку на высокой громкости. Низкие частоты выдавать не способен, но неплохо заменяет их аналогами из середины частотного диапазона. Смущает только странная широта звучания — будто динамик натянули аж до боковых граней. Хотя прикрываешь отверстия для динамика на тыловой грани — и смартфон начинает играть раза в 2 тише. Когда Redmi 4A будет лежать на кровати «лицом кверху», вы почти гарантированно не услышите мелодию вызова из соседней комнаты в квартире.

Железо

Маркетинговые индексы чипов Qualcomm непостижимы человеческому разуму. Например, Snapdragon 415 располагает восемью ядрами Cortex-A53 при 1,4 ГГц, а его последователь, Snapdragon 425 — четырьмя такими же ядрами на аналогичной частоте. А вот Snapdragon 430 — снова восьмиядерник, только более быстрый. Поэтому на первый взгляд кажется, что Snapdragon 425 — это такой поросший мхом 410-й, который вышел в 2014 году, по сегодняшним меркам считается старьём несусветным и трудился ещё внутри Xiaomi Redmi 2 да Wileyfox Swift. Но это только на первый взгляд.



Производительность всей системы (тест Antutu Benchmark 6)

Потому что со второго взгляда понимаешь, что общего в 410-м и 425-м «драконе» — четыре ядра Cortex-A53 и техпроцесс. В остальном новый чипсет не просто сменил шильдик, а был «доработан напильником» по многим фронтам. Взгляните на ключевые отличия в таблице — почти все обновления пошли в плюс, урезали разве что допустимое разрешение дисплея, но вы ведь не хотите видеть, как работают игры на разогнанном 410-м в Full HD?

Snapdragon 410 Snapdragon 425 Частота ОЗУ 533 МГц 667 МГц Тип ОЗУ LPDDR2 LPDDR3 Только LPDDR3 Максимально допустимое разрешение дисплея Full HD (1920x1080) WXGA (1366x768) Wi-Fi 802.11n (2,4 ГГц) 802.11ac (2,4 и 5 ГГц) Максимальная скорость скачивания/загрузки в сотовых сетях 50/150 Мбит/с 75/150 Мбит/с Видеоускоритель Adreno 306 (450 МГц) Adreno 308 (600 МГц) Накопители eMMC 4.51 eMMC 5.1

В общем, вполне закономерно, что с более быстрой «оперативкой», накопителем и видеоускорителем новый Snapdragon опережает своего предшественника и дышит в спину старым восьмиядерным чипам. Правда, досадно, что в случае с Redmi 4A Xiaomi лишили смартфон поддержки Wi-Fi в диапазоне 5 ГГц.

Snapdragon 425 периодически «спотыкается» о тяжёловесную оболочку



Мощность процессора (тест Geekbench 3)

Для повседневной эксплуатации 425-го хватает, но MIUI — тяжеловесная штука, да и стандартная прошивка, с которой китайцы отправляют смартфон, тоже не верх совершенства, поэтому Redmi изредка допускает работу рывками в браузере и других «тяжёлых» приложениях. Быстродействие — на четвёрку с минусом: в обычных ситуациях всё неплохо, но нащупать предел скорости очень легко, и даже в сравнении со старым Wileyfox Swift (Snapdragon 410, Cyanogen OS) бюджетный Xiaomi гораздо чаще «спотыкается». Даже старый Redmi 3 в таких же ситуациях намного быстрее, не говоря уже о близких по цене Redmi 3S и Redmi 4.



Игровая производительность (тест 3DMark Ice Storm Unlimited)

Софт

Все покупатели Redmi 4A из России получают смартфон с прошивкой версии 8.0.3.0.0 MCCCNDI. Это китайская прошивка, которую наши друзья-коммунисты перевели своими силами на русский (часть пунктов осталась на английском), удалили актуальные только для Китая приложения и добавили сервисы Google. Получился вполне пригодный к использованию вариант, правда, без перспектив обновления на новые версии. Поэтому, если умеете, сразу после получения смартфона смените прошивку на глобальную официальную (актуальная версия — 8.1.4.0.MCCMIDI). Супер-функциональность после перепрошивки вы не получите, а вот количество потенциальных «глюков» и несовместимостей в системе убавится.

Интерфейс Android 6.0 в Xiaomi Redmi 4A

MIUI выглядит современно и дорого, но «китайскую русифицированную» прошивку лучше сменить на официальную (глобальную)

В стандартном исполнении Redmi 4A тоже пригоден к использованию — с четырёхъядерным процессором особо не разгуляешься, но и медленным смартфон не назовёшь. В наличии все «вкусности» MIUI 8 на базе Android 6.0. Есть и толковый аудиоплеер, и файловый менеджер, и возможность плодить дубликаты приложений (например, парочку WhatsApp, которые будут работать от разных номеров в одном смартфоне), упрощённый режим для пожилых людей, возможность блокировать приложениям доступ к сети, чёрные списки звонков и SMS, антивирус. В общем, предостаточно всякой всячины для дальнейшего изучения.

Камеры

Камеры не блещут качеством съёмки даже в моделях Redmi 4 и 4 Prime с их тыловым сенсором Samsung S5K3L8, а от упрощённого Redmi 4A с его более дешёвым OmniVision OV13850 тем более не стоит ждать фотографических чудес.

Уровень резкости «плавает», поэтому фокусироваться приходится с оглядкой на то, что края кадра будут чуть замылены, снимать текст в помещении тяжело и не всегда получается с первого раза, динамический диапазон узкий, поэтому приготовьтесь к тому, что на снимках либо домики будут светлыми, но небо станет белым, а не голубым, либо дома станут чёрными, а небо приобретёт естественный цвет. Если нужна «золотая середина» — включаете режим HDR, не двигаетесь во время съёмки и получаете удобоваримые фотографии (примеры ниже). К чести смартфона нужно сказать, что с балансом белого он почти никогда не промахивается, да и снимки сохраняет быстро.

Пример фото, снятых на тыловую камеру Xiaomi Redmi 4A

Ночью камера близорукая и медлительная, поэтому приходится либо использовать вспышку, либо (если она бесполезна на среднем плане), активировать HDR, не дышать, не шуршать, стоять истуканом, пока смартфон попытается «вытянуть» фото на должный уровень.

Фотографировать на Xiaomi Redmi 4A — это работа. Не всегда приятная

Фронтальная камера неказистая, поэтому ни о каких сэлфи речи быть не может — спасибо уже на том, что родные будут видеть вас в видеомессенджерах в общих чертах. О качестве видеозаписей сложно сказать что-то однозначное. Днём Redmi 4A выдаёт вполне чёткие Full HD-видео, но картину портит нервный автофокус и общая тряска (на программную стабилизацию лучше не надеяться). Ночью качество съёмки плачевное, потому что частота кадров почти моментально падает с 30 до 12 к/с.

Пример фото, снятых на фронтальную камеру Xiaomi Redmi 4A

Автономность

Одной из неприятных особенностей Redmi 4A в сравнении с «просто» Redmi 4 стал урезанный с 4100 мАч до 3120 мАч аккумулятор. Его-то за что кромсали? Неужели при огромных тиражах выпуска Redmi 3/3S/4/4 Prime он так дорого обходится? Или аккумулятор ухудшили просто, «чтобы жизнь мёдом не казалась»? В общем, фанаты бренда негодуют.

Даже с урезанным до 3120 мАч Redmi 4A остался смартфоном-долгожителем!

А негодуют они потому, что не знают, насколько в действительности вынослив Redmi 4A. А он очень, очень вынослив! С новым экономичным LTE-модемом, при низкочастотных ядрах и умеренном аппетите дисплея наш герой способен без проблем проработать пару дней, и даже при высокой нагрузке его сложно разрядить «в ноль» за день использования. Отличный результат!



Продолжительность работы в смешанной нагрузке (тест PCMark Work 1,0, 200 кд/м2, минут)

Правда, если уж разрядите, то очень пожалеете об этом — даже от мощного зарядного устройства Xiaomi мусолит процесс зарядки не менее двух часов кряду. Впрочем, ёмкость аккумулятора того стоит, тем более, что быструю зарядку в смартфонах дешевле 10 тысяч рублей пока никто не предлагает.

Конкуренты

Xiaomi Redmi 4A Meizu M5 Samsung Galaxy J3 (2016) Операционная система Android 6.0 Marshmallow Android 6.0 Marshmallow Android 5.1 Lollipop Экран 5”, 1280x720, IPS, 294 ppi 5,2”, 1280x720, IPS, 282 ppi 5”, 1280x720, Super AMOLED, 294 ppi Процессор Qualcomm Snapdragon 425 MSM8917, 4 ядра (4x Cortex-A53 1,4 ГГц) MediaTek MT6750, 8 ядер (8x Cortex-A53 1,5 ГГц) Spreadtrum SC9830, 4 ядра (4x Cortex-A7 1,5 ГГц) Графика Adreno 308 Mali-T860 MP2 Mali-400 Оперативная память 2 ГБ 2 ГБ 1,5 ГБ Постоянная память 16 ГБ, слот microSD 16 ГБ, слот microSD 8 ГБ, слот microSD Связь 4G (LTE Cat. 4), 3G, Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n), Bluetooth 4.1, GPS, ГЛОНАСС 4G (LTE Cat.6), 3G, Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n), Bluetooth 4.0, GPS, ГЛОНАСС 4G (LTE Cat.4), 3G, Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n), Bluetooth 4.1, GPS, ГЛОНАСС Камеры основная: 13 Мп, с автофокусом, съёмка видео 1920x1080, фронтальная: 5 Мп основная: 13 Мп, с автофокусом, съёмка видео 1920x1080, фронтальная: 5 Мп основная: 8 Мп, с автофокусом, съёмка видео 1920x1080, фронтальная: 5 Мп Аккумулятор 3120 мАч, несъемный 3070 мАч, несъемный съемный, 2600 мАч Размеры 139,5x70,4x8,5 мм 147,3x72,8x8,2 мм 142,3x71x7,9 мм Масса 131 г 138 г 138 г Цена на момент публикации 6 500 рублей (китайский рынок) / 10 000 рублей (российский рынок) 6 600 рублей (китайский рынок) / 11 000 рублей (российский рынок) 11 000 рублей Где купить Xiaomi Redmi 4A28013inline Meizu M528013inline Samsung Galaxy J3 (2016)28013inline

Meizu M5

Самая очевидная альтернатива «лоукост»-Xiaomi при заказе из Китая. Разыскать вариант дешевле 7 тысяч рублей не составит труда. Meizu M5 более быстрый, более дорогой с виду мобильник с чуть более ярким экраном и со сканером отпечатков пальцев. Камеры, пусть и незначительно, но тоже чуть более толковые, чем в Redmi 4A.

Расплачиваться за такие удобства приходится плоховатой автономностью, тихим звуком в наушниках и динамике (поправимо своими силами), дефицитом пригодных к использованию альтернативных прошивок (с этим у Meizu всегда проблемы).



Meizu M5

Однозначно выбрать лидера между Redmi 4A и M5 сложно — выбирать приходится между автономностью и производительностью, качеством дисплея и яркостью дисплея, и другими непростыми «дуэлями». Одно можно сказать точно — Xiaomi гораздо более дружественная для энтузиастов компания, когда речь идёт об исправлении программных «глюков» силами покупателей.

Samsung Galaxy J3 (2016)

Официальные дистрибьюторы Xiaomi просят за Redmi 4A без малого 10 тысяч рублей. С такими амбициями сверхбюджетная модель конкурирует аж с бюджетными Самсунгами 2016 модельного года!

И конкурирует всё ещё достойно, нужно сказать. Конечно, в Galaxy J3 (2016) заметно более яркий и привлекательный за такую цену AMOLED-дисплей, есть съёмный аккумулятор, раздельные слоты для карты памяти и двух SIM, да ещё и призрачная перспектива обновления прошивки до Android 7.0 (хотя пока владельцы довольствуются древним Android 5.1).



Samsung Galaxy J3 2016

Правда, недостатков у J3 гораздо больше — ужасные (в сравнении с Redmi 4A) камеры, убогий древний процессор, дефицит оперативной памяти, хуже автономность, хуже звук. По сути, даже с наценкой в российской рознице Xiaomi остаётся более выгодным приобретением.

Выводы

Главная проблема модели Redmi 4A — её более крутые собратья: Redmi 3S и Redmi 4. Эти смартфоны металлические, намного более быстрые, с более ярким экраном и более качественными камерами, а ещё они дольше работают от аккумулятора и стоят всего на 700-1000 рублей дороже «лоукост-версии».

Правда, по законам светлого будущего, новые партии Redmi 4 будут дороже предшественников, поэтому, если Redmi 4A начинается с 6600 рублей, то за «старшего брата» придётся отдать 7800-8000 руб, и разница в цене всё ещё будет оправданной.

Но было бы наивным шагом считать, что покупатели из регионов могут легко «докинуть пару-тройку тысяч» на покупку, как поступают праздные жители столицы. А значит, в амплуа самого дешёвого, но всё ещё качественного смартфона, альтернатив у Redmi 4A нет. Модель полностью оправдывает свою цену и откровенных недостатков для того, чтобы показать пальцем и сказать «вот поэтому её нельзя покупать!» у Redmi 4A нет.

И всё же для тех, кто готов затянуть ремни и добавить денег, чтобы заполучить всесторонне более крутую модель, намного более подходящей покупкой останутся базовые варианты Redmi 3S и Redmi 4 в исполнении с 2/16 Гбайт памяти.