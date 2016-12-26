LG анонсировала парящий динамик к CES 2017

Компания LG Electronics анонсировала выставке CES 2017, которая пройдет с 5 по 8 января в Лас-Вегасе, свою новую разработку — беспроводную акустику с модельным номером PJ9. Главной изюминкой гаджета стала возможность "парить" динамика над базовой станцией-сабвуфером.


Динамик способен выдавать всенаправленный звук, а летательные способности обеспечиваются магнитным полем, создаваемым сабвуфером. Помимо всего прочего, акустика защищена от воды по стандарту IPX7, то есть может без ущерба для себя погружаться на глубину до одного метра в течение получаса.

Динамик также поддерживает беспроводную зарядку. При разрядке он падает на цент сабвуфера и начинает заряжаться. На одном подзаряде он может продержаться до 10 часов. О сроках выпуска в продажу и цене производитель пока не сообщил.

Источник
LG
Теги
LG акустика CES 2017

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