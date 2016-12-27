Звуковая панель JBL Cinema SB450 с беспроводным сабвуфером вышла в России

Компания Harman сообщила о начале продаж в России новой акустической системы JBL Cinema SB450. Это саундбар с беспроводным сабвуфером общей мощностью в 450 Вт.





Габариты основной звуковой панели составляют 1100 x 76 x 97мм, весит она 3,4 кг, сабвуфера — 320 x 320 x 355,5 мм и 9,5 кг. Система охватывает частотный диапазон 20 Гц — 20 кГц и обеспечивает максимальное звуковое давление 103 дБ. Громкость 200-мм динамика сабвуфера можно регулировать отдельно от основной звуковой панели.

Для подключения источника звука предусмотрено 3 порта HDMI и 1 оптический цифровой вход. Также поддерживается подключение до трех мобильных устройств по Bluetooth 3.0. Акустическая система JBL Cinema SB450 доступна по рекомендованной розничной цене 29 990 рублей.