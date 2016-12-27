Звуковая панель JBL Cinema SB450 с беспроводным сабвуфером вышла в России

Компания Harman сообщила о начале продаж в России новой акустической системы JBL Cinema SB450. Это саундбар с беспроводным сабвуфером общей мощностью в 450 Вт.


Габариты основной звуковой панели составляют 1100 x 76 x 97мм, весит она 3,4 кг, сабвуфера — 320 x 320 x 355,5 мм и 9,5 кг. Система охватывает частотный диапазон 20 Гц — 20 кГц и обеспечивает максимальное звуковое давление 103 дБ. Громкость 200-мм динамика сабвуфера можно регулировать отдельно от основной звуковой панели.

Для подключения источника звука предусмотрено 3 порта HDMI и 1 оптический цифровой вход. Также поддерживается подключение до трех мобильных устройств по Bluetooth 3.0. Акустическая система JBL Cinema SB450 доступна по рекомендованной розничной цене 29 990 рублей.

Источник
JBL
Теги
акустика HARMAN JBL

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