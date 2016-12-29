CES 2017: Беспроводная акустика Samsung H7 обеспечит 32-битным звук

Компания Samsung Electronics представила к выставке CES 2017, которая пройдет с 5 по 8 января в Лас-Вегасе, высококлассную беспроводную акустическую систему Samsung H7.


Как подчеркивает производитель, акустика поддерживает UHQ-аудиотехнологию, обеспечивающую 32-битный звук высокого качества с любого источника, способного воспроизводить 8- или 24-битный звук. Технология UHQ (Ultra High Quality) повышает качество звука с различных источников до 32 бит, как при проводном, так и при беспроводном подключении.

Устройство выполнено в ретро-стиле, получило металлическую отделку и отличается компактностью. При воспроизведении басов нижняя частота достигает 35 Гц. Вращая колесико регулятора можно настроить громкость, а также выбрать плейлист в одном из поддерживаемых потоковых музыкальных сервисов.

Источник
Samsung
Теги
Samsung акустика CES 2017

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