CES 2017: Samsung представила саундбар MS750 со встроенным сабвуфером

Компания Samsung Electronics представила к выставке CES 2017, которая пройдет с 5 по 8 января в Лас-Вегасе, высококлассный саундбар Samsung MS750. По словам производителя, это первый саундбар Samsung, в котором сабвуфер встроен непосредственно в основной блок. В результате, акустическая система обеспечивает воспроизведение басов, не требуя дополнительного места под отдельный сабвуфер.





Акустика поддерживает UHQ-аудиотехнологию, обеспечивающую 32-битный звук высокого качества с любого источника, способного воспроизводить 8- или 24-битный звук. Технология UHQ (Ultra High Quality) повышает качество звука с различных источников до 32 бит, как при проводном, так и при беспроводном подключении.

Кроме того, саундбар получил вертикальные твитеры с технологией up-mix, улучшая эффект присутствия за счет направленного вверх звука. Акустикой можно будет управлять универсальным смарт-пультом ДУ Samsung Smart Remote Control, который также поддерживается телевизорами Samsung. Кроме того, предусмотрено общее с телевизором подключение к электросети, без необходимости использования отдельных кабелей для двух различных устройств.