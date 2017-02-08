Беспроводные наушники BeatsX выйдут 10 февраля

Беспроводные наушники BeatsX поступят в продажу 10 февраля 2017 года. Об этом было объявлено в официальном аккаунте Beats By Dre в Twitter. Напомним, Apple представила BeatsX одновременно с фирменными AirPods в сентябре 2016 года. Они оснащаются тем же процессором Apple W1, что и AirPods.


AirPods тоже вышли с задержкой, но в декабре все же стали доступны. BeatsX же были отложены до февраля. Их стоимость составляет 149 долларов США. Характеристики остались неизменными. Bluetooth-наушники работают до 8 часов автономной работы и могут заряжаться через порт Lightning, причем пяти минут хватит для двухчасовой работы.


Источник
Beats By Dre
Теги
Apple наушники AirPods Beats BeatsX

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