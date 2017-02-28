Концептуальная гарнитура Sony Xperia Ear позволяет слышать окружающие звуки

На выставке MWC 2017, которая проходит в Барселоне с 27 февраля по 2 марта, компания Sony Mobile Communications представила новую концептуальную гарнитуру Sony Xperia Ear Open-style.


По словам производителя, основой концепта является аудиотехнология «open-ear» («открытое ухо») , которая подразумевает, что уши пользователя остаются открытыми во время прослушивания музыки или другой информации из основного устройства. Аудиотехнология разработана в рамках программы Sony’s Future Lab, которая дает возможность пользователям испытывать прототипы и формировать конечный облик продукции Sony.


Беспроводная гарнитура позволяет слушать музыку, получать уведомления, но также продолжать слышать окружающие звуки. Как поясняют разработчики, для этого пространственные проводники звука работают совместно с динамиками чтобы передавать звук непосредственно в ухо.

Как и уже продающаяся гарнитура Xperia Ear, концепт Xperia Ear Open-style будет поддерживать технологию Sony Agent — персонального помощника, который понимает голосовые команды и движения головой.

Читайте другие новости Ferra.ru с выставки MWC 2017 прямо из Барселоны.

Источник
Sony
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SONY гарнитура MWC 2017 концепт Sony Xperia Ear

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