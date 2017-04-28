Apple готовит умную колонку с поддержкой Siri к WWDC

Австралийский блоггер и инсайдер Сонни Диксон (Sonny Dickson), довольно хорошо известный организатор утечек с неплохой репутацией, поделился в своем микроблоге Twitter новыми подробностями об умной колонке от компании Apple с поддержкой голосового помощника Siri.



Google Home

Домашний помощник должен составить конкуренцию Amazon Echo и Google Home. По словам источника, Apple завершает разработку такого устройства и будет продвигать его как устройство с Siri и AirPlay. При этом гаджет использует технологию Beats и базируется на версии программной платформы iOS.

Как сообщил Диксон ресурсу MacRumors, устройство имеет внутреннее кодовое название B238 получит дизайн в стиле Mac Pro с вогнутым верхом со встроенными элементами управления. По словам источника-инсайдера Apple колонка в некотором роде похожа на Google Home — она "пухлая" и решетка динамика покрывает большую часть поверхности.

Дебют домашнего помощника Apple ожидается на конференции для разработчиков WWDC 2017 (Apple Worldwide Developers Conference), которая пройдет в Сан-Хосе с 5 по 9 июня.