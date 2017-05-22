В Совбезе рассказали об ущербе от вируса WannaCry

Заместитель Совбеза РФ Олег Храмов в интервью «Коммерсанту» заявил, что вирус WannaCry серьезного ущерба объектам критической информационной инфраструктуры России не нанес. К критической инфраструктуре относятся в частности системы в оборонной промышленности, здравоохранении, транспорте, связи, кредитно-финансовой сфере, энергетике.

Храмов считает, что «для для надежной защиты собственной критической информационной инфраструктуры в соответствии с указом президента Российской Федерации последовательно создается государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы Российской Федерации».

Кроме того, он подчеркивает: «Благодаря упомянутой государственной системе удалось избежать серьезного ущерба. Критическая информационная инфраструктура оказалась готовой противостоять масштабному распространению этого вируса».

Напомним, что вирус WannaCry начал распространяться по системам под управлением операционной системы Windows в пятницу, 12 мая. Общее число зараженных компьютеров в итоге превысило 200 000 в 150 странах мира.  

Источник
РИА
Теги
вирус wannacry

Комментарии

Из рубрикиСети
Главное за неделю: Nokia 3310 в России, "финальный" дизайн iPhone 8 и запрет Яндекса на Украине
Создателями вируса WannaCry могут оказаться хакеры из Северной Кореи
Что случилось 15 мая 2017 года?

Обсуждаемое

Жителя Сургута оштрафуют за покупку PS4 в Германии 83
10 приложений, которые нужно сразу установить на Android-смартфон 80
Незаменимых нет! Что купить вместо смартфонов Xiaomi, которые не пропускает таможня 74
Лучшие бесплатные антивирусы для Windows 60
5 лучших недорогих смартфонов с отличной камерой 44
Как выглядела и менялась Windows от первых до последних версий: 30 лет эволюции 43