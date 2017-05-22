В Совбезе рассказали об ущербе от вируса WannaCry

Заместитель Совбеза РФ Олег Храмов в интервью «Коммерсанту» заявил, что вирус WannaCry серьезного ущерба объектам критической информационной инфраструктуры России не нанес. К критической инфраструктуре относятся в частности системы в оборонной промышленности, здравоохранении, транспорте, связи, кредитно-финансовой сфере, энергетике.

Храмов считает, что «для для надежной защиты собственной критической информационной инфраструктуры в соответствии с указом президента Российской Федерации последовательно создается государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы Российской Федерации».

Кроме того, он подчеркивает: «Благодаря упомянутой государственной системе удалось избежать серьезного ущерба. Критическая информационная инфраструктура оказалась готовой противостоять масштабному распространению этого вируса».

Напомним, что вирус WannaCry начал распространяться по системам под управлением операционной системы Windows в пятницу, 12 мая. Общее число зараженных компьютеров в итоге превысило 200 000 в 150 странах мира.