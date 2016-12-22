Гибридный планшет ASUS Transformer 3 Pro вышел в продажу в России

Компания ASUS сообщила о начале продаж в России гибридного планшета Transformer 3 Pro (модельный номер T303UA) на базе Windows 10. Напомним, он дебютировал на выставке Computex 2016, которая прошла с 31 мая по 4 июня в Тайбэе.





ASUS Transformer 3 Pro оснащается 12,6-дюймовым дисплеем с разрешением WQHD+ (2880 x 1920 пикселей, плотность 275 ppi). В его основу легли процессоры Intel Core i5 или i7, до 16 ГБ оперативной памяти 2133 МГц и до 1 ТБ на четырех SSD. Разрешение основной камеры составляет 13 Мп, фронтальной — 8 Мп.

Планшет получил сканер отпечатков пальцев и совместим с такими аксессуарами ASUS, как стилус Pen, универсальная док-станция, акустика AudioPod, а также графическая док-станция ROG XG Station 2. Клавиатура Cover Keyboard получила подсветку. Можно отметить двойные фронтальные динамики Harmon Kardon, порт USB Type-C, USB 3.0 и HDMI. Поддерживаются Wi-Fi (802.11ac) и Bluetooth 4.1.

Планшет ASUS Transformer 3 Pro (T303UA) доступен по рекомендованной розничной цене от 93 990 рублей. Док-станцию ASUS Mini Dock можно приобрести за 5 590 рублей, ASUS Universal Dock – за 10 990 рублей.