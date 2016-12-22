Обновленный ноутбук LG Gram станет еще легче

Ультрапортативный ноутбук LG Gram вскоре получит обновление. Информацией и фото поделился профильный немецкий ресурс WinFuture. Итак, LG Gram 2017 года выпуска станет легче на 40 граммов (940 граммов вместо 980), а также получит сканер отпечатков пальцев и порт Thunderbolt 3/USB Type-C.





Обновленный ноутбук будет представлен в трех размерах — 13,-дюймовом (модель 13Z970), 14-дюймовом (модель 14Z970) и 15,5-дюймовом (модель 15Z970). Каждая из них базируется на процессорах Intel Core i5 или Core i7 седьмого поколения (архитектура Kaby Lake) и получит до 512 ГБ на твердотельном накопителе. Дисплеи изготавливаются по технологии IPS, разрешение составляет 1920 x 1080 пикселей.

Среди других параметров отмечаются Wi-Fi (802.11ac), Bluetooth 4.0, Thunderbolt 3/USB Type-C и HDMI с поддержкой 4K-видео. Дебют ожидается на выставке CES 2017, которая пройдет с 5 по 8 января в Лас-Вегасе.