Новые MacBook Pro впервые не рекомендованы к покупке потребителям США

Ресурс Consumer Reports, издание некоммерческой организации Consumers Union (Союз потребителей) в США, впервые не дал новым ноутбукам Apple рекомендацию к покупке.





Согласно отчету Consumer Reports, при проведении тестирования MacBook Pro показали проблемы с автономной работой. От теста к тесту время автономной работы ноутбуков отличается "драматически".

Так, 13-дюймовая модель с тачбаром в первом тесте проработала 16 часов, 12,75 часа во втором тесте и всего 3,75 в третьем. 13-дюймовая модель без тачбара выдала 19,5 часа в одном тесте и 4,5 часа в следующем. А 15-дюймовые модели показывали время автономной работы от 8 до 18,5 часа.

По данным Consumer Reports, обычно батареи ноутбуков показывают вариативность в пределах 5% от теста к тесту. Поэтому при выставлении конечной оценки эксперты решили исходить из худшего показателя, что и не позволило им рекомендовать новые MacBook Pro для покупки потребителям.

Напомним, пользователи новых MacBook Pro начали жаловаться на автономность ноутбуков практически сразу, как те появились в продаже. По словам пострадавших пользователей ноутбуки не дают даже половины от 10 часов, заявленных в спецификациях. Например, свежий 15-дюймовый MacBook Pro после открытия шести вкладок в Safari и заявленном уровне заряда аккумулятора в 95% может заявить, что осталось всего 3 часа автономной работы. Другие пользователи жалуются, что ноутбук полностью разряжается за три часа, во время которых производился только веб-серфинг, без просмотра видео.