Fujitsu готовит ноутбук-трансформер Lifebook T937

Компания Fujitsu готовит к выпуску новый ноутбук-трансформер Lifebook T937. Об этом рассказал профильный итальянский ресурс Notebook Italia. Как ожидается, модель придет на смену текущему Lifebook T936.





Fujitsu Lifebook T937 унаследует 1№,3-дюймовый поворотный сенсорный дисплей с возможностью перьевого ввода. Ноутбук базируется на процессорах Intel Core седьмого поколения (архитектура Kaby Lake), вплоть до Core i7, до 16 ГБ оперативной памяти DDR4, о 128 до 512 ГБ на твердотельном накопителе.

Также отмечаются Wi-Fi (802.11ac) и Bluetooth 4.1, порты USB Type-C, HDMI и USB 3.0, опциональная поддержка LTE и сканер, распознающий венозный рисунок на ладонях.

Как ожидается, дебют Fujitsu Lifebook T937 состоится на выставке CES 2017, которая пройдет с 5 по 8 января в Лас-Вегасе.