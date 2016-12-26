Fujitsu готовит ноутбук-трансформер Lifebook T937

Компания Fujitsu готовит к выпуску новый ноутбук-трансформер Lifebook T937. Об этом рассказал профильный итальянский ресурс Notebook Italia. Как ожидается, модель придет на смену текущему Lifebook T936.


Fujitsu Lifebook T937 унаследует 1№,3-дюймовый поворотный сенсорный дисплей с возможностью перьевого ввода. Ноутбук базируется на процессорах Intel Core седьмого поколения (архитектура Kaby Lake), вплоть до Core i7, до 16 ГБ оперативной памяти DDR4, о 128 до 512 ГБ на твердотельном накопителе.

Также отмечаются Wi-Fi (802.11ac) и Bluetooth 4.1, порты USB Type-C, HDMI и USB 3.0, опциональная поддержка LTE и сканер, распознающий венозный рисунок на ладонях.

Как ожидается, дебют Fujitsu Lifebook T937 состоится на выставке CES 2017, которая пройдет с 5 по 8 января в Лас-Вегасе.

Источник
Fujitsu
Теги
ноутбук WINDOWS Fujitsu

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