Выпуск новых iPad может быть отложен

Компания Apple может отложить весеннее обновление планшетов iPad из-за более низкого, чем ожидалось коэффициэнта отдачи при производстве процессоров по 10 нанометровой технологии. Об этом рассказал тайваньский ресурс DigiTimes со ссылкой на источники из индустрии.





Напомним, обновление линейки планшетов Apple ожидалось в марте 2017 года. Как отмечают источники, оба производителя 10-нанометровых чипов, компании TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) и Samsung испытывают проблемы с техпроцессом. В частности, TSMC планировала начать массово производить чипы Apple A10X для следующего поколения iPad в марте 2017 года, но из-за низкого коэффициэнта отдачи на производстве, график был нарушен.

Согласно более ранним утечкам, весной будущего года пользователей ждет несколько новых планшета Apple — обновленные 9,7-дюймовый и 12,9-дюймовый iPad Pro, и 7,9-дюймовый iPad Pro с габаритами iPad mini 4, а также новый 10,9-дюймовый iPad с тонкими рамками и без традиционной домашней кнопки.

По предварительным данным, 10,9-дюймовый iPad по габаритам окажется сравним с существующим 9,7-дюймовым iPad Pro, а толщина окажется немного больше — 7,5 мм, как у первого iPad Air, тогда как текущий 9,7-дюймовым iPad Pro имеет толщину 6,1 мм. Верхняя кромка над дисплеем сохранится, чтобы было где расположить фронтальную камеру FaceTime, а нижняя, практически, исчезнет.