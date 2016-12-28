Lenovo обновила серию ноутбуков ThinkPad T

Компания Lenovo представила линейку новых ноутбуков к выставке CES 2017, которая пройдет с 5 по 8 января в Лас-Вегасе. Среди новинок присутствует обновленная серия ThinkPad T. В нее вошли модели ThinkPad T470, ThinkPad T470p, ThinkPad T470s и ThinkPad T570.





Серия ориентирована на бизнес-пользователей и тех, кому требуется прочность, надежность, безопасность и расширенные коммуникационные возможности. Ноутбуки стали легче и тоньше по сравнению с прошлыми представителями серии ThinkPad T.

Lenovo ThinkPad T470 представляет собой 14-дюймовую модель с IPS-дисплеем разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей), процессорами Intel Core i седьмого поколения (Kaby Lake), графикой NVIDIA GeForce 940MX с 2 ГБ видеопамяти GDDR5, до 32 ГБ оперативной памяти DDR4, до 1 ТБ на SSD. Размеры составляют 336, х 232,5 х 19,95 мм, а вес — 1,58 кг. Время автономной работы достигает 18 часов. Из портов предусмотрены USB Type-C, три USB 3.0, кардридер, Ethernet, HDMI. Поддерживаются Wi-Fi (802.11ac) и Bluetooth 4.2 и NFC. Предустановлена Windows 10 Pro. Lenovo ThinkPad T470 появится в продаже в феврале 2017 года по цене от 919 долларов США.

Ноутбук ThinkPad T470p получил опцию дисплея с разрешением Quad HD (2560 x 1440 пикселей), SSD или винчестер до 1 ТБ, порт mini DisplayPort. Время автономной работы превышает 12 часов. Продажи Lenovo ThinkPad T470p начнутся в марте 2017 года по цене от 1049 долларов США.

Модель ThinkPad T470s легче и тоньше, он весит 1,31 кг и обладает толщиной 18.6 мм. Время автономной работы достигает 10,5 часа. Он получил опцию дисплея с разрешением Quad HD (2560 x 1440 пикселей). Продажи Lenovo ThinkPad T470s начнутся в феврале 2017 года по цене от 1099 долларов США.

Ноутбук Lenovo ThinkPad T570 получил 15,5-дюймовый сенсорный дисплей с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей) или не сенсорный с разрешением 4K Ultra HD (3840 x 2160 пикселей), процессоры Intel Core i седьмого поколения (Kaby Lake), графику NVIDIA GeForce 940MX с 2 ГБ видеопамяти GDDR5, до 32 ГБ оперативной памяти DDR4, накопитель до 1 ТБ. Ноутбук по прочности соответствует военному стандарту MIL-SPEC. Время заявленной работы превышает 16 часов. Из портов предусмотрены USB Type-C и три USB 3.0. Поддерживаются WiGig, Wi-Fi (802.11ac) и Bluetooth 4.2 и NFC. Предустановлена Windows 10 Pro. Lenovo ThinkPad T570 появится в продаже в марте 2017 года по цене от 909 долларов США.