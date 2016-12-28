Прочный бизнес-ноутбук Lenovo ThinkPad X270 обещает 20 часов автономной работы

Компания Lenovo представила линейку новых ноутбуков к выставке CES 2017, которая пройдет с 5 по 8 января в Лас-Вегасе. Среди новинок присутствует ноутбук Lenovo ThinkPad X270. Это прочная модель для бизнес-пользователей со способностью продолжительное время работать без подзарядки. Заявленное время автономной работы составляет 21,4 часа.

Lenovo ThinkPad X270 оснащается 12,5-дюймовым дисплеем с разрешением с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей) или HD (720 x 1280 пикселей), опционально сенсорным, процессорами Intel Core i седьмого поколения, до 16 ГБ оперативной памяти DDR4 и твердотельным накопителем до 512 ГБ или винчестером до 2 ТБ.

Размеры составляют 305,5 х 208,5 х 20,3 мм. Из портов предусмотрены HDMI, USB Type-C, пара USB 3.0, Ethernet, разъем для наушников/микрофона, кардридер 4-в-1, смарт-кардридер, есть сканер отпечатков пальцев и опциональный NFC. На ноутбук предустановлена ОС Windows 10.

Продажи Lenovo ThinkPad X270 стартуют в марте 2017 года по цене от 909 долларов США.