Samsung готовит два планшета на Windows 10 к CES 2017

Компания Samsung планирует представить пару планшетов, работающих под управлением операционной системы Windows 10 на выставке CES 2017, которая пройдет с 5 по 8 января в Лас-Вегасе. Об этом рассказал профильный ресурс SamMobile.

Samsung Galaxy TabPro S
Samsung Galaxy TabPro S

Один из них получил модельный номер SM-W720. Это позволяет предположить, что данный планшет станет наследником существующего Galaxy TabPro S с модельным номером SM-W700.

Напомним, Samsung Galaxy TabPro S представляет собой высококлассный гибридный планшет на базе Windows, представленный на выставке CES 2016, которая прошла с 6 по 9 января в Лас-Вегасе. Samsung Galaxy TabPro S оснащается 12-дюймовым Super AMOLED дисплеем с разрешением 2160x1440 пикселей, что было впервые для устройства на Windows 10. Аппаратной основой стал процессор Intel Core M шестого поколения, 4 ГБ оперативной памяти 128 или 256 ГБ SSD. Емкость аккумулятора составляет 5200 мАч.

Второй планшет получил модельный номер SM-W620. Судя по всему, это уменьшенная версия SM-W720 и может отличаться более компактнми размерами и дисплеем, а также слегка упрощенными характеристиками.

Источник
SamMobile
Теги
планшет Samsung WINDOWS Windows 10 CES 2017

Комментарии

Материалы по теме

CES 2016: Samsung представила гибридный планшет Galaxy TabPro S

6 января

CES 2017: Samsung представила изогнутый монитор на квантовых точках

30 декабря

CES 2017: Ноутбук-перевертыш Lenovo ThinkPad Yoga 370 поддерживает Thunderbolt 3

28 декабря

CES 2017: Прочный бизнес-ноутбук Lenovo ThinkPad X270 обещает 20 часов автономной работы

28 декабря

Microsoft обновила Surface Book с Intel Core i5

1 ноября

Гибрид Samsung ATIV Q сочетает Windows и Android

20 июня 2013
Из рубрикиНоутбуки и планшеты
Super Mario Run появилась для заказа в Google Play
Флагманский монобрендовый магазин Xiaomi открылся в Москве
CES 2017: Lenovo обновила серию ноутбуков ThinkPad L

Обсуждаемое

Компьютер месяца — декабрь 2016 362
Компьютер месяца — ноябрь 2016 303
Компьютер месяца — октябрь 2016 193
5 лучших смартфонов 2016 года 192
Железный цех №39: какой блок питания нужен игровому компьютеру 104
Обзор видеокарт NVIDIA GeForce GTX 1050 и GeForce GTX 1050 Ti: для тех, кто держится там 104