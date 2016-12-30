Samsung готовит два планшета на Windows 10 к CES 2017

Компания Samsung планирует представить пару планшетов, работающих под управлением операционной системы Windows 10 на выставке CES 2017, которая пройдет с 5 по 8 января в Лас-Вегасе. Об этом рассказал профильный ресурс SamMobile.



Samsung Galaxy TabPro S

Один из них получил модельный номер SM-W720. Это позволяет предположить, что данный планшет станет наследником существующего Galaxy TabPro S с модельным номером SM-W700.

Напомним, Samsung Galaxy TabPro S представляет собой высококлассный гибридный планшет на базе Windows, представленный на выставке CES 2016, которая прошла с 6 по 9 января в Лас-Вегасе. Samsung Galaxy TabPro S оснащается 12-дюймовым Super AMOLED дисплеем с разрешением 2160x1440 пикселей, что было впервые для устройства на Windows 10. Аппаратной основой стал процессор Intel Core M шестого поколения, 4 ГБ оперативной памяти 128 или 256 ГБ SSD. Емкость аккумулятора составляет 5200 мАч.

Второй планшет получил модельный номер SM-W620. Судя по всему, это уменьшенная версия SM-W720 и может отличаться более компактнми размерами и дисплеем, а также слегка упрощенными характеристиками.