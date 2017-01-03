CES 2017: Lenovo обновила модульный планшет ThinkPad X1 Tablet

К выставке CES 2017, которая пройдет с 5 по 8 января в Лас-Вегасе, компания Lenovo представила обновленный модульный планшет ThinkPad X1 Tablet. В 2017 году планшет стал еще компактнее и перешел на процессоры Intel Core седьмого поколения (архитектура Kaby Lake).


Напомним, оригинальную модель Lenovo представила к выставке CES 2016 в прошлом январе. Главной изюминкой ThinkPad X1 Tablet стала его модульность, по крайней мере, так думает производитель. К планшету можно подключать опциональные модули, такие как модуль с дополнительным аккумулятором, модуль с пико-проектором и разъемом HDMI, модуль с 3D-камерой Intel RealSense.


Lenovo ThinkPad X1 Tablet оснащается 12-дюймовым дисплеем с разрешением 2160 x 1440 пикселей, процессорами до Intel Core i7 седьмого поколения, до 1 ТБ на SSD PCIe, до 16 ГБ оперативной памяти. Время автономной работы достигает 10 часов, но с дополнительным аккумуляторным модулем можно обеспечить еще 5 часов автономной работы. По прочности планшет соответствует военному стандарту MIL-SPEC. Работа производится под управлением операционной системы Windows 10.


Размеры составляют 291,5 x 209,5 x 8,45 мм, а вес — 767 граммов без клавиатуры и 1,07 кг с клавиатурой. Планшет ThinkPad X1 Tablet поступит в продажу в марте 2017 года по цене от $949.

Источник
Lenovo
Теги
планшет WINDOWS LENOVO CES 2017 Lenovo ThinkPad X1 Tablet

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