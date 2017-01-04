CES 2017: Геймерский ноутбук Acer Predator 17 X стал еще мощнее

К выставке CES 2017, которая пройдет с 5 по 8 января в Лас-Вегасе, компания Acer обновила игровой ноутбук Predator 17 X. Он стал еще мощнее, получив процессоры Intel Core i7 7-го поколения (архитектура Kaby Lake) и графический адаптер NVIDIA GeForce GTX 1080 с модулем видеопамяти 8 ГБ GDDR5X.





Acer Predator 17X оснащается 17,3-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD (1920 x 1080 пикселей) или 4K Ultra HD (3840 x 2160 пикселей) и поддержкой технологии NVIDIA G-Sync, обеспечивающей плавную передачу изображения. В его основе теперь лежат процессоры Intel Core i7-7700HQ или i7-7820HK, а также до 64 ГБ оперативной памяти DDR4-2400. В качестве накопителей используются твердотельные накопители NVMe PCIe или три SSD SATA в массиве RAID 0, также доступна опция по установке винчестера.

Подсветка клавиатуры может настраиваться, в том числе, изменять цветовые зоны (всего четыре зоны) для различных игр или профилей. Также можно отметить четыре динамика и два сабвуфера. Из портов доступны Thunderbolt 3, четыре USB 3.0, DisplayPort, HDMI, Ethernet и аудиоразъем.

Обновленный Acer Predator 17 X появится в продаже по цене от 2599 долларов (для США).