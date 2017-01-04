CES 2017: Ноутбук ASUS Pro B9440 претендует на рекорд по легкости

К выставке CES 2017, которая пройдет с 5 по 8 января в Лас-Вегасе, компания ASUS представила ноутбук Pro B9440. Как заявляет производитель, это самый легкий 14-дюймовый бизнес-ноутбук в мире.





Вес ноутбука составляет 1,04 кг, что даже меньше, чем у ThinkPad X1 Carbon от Lenovo, который весит 1,12 кг. При этом он тоже соответствует военному стандарту MIL-STD 810G по прочности.

AsusPro B9440 оснащается 14-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей), процессорами Intel Core i5 и i7 U-серии седьмого поколения (архитектура Kaby Lake), до 16 ГБ оперативной памяти DDR4, до 512 ГБ на твердотельном накопителе. Время заявленной автономной работы достигает 10 часов. Опционально предлагаются технологии Intel vPro и сканер отпечатков пальцев.

Продажи AsusPro B9440 начнутся в мае 2017 года по стартовой цене $999.