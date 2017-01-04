CES 2017: Гибридный планшет Dell Latitude 5285 посоревнуется с Surface Pro

К выставке CES 2017, которая пройдет с 5 по 8 января в Лас-Вегасе, компания Dell представила гибридный планшет Latitude 5285, явно призванный составить конкуренцию известному Surface Pro от Microsoft.





Dell Latitude 5285 оснащается 12,3-дюймовым сенсорным дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей), процессорами Intel Core серии U седьмого поколения (архитектура Kaby Lake), до 16 ГБ оперативной памяти и до 1 ТБ на твердотельном накопителе. Предусмотрены 8-мегапиксельная тыльная камера, 5-мегапиксельная фронтальная камера и, опционально, инфракрасная камера для распознавания лица Windows Hello. Также есть сканер отпечатков пальцев и смарт-кардридер.

Коммуникационные возможности включают опциональную поддержку LTE-A, Wi-Fi (802.11ac), Bluetooth 4.2 и NFC, пару портов USB Type-C, USB 3.0, слот для карт microSD. Размеры составляют 292 х 208,8 х 9,76 мм.

Продажи Dell Latitude 5285 стартуют в феврале 2017 года по цене от 899 долларов США.