CES 2017: Ноутбук LG Gram легче килограмма работает сутки автономно

К выставке CES 2017, которая пройдет с 5 по 8 января в Лас-Вегасе, компания LG Electronics представила обновленную версию своего ультрапортативного ноутбука LG Gram. Новая линейка включает модели диагональю 13,3-, 14 и 15,6-дюйма, которые весят 830 граммов, 860 граммов и 980 граммов, соответственно.


Помимо экстремально легких вариаций с аккумулятором на 34 Вт, также предусмотрены модели с новыми аккумуляторами от LG Chem на 60 Вт. Они обеспечивают впечатляющие 24, 23 и 22 часа, соответственно, автономной работы от одного подзаряда. Если, конечно, мы правильно поняли пресс-релиз на корейском языке. Вес составляет 940, 970 и 1090 граммов для 13,3-, 14 и 15,6-дюймовых версий, соответственно.


Опциональные параметры включают процессоры процессоры Intel Core седьмого поколения (архитектура Kaby Lake, до 16 ГБ оперативной памяти, до 51ГБ на твердотельном накопителе. Цены варьируются от 1100 до 2000 тысяч долларов США.

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Источник
LG
Теги
ноутбук LG WINDOWS CES 2017 LG Gram

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