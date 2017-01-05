CES 2017: Samsung представила хромбуки-перевертыши Chromebook Plus и Pro с доступом к Google Play

На выставке CES 2017, которая проходит с 5 по 8 января в Лас-Вегасе, компания Samsung Electronics представила два новых хромбука — Chromebook Pro и Chromebook Plus.





Обе модели на базе Chrome OS оснащаются откидывающимися на 360 градусов дисплеями и могут работать в режиме планшета, стенды и так далее. Дисплеи поддерживают работу со стилусом и пальцами. Кроме того, на них изначально есть доступ к Google Play и Android -приложениям, без необходимости ждать обновления.

Ноутбуки оснащаются 12,3-дюймовым тачскрином с разрешением 2400×1600 пикселей, 4 ГБ оперативной памяти, 32 ГБ флеш-памяти. Поддерживаются Wi-Fi (802.11 ac) и Bluetooth v4.0, есть пара портов USB Type-C, слот для карточек microSD. Размеры составляют 280,8 x 221,6 x 12,9 ~ 13,9 мм, а вес — 1,-8 кг. Заявленное время автономной работы достигает 8 часов.

Главное отличие моделей в процессорах. Chromebook Plus базируется на шестиядерном OP1 (2 ядра ARM A72 + четыре A53), а Chromebook Pro — на Intel Core M3 6Y30.

Продажи Samsung Chromebook Plus начнутся в феврале 2017 года по цене 449 долларов США. Samsung Chromebook Pro появится весной, цена пока не объявлена.

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