CES 2017: Samsung представила свой первый геймерский ноутбук Odyssey

На выставке CES 2017, которая проходит с 5 по 8 января в Лас-Вегасе, компания Samsung Electronics представила свой первый игровой ноутбук. Линейка получила название Odyssey, в нее вошли на данный момент две модели — диагональю 15,6 дюйма и 17,3 дюйма.


Дисплеи ноутбуков получили разрешение Full HD (1920 х 1080 пикселей). В основу легли процессоры Intel Core седьмого поколения (архитектура Kaby Lake), вплоть до i7.

Старшая 17,3-дюймовая модель оснащается до 64 ГБ оперативной памяти DDR4, неназванной пока графикой, комбинацией накопителей из SSD до 512 ГБ и HDD до 1 ТБ или даже двумя твердотельными накопителями и одним винчестером. Из портов предусмотрены USB Type-C (Thunderbolt 3), четыре USB 3.0, HDMI, Ethernet, кардридер 3-в-1. Вес составляет 3,79 кг. Отдельно стоит отметить клавиатуру с настраиваемой RGB-подсветкой.


15,6-дюймовая модель оснащается до 32 ГБ оперативной памяти DDR4, графикой NVIDIA GTX1050, комбинацией накопителей из SSD до 256 ГБ и HDD до 1 ТБ . Из портов предусмотрены USB 3.0, два USB 2.0, HDMI, Ethernet, кардридер 3-в-1. Вес составляет 2,53 кг. Клавиатура получила красную подсветку.

17,3-дюймовый Samsung Odyssey будет доступен в черном цвете, а 15,6-дюймовый — в черном и белом. Сроки выпуска и цены пока не объявлены.

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Источник
Samsung
Теги
Samsung ноутбук WINDOWS CES 2017 Samsung Odyssey

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