Apple планирует выпустить три новых iPad

Аналитик Мин-Чи Куо (Ming-Chi Kuo) уверен, что Apple собирается выпустить сразу три версии планшета iPad. В продажу поступит большая модель iPad Pro с 12,9-дюймовым экраном, стандартный iPad с 9,7-дюймовым дисплеем и некий флагман с диагональю на уровне 10-10,5 дюймов.

Самый простой iPad получит процессор Apple A9. А самый мощный — построят на базе чипа Apple A10X, в дизайне будут выделяться тонкие рамки. Впрочем, тот же Мин-Чи Коу уверен, что наиболее популярной окажется все-таки самая простая и соответственно дешевая модель.

Дату официального анонса планшетов аналитик назвать затруднился. 

Источник
MacRumors
Теги
iPad планшеты

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