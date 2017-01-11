CES 2017: Razer сообщила о краже двух прототипов

Руководитель компании Razer Мин-Лян Тан (Min-Liang Tan) заявил, что со стенда компании на выставке CES 2017 были украдены два прототипа. К слову, на выставке производитель показывал только две новинки — Project Ariana (проекционная система) и Project Valerie (ноутбук с тремя экранами). Причем, каждого устройства, как утверждают источники, было всего по две штуки. Выходит, что половину привезенных устройств кто-то похитил.

В Razer очень расстроены произошедшим и считают, что его компания столкнулась с проявлением промышленного шпионажа. Мин-Лян Тан просит тех, кто что-либо видел, связаться с ним по электронной почте legal@razerzone.com. 

Читайте другие новости Ferra.ru с выставки CES 2017 прямо из Лас-Вегаса.

Источник
TweakTown
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CES 2017 Razer

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