21-дюймовый ноутбук Acer Predator 21 X с изогнутым дисплеем оценен в 630 тысяч рублей

На прошедшей вставке CES 2017 компания Acer объявила условия выпуска своего монструозного геймерского ноутбука Predator 21 X. Как было тогда объявлено, продажи Acer Predator 21 X начнутся в феврале 2017 года по цене от $8999 (для США). Теперь стали известны условия российского запуска. Об этом рассказал онлайн-ритейлер Байон.





Итак, ориентировочная цена на ноутбук составляет 630 000 (шестьсот тридцать тысяч) рублей. Начало продаж запланировано на весну 2017 года.





Напомним, эта огромная геймерская машина получила дисплей диагональю 21 дюйм, разрешением 2560 x 1080 пикселей, и поддерживает технологию NVIDIA G-Sync, обеспечивающую гладкий вывод видео-контента. По словам производителя, модель под названием Acer Predator 21 X стала первым в мире ноутбуком с изогнутым экраном.

В основе ноутбука лежат процессоры Intel Core i7 седьмого поколения и два графических адаптера GeForce GTX 1080 в режиме SLI, до 64 ГБ оперативной памяти и до четырех твердотельных накопителей емкостью 512 ГБ в конфигурации RAID 0 и жесткий диск емкостью 1 ТБ. Также можно отметить полноразмерную механическую клавиатуру с переключателями Cherry MX, подсветкой и возможностью заменить цифровой блок на игровые клавиши, систему охлаждения с пятью вентиляторами и 9 тепловыми трубками, 4.2-канальную звуковую систему с двумя среднечастотными динамиками, двумя высокочастотными динамиками и двумя сабвуферами, систему отслеживания взгляда Tobii для более простого прицеливания.

Габариты такого переносного игрового центра составляют 568 х 314,5 х 83,25 мм, а вес — все 8 кг. Справа над клавиатурой расположена съемная металлическая панель для апгрейда, открывающая доступ к модулям оперативной памяти и 2,5-дюймовому жесткому диску. Она может быть оформлена под заказ пользователя. Кроме того, у первых 300 ноутбуков на этой панели будет указан серийный номер ограниченного выпуска.

UpDate: С редакцией Ferra.ru связалась пресс-служба Acer и уточнила следующее: «Приятно, что Predator 21 X вызвал интерес не только у потребителей, но и у партнеров, но сроки появления ноутбука и цена в России еще не определены»