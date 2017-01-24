Тонкий планшет ASUS ZenPad 3S 10 получил увеличенный аккумулятор и поддержку LTE

Компания ASUS представила новую версию планшета ZenPad 3S 10. Теперь она обзавелась поддержкой сотовых сетей LTE, другой процессор и аккумулятором увеличенной емкости. Напомним, оригинальный ZenPad 3S 10 был анонсирован осенью на выставке IFA 2016. Его главной изюминкой стала тонкость — толщина варьируется от 5,8 до 7,15 мм.





Новая модель ZenPad 3S 10 LTE под маркировкой Z500KL базируется на процессоре Qualcomm Snapdragon 650 вместо MediaTek MT8176, а емкость аккумулятора выросла с 5900 мАч до 7800 мАч. По словам производителя, это обеспечивает до 16 часов автономной работы. Заявленная толщина составляет 6,75 мм, а вес — 490 граммов.





В остальном планшет остался прежним. Он оснащается 9,7-дюймовым дисплеем с разрешением 1536 x 2048 пикселей, 5-мегапиксельной фронтальной и 8-мегапиксельной основной камерами, 4 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной флеш-памяти. Планшет комплектуется стилусом Z stylus с распознаванием 1024 уровней нажатия и временем автономной работы 150 часов. Работа производится под управлением Android 6.0 Marshmallow. Стоит также отметить порт USB Type-C.

На данный момент ASUS ZenPad 3S 10 LTE предлагается в Малайзии по цене около 405 долларов США.