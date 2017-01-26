Acer представила хромбук-перевертыш Chromebook Spin 11 со стилусом

Компания Acer представила ноутбук на базе операционной системы Chrome OS в трансформируемом форм-факторе — Chromebook Spin 11 (модельный номер R751T).





Хромбук получил шарнирное крепление с поворотом на 360 градусов, что позволяет ему работать в четырех режимах, включая планшетный. Модель ориентирована на образовательный сектор и соответствует армейскому стандарту прочности MIL-STD 810G, устойчив к падениям и ударам, а также проливам жидкости на клавиатуру.

Сенсорный дисплей получил диагональ 11,6 дюйма, разрешение 1366 х 768 пикселей и может работать с электронным пером поддержкой магнитно-резонансной технологии Wacom. Это позволяет делать рукописные заметки, рисовать графики и так далее. Хромбук оснащен двумя камерами Acer HD с поддержкой HDR и широким углом обзора. Одна камера на 1 Мп расположена над экраном, а вторая на 5 Мп — над клавиатурой.

Acer Chromebook Spin 11 базируется на двухъядерном Intel Celeron N3350 или четырехъядерном Celeron N3450, 4 или 8 ГБ оперативной памяти и накопителе eMMC емкостью 32 ГБ либо 64 ГБ.

Поддерживаются Wi-Fi (2X2 MIMO 802.11ac) и Bluetooth 4.2, есть два порта USB Type-C (USB 3.1) и два USB 3.0 Type-А, слот для карточек формата microSD. Ноутбук весит 1,4 кг при размерах 296 x 206 x 20,5 мм и работает до 10 часов без подзарядки. Сроки выпуска и ориентировочная цена пока не объявлены.