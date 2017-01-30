Планшет Lenovo Tab 3 8 Plus подтвержден бенчмарком

В базе данных бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования готовящегося к выпуску планшета Lenovo под модельным номером TB-8703F, который пока не был представлен официально.





По предварительным данным, под этой маркировкой скрывается модель Lenovo Tab 3 8 Plus, первая информация о которой появилась в сети в сентябре прошлого года. Как сообщалось тогда, это более продвинутый Android-планшет, чем бюджетные представители серии Lenovo Tab 3, дебютировавшие в феврале 2016 года.

Geekbench подтвердил, что Lenovo Tab 3 8 Plus базируется на процессоре Qualcomm Snapdragon 625, 3 ГБ оперативной памяти операционной системе Android 6.0.1 Marshmallow.

Согласно более ранним утечкам, Lenovo Tab 3 8 Plus оснащается 8-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1200 пикселей), 8-мегапиксельной основной и 5-мегапиксельной фронтальной камерами, 32 или 64 ГБ встроенной флеш-памяти, которую можно расширить с помощью карточками microSD. Аккумулятор обладает емкостью 4300 мАч. Предусмотрена поддержка сотовых сетей LTE.