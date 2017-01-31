Планшет Lenovo Tab 3 8 Plus засветился на пресс-рендерах

Итальянский профильный ресурс NotebookItalia опубликовал подборку рендеров и подробности о характеристиках готовящегося к выпуску планшета Lenovo Tab3 8 Plus, который пока не был представлен официально.





Напомним, это более продвинутый Android-планшет, чем бюджетные представители серии Lenovo Tab 3, дебютировавшие в феврале 2016 года. По данным источника, будет представлено две версии Lenovo Tab 3 8 Plus — только с Wi-Fi (маркировка TB-8703F) и с поддержкой 4G LTE (маркировка TB-8703X).

Lenovo Tab 3 8 Plus оснащается 8-дюймовым дисплеем с разрешением WUXGA (1920 x 1200 пикселей), 8-мегапиксельной основной камерой со вспышкой и 5-мегапиксельной фронтальной камерой. Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 625, 3 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками формата microSD объемом до 128 ГБ.

Работа производится под управлением операционной системы Android 6.0.1 Marshmallow. Также можно отметить аккумулятор емкостью 4250 мАч, стереодинамики Dolby Atmos и легкую защиту от брызг воды и пыли по стандарту IP52.

Анонс Lenovo Tab 3 8 Plus ожидается на выставке MWC 2017, которая пройдет в Барселоне с 27 февраля по 2 марта.